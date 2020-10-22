Как выбрать ноутбук для бизнеса: инструкция из 8 шагов

Из-за пандемии миллионы сотрудников по всему миру были переведены на удаленную работу. Это ключевым образом повлияло на продажи техники — например, спрос на корпоративные ноутбуки резко вырос еще в марте 2020 года.

Еще одной причиной повышения спроса специалисты называют солидный возраст компьютеров в большинстве российских компаний. Корпоративные парки ноутбуков обновляются в среднем раз в пять-семь лет, но, как показывают данные Acer, в российских компаниях техника гораздо старше. Из-за этого страдает производительность ПК — все чаще устаревшие модели не соответствуют поставленным задачам, а пандемия только подчеркнула их неудобство. Кроме того, на спрос повлиял и тот факт, что Microsoft прекратил поддержку Windows 7, а заменить компьютер вместе с ПО порой гораздо выгоднее, чем покупать их по отдельности.

После пяти лет работы почти любой IT-продукт устаревает — это касается и программных продуктов, и самого «железа», на которое просто не рассчитаны современные программы, объясняет руководитель направления по развитию коммерческого канала Acer Андрей Емельянов: «Поэтому, например, мы и поддерживаем наши корпоративные решения трехлетней базовой гарантией с возможностью расширения до пяти лет. Далее потребности продлевать у заказчиков практически нет, а стоимость поддержки значительно возрастает». На рынке уже появились решения, которые не только удовлетворяют всем актуальным требованиям к ноутбукам, но и определяют облик бизнес-компьютеров на ближайшие несколько лет.

Темпы роста продаж ноутбуков будут зависеть от продолжительности пандемии, вероятности второй волны и количества компаний, которые и после кризиса оставят сотрудников на удаленке. Пообщавшись с партнерами и покупателями, Acer пришел к выводу, что многие предприниматели не планируют возвращать большую часть работников в офис после кризиса.

Многие компании увидели огромное преимущество в удаленной работе своих сотрудников, объясняет Емельянов. По его словам, тенденция не нова: на рынке IT около трети сотрудников уже давно работают дистанционно, приезжая в офис только на собрания, какие-то значимые тренинги или для общения с заказчиками. Сейчас и это перестало быть необходимостью. Можно проводить онлайн-встречи и дистанционное обучение на очень качественном уровне.

Думаю, до конца года в России еще около 3% рабочих мест сверх нынешнего объема (около 2,5 млн) переедет из офисов домой. И примерно эта категория создаст активный рост спроса на корпоративные ноутбуки. Причем, вероятнее всего, даже после окончания пандемии многие рабочие места так и останутся удаленными. Андрей Емельянов, руководитель направления по развитию коммерческого канала Acer

Rusbase составил гайд для тех, кто задумывается об обновлении парка корпоративных ноутбуков. Рассказываем, как из тысячи моделей выбрать технику, которая максимально подойдет для целей вашего бизнеса.

1. Выберите надежного производителя

Первое, на что стоит обращать внимание при выборе ноутбука, — это фирма-производитель. Именно от ее надежности зависит ключевая для всех потребителей характеристика — продолжительность жизни ПК. По оценкам большинства экспертов, срок службы ноутбука составляет от трех до пяти лет, но при грамотном выборе производителя и должном уходе за устройством срок его работы можно существенно продлить и избежать поломок. Обратите внимание на техническую поддержку, которую оказывает производитель.

Один из самых известных, надежных и проверенных временем производителей ноутбуков — компания Acer, которая уже более 40 лет специализируется на оказании IT-услуг, производстве аппаратного и программного обеспечения.

Компания предлагает широкий ассортимент продуктов для разных задач и профессий: в корпоративной линейке Acer представлены премиальные ноутбуки для руководителей, мобильные ноутбуки для менеджеров и рядовых сотрудников, мощные рабочие станции для создателей контента.

2. Выберите подходящее программное обеспечение

Большинство ноутбуков поставляются с одной из четырех операционных систем: Windows, Linux, Chrome OS или MacOS. Из них Windows — самая гибкая; ее можно установить на большее количество ноутбуков, чем ПО любого из ее конкурентов. Еще один плюс Windows — всеобщая осведомленность: вряд ли вам удастся найти сотрудника, который никогда не сталкивался с этой ОС.

Windows 10, последняя версия флагманской операционной системы Microsoft, предлагает новые функции по сравнению с Windows 7 и 8: возможность переключения между режимами планшета и рабочего стола, обновленное меню «Пуск», мощный цифровой помощник Cortana и другие. Кроме того, теперь все обновления будут происходить автоматически, не требуя перезагружать систему.

Большинство рабочих ноутбуков от Acer идут с предустановленной ОС Windows 10 Professional. Если компания еще не перешла на Windows 10, то при покупке ноутбука можно обновить свою софтверную экосистему одновременно с парком ПК. Для бизнеса это экономия не только сил и времени, но и денег: стоимость операционной системы будет значительно ниже.

3. Решите, хотите вы ноутбук или планшет

Сегодня многие ноутбуки представляют собой гибридные устройства, которые можно использовать и как традиционный ноутбук, и как планшет. Но большинство из них лучше выполняют одну из двух функций.

При этом качество и характеристики для работы планшетов и ноутбуков нередко почти не отличаются. Например, у Acer есть серия планшетов и ноутбуков Acer Enduro, которые одинаково хороши для работы в самых сложных условиях: устройства не боятся влаги, тряски, пыли, мусора, случайного падения. В линейке присутствуют как частично защищенные модели (планшет Acer Enduro T1 и ноутбук Acer Enduro N3), так и полностью защищенные (планшет Acer Enduro T5 и ноутбук Acer Enduro N7). Ими могут спокойно пользоваться нефтяники, геологи, инженеры сложных коммуникационных проектов и даже военные.

В Acer знают, что такое работа в экстремальных условиях и как сделать эту работу проще. Вам только осталось выбрать, что лучше подходит под ваши задачи — планшет или ноутбук.

4. Не забудьте про время автономной работы

Если вы покупаете большой, громоздкий ноутбук или настольный компьютер, который будете использовать только на столе рядом с розеткой, вам не нужно беспокоиться о времени автономной работы. Однако если вы планируете использовать ноутбук в поездках, ходить с ним на встречи или просто сидеть в разных частях квартиры, вам понадобятся как минимум семь часов работы ноутбука без подзарядки. Чтобы определить время автономной работы, ознакомьтесь не только с характеристикой от производителя, но и с отзывами пользователей.

Статистика Acer показывает, что во время карантина особой популярностью пользовалась серия 14 и 15-дюймовых ноутбуков TravelMate, на борту которых стоят актуальные процессоры Intel Core 10 поколения в сочетании с хорошим запасом оперативной памяти, а также твердотельные накопители. Это устройство как раз отличается высокой автономностью и быстрой зарядкой.

Вторая линейка Acer, радующая пользователей продолжительным временем работы — ультрабуки Swift. Эти устройства могут работать без розетки до 20 часов и благодаря легкому весу — до 1 кг в металлическом корпусе — незаменимы во время рабочих встреч и командировок.

Кроме них, для удаленной работы подойдут ноутбуки из линейки Extensa — они могут работать без подзарядки до 9 часов и отличаются серьезной вычислительной мощностью (в максимальной конфигурации — 8 поколение Intel Core i5, NVIDIA GeForce MX230 и 12 Гбайт памяти DDR4).

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5. Проверьте безопасность продукта

По данным экспертов Всемирного экономического форума, мошенничество с данными и кибератаки входят в пятерку глобальных рисков, с которыми сталкивается каждая компания. Хакерские атаки по всему миру случаются каждые 14 секунд, и только в 2019 году в сеть утекло более 14 млрд конфиденциальных записей (это на 10% больше, чем годом ранее). Безопасность ноутбуков — и личных, и корпоративных — с каждым годом становится все более актуальной проблемой.

Acer уделяет вопросам безопасности особое внимание. Наиболее продвинутыми в этом смысле можно назвать линейки бизнес-устройств TravelMate и Veriton. Их отличает богатый функционал, который обеспечивает безопасную аутентификацию и защиту корпоративных данных. Все устройства оснащены сканерами отпечатков пальцев, шторками на микрофонах и камерах, поддерживают Wi-Fi 6 и безопасность данных, реализованную аппаратными средствами защиты.

6. Изучите программы лояльности

Надежные производители техники уверены в качестве своих продуктов и предлагают клиентам немало интересных бонусов. Так, в Acer действует «Программа надежности: двойная защита капитала», которая предлагает возврат 100% стоимости устройства, если в течение первого года работы у него была обнаружена неисправность. Основа программы — корпоративные продукты серии Veriton и TravelMate с предустановленной Windows 10, но в ней участвуют и другие устройства, включая мониторы серий B и BE0 и проекторы Acer Р. Воспользоваться ей могут любые компании-покупатели корпоративных решений, но в акции участвуют только первые 50 устройств, закупаемых бизнесом.

Согласно правилам, компании необходимо купить продукт Acer до 31 декабря 2020 года и зарегистрировать его в течение 30 дней с момента покупки. В случае поломки, кроме 100% потраченной суммы, заказчику вернут и само устройство — уже отремонтированное. Программа действует уже много лет, и ее планируют продлевать и дальше, а также, возможно, распространить и на другие модели.

«Когда у нас спрашивают, не боимся ли мы уйти в минус с такой стратегией, я отвечаю, что мы не боимся, потому что мы отвечаем за свою продукцию», — говорит руководитель направления по развитию коммерческого канала Acer Андрей Емельянов. По его словам, бизнес доволен программой — она гарантирует снижение рисков при покупке современного корпоративного оборудования.

7. Не забудьте про оборудование и ПО для IT-инфраструктуры

Чтобы увеличить оборот в сегментах государственных и корпоративных поставок, важно дополнить корпоративные ноутбуки и компьютеры инфраструктурными продуктами: например, серверами в различных форм-факторах, рабочими станциями, системами хранения данных. Подобные решения подойдут как поставщикам облачных услуг и центрам обработки данных, так и коммерческим предприятиям, правительственным и образовательным учреждениям.

В 2020 году Acer начала поставлять в Россию оборудование и программное обеспечение своей дочерней компании Altos Computing Inc. В нашей стране компания представила серверы в башенном и стоечном форм-факторе, рабочие станции, программно определяемые хранилища (SDS), системы хранения данных и другую инфраструктуру для IT-специализированных отраслей, например, для медицины. Это собственные разработки компании, которые из-за высокой надежности подходят и для крупных центров обработки данных, и для среднего и малого бизнеса. Их использование позволяет клиентам получить конкурентное преимущество и расширить присутствие на рынке.

8. Не ограничивайте свой творческий потенциал

В рамках «Программы надежности» представлены устройства, которые в большей степени интересуют представителей бизнес-сообщества, корпоративных клиентов. Но Acer также уделяет внимание пользователям, для которых компьютер — это в первую очередь инструмент для творчества. Именно на них ориентирован новый бренд компании ConceptD, способный удовлетворить самых требовательных создателей контента, особенно графического.

ConceptD включает в себя настольные ПК, ноутбуки и мониторы премиум-класса, ориентированные как на профессионалов, так и на любителей. В основе всей линейки — высокопроизводительные процессоры и видеокарты, работающие бесшумно и способные справиться с самыми экстремальными нагрузками; каждая модель отличается уникальным набором характеристик для той или иной профессии.

Так, высокопроизводительные настольные ПК ConceptD 900 и 500 в максимальной комплектации оснащены графическими процессорами NVIDIA Quadro RTX, которые позволяют выполнять рендеринг сложных визуальных эффектов, 3D-моделирование и симуляцию, а также обеспечивают поддержку технологий искусственного интеллекта и глубинного обучения.

Ноутбуки ConceptD 9, 7, 5 и 3, разработанные для создателей контента, выполненные в классическом дизайне и оснащенные дисплеями 4K UHD IPS с сертификатом Pantone Validated, вдохновляют на творчество. Дисплеи гарантируют 100% охват Adobe RGB и обеспечивают впечатляющую точность цветопередачи вплоть до Delta E <1. Уровень шума от устройства составляет не более 40 дБ (как в библиотеке), а вычислительная мощность и производительность графического процессора поддерживаются на максимальном уровне.

При этом Acer позаботился и о создателях двухмерной и трехмерной графики — создал UHD-мониторы ConceptD, которые обеспечивают исключительную точность цветопередачи с коэффициентом цветового различия Delta E <1 и имеют сертификат Pantone Validated.





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