Лето будет жарким: после долгой изоляции рынок секстеха набирает обороты

Благодаря вакцинации и снятию ограничений все больше потребителей проявляют интерес к проектам, специализирующимся на разнообразии и безопасности сексуальной жизни. Основатели стартапов и инвесторы отмечают, что в ближайшие несколько месяцев на рынке может наступить бум секстеха — от D2C-продаж белья до доставки средств контрацепции.

Пандемия повлияла на разные сферы жизни. По данным исследователей из Института имени Кинси из Индианского университета, люди оставались дома, чтобы замедлить распространение коронавируса, и в изоляции их сексуальная жизнь стагнировала.

«Горячее лето» в технологической сфере

Стартап Parade работает уже три года и продает нижнее белье «конфентных» цветов. Оно пользуется популярностью среди молодого поколения, которое оценило широкую размерную линейку и приверженность экологичным материалам. Компания, которая недавно получила $10 млн, заметила, что с начала вакцинации продажи «особого» нижнего белья выросли. Иными словами, все больше людей приобретают белье, которое хотят показать другим.

23-летняя основательница Parade Ками Теллес считает, что таким образом потребители стремятся компенсировать вынужденную многомесячную изоляцию.

«Люди захотят снова выразить себя через одежду и через сексуальность», — говорит Ками Теллес, основатель и CEO Parade.

Джош Вулф, инвестор и управляющий партнер Lux Capital, указывает, что стартап Everlywell также демонстрирует хорошую динамику. Он сам вкладывал в него деньги. Проект разработал набор для лабораторного тестирования на дому для ИППП. Ежемесячная подписка обойдется дешевле, чем пакет Netflix.

Стартап производит и другие наборы для диагностики, например популярные тесты на COVID-19. Но, как отмечает основательница и CEO Every Health, родительской компании Everlywell, направление сексуального здоровья удвоило продажи с начала пандемии.

Она объясняет, что тестирование на коронавирус уже входит у молодежи в привычку. Вполне возможно, что проверка на заболевания, передающиеся половым путем, также станет частью рутины.

Варша Рао, CEO стартапа Nurx (известен услугой доставки средств контрацепции), отмечает: эта область имеет значительные перспективы для бизнеса. По ее словам, после снятия ограничений выросли продажи не только тестов на ЗППП, но и средств для лечения акне и наборов для выявления коронавируса.

Инвесторы меняют настроение

Секстех привлекает все больше финансирования. С 2020 года семь проектов, упомянутых в статье, получили больше $318 млн. При этом в общей сложности за время своего существования они собрали более $475 млн.

Несколько предпринимателей и инвесторов рассказали, что повышенное внимание к здоровью во время пандемии помогло стартапам. Все больше людей стали относиться к сексу как к еще одному аспекту самочувствия.

«Стигмы, связанные с сексуальным благополучием, психическим здоровьем, женским здоровьем — в прошлом это были табуированные темы — уходят в прошлое. За свою профессиональную карьеру я еще не видела, чтобы что-то так быстро пропадало», — говорит Сара Фоули, партнер венчурной компании SWAT Equity.

За последние несколько лет стартапы Dame Products (секс-игрушки), Lover (специализированный контент и персональные рекомендации), Dipsea (эротические аудиоистории) получили $4 млн, $4,9 млн и $5,4 млн соответственно.

Фоули отмечает, что стартапы, специализирующиеся на сексуальном здоровье, могут расширить спектр своих услуг и выйти в нишу здорового образа жизни. Она указывает на Dipsea — кроме эротики в нем появился контент, помогающий уснуть. Это пример того, почему она начала внимательнее рассматривать стартапы в области сексуального здоровья и хорошего самочувствия как инвестиционные возможности.

До недавнего времени инвесторы избегали таких категорий, как вибраторы и эротика. Синди Галлоп, основательница MakeLoveNotPorn, рассказывает, что годами пыталась получить финансирование, пока в 2018 году анонимный инвестор не предоставил $2 млн. Ее проект — социальный сервис для обмена видео, который выступает за реалистичный взгляд на секс.

Лосьон для мастурбации So-Low был самым продаваемым продуктом Cake в 2020 году. Сооснователи проекта Митч Оркис и Хантер Моррис рассказывают: когда они впервые собирали инвестиции, то позиционировали свой бренд «практически как средства по уходу за кожей». Также они пытались использовать лексику, которая бы не отпугнула инвесторов.

Оркис отмечает, что их собеседники практически сразу поделились на два лагеря: «определенно да» или «ни в коем случае».

При подготовке этого текста издание Insider связалось с восемью другими венчурными капиталистами. Несмотря на то, что они инвестировали в сферу сексуального здоровья или связанные с ней потребительские категории, они отказались от комментариев.

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