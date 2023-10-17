Московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» масштабируется в другие регионы России

«В нашем хакатоне уже традиционно принимают участие конкурсанты со всей России. Впервые конкурс “Лидеры цифровой трансформации” пройдет в Краснодарском крае, сейчас ведутся переговоры еще с несколькими регионами. Мы рады, что теперь столичный опыт применяется в других субъектах, ведь команды создают собственные уникальные ИТ-разработки, которые используются крупнейшими российскими компаниями и государственными органами. В конечном итоге это способствует формированию независимой отечественной ИТ-экосистемы и укреплению цифрового суверенитета страны», — сказала глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Участникам конкурса «Лидеры цифровой трансформации. Краснодарский край» предстоит решить социально-значимые задачи для администрации города Анапы, а также для таких крупных компаний, как Газпромбанк, Совкомбанк и HR-tech компании Proscom. В частности, разработать модель для генерации продающих текстов, сервис автоматического распределения задач для выездных сотрудников банка, а также сервис адаптации специалистов. Общий призовой фонд конкурса — 2,5 млн рублей.

«Межрегиональный хакатон будет проводиться впервые. Мы ждем участников из разных городов России и рассчитываем на высокий интерес со стороны команд разработчиков. Кубанские участники в рамках наших краевых хакатонов не раз доказывали, что могут справиться с любой поставленной задачей», — сказал Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

ИТ-конкурс будет проведен совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края, созданным для реализации государственной поддержки высокотехнологичных проектов. В рамках регионального проекта «Воронка инновационных стартапов» за два сезона Фонд провел 17 хакатонов, в которых участвовало 340 команд. На них с запросами приходят предприятия из различных отраслей. Решения участников идут на предприятия отрасли. Это положительно влияет не только на улучшение показателей компаний, но и на экономику Краснодарского края.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации. Краснодарский край» предоставит возможность испытать свои силы представителям самых отдаленных регионов России за счет комфортного формата проведения, когда вся разработка происходит в режиме онлайн. Участвовать можно из любой точки страны, достаточно зарегистрироваться на сайте и подать командную заявку до 3 ноября 2023 года. Хакатон пройдет с 4 по 11 ноября 2023 года.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» — ИТ-конкурс Мэра Москвы. С 2019 года собирает разработчиков со всей России и мира, которые создают цифровые решения по заказу города и крупного бизнеса. По итогам проведения победителям и призерам присуждаются премии. В хакатоне приняли участие более 22,5 тысяч человек и более 2,7 тысяч команд, 123 из которых стали победителями и призерами. Конкурсанты разработали более 1,2 тысяч решений, создали более 50 стартапов. Общий премиальный фонд за весь период реализации составил 92 млн рублей.

«За пять лет количество разработанных решений в рамках хакатона Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" увеличилось более чем в четыре раза: с 121 в 2019 году до 492 уже в 2023-м. Тогда никто из нас и не мог предположить, что городской конкурс вырастит из группы единомышленников "покодить в удовольствие" до площадки всероссийского масштаба. Сегодня конкурс "Лидеры цифровой трансформации" дает возможность ИТ-специалистам при нашей дальнейшей поддержке конвертировать идеи в стартапы, пилотировать и внедрять их на городских и коммерческих площадках. Этому способствует "Академия инноваторов" — наша непрерывная программа развития, которая в июле этого года запустилась в обновленном формате с целью помочь начинающим предпринимателям создавать конкурентоспособные продукты и эффективные стартапы, а также найти партнеров и заказчиков», — сказал Максим Власов, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

В 2023 году двухнедельный конкурс, прошедший в онлайн-формате, собрал более семи тысяч разработчиков со всех регионов страны, которые образовали 1103 команды. Одним из самых популярных по численности участников регионов стал Краснодарский край, именно это стало определяющим моментом в выборе первой локации для масштабирования московского опыта.

Среди финалистов прошлых лет много региональных участников, которые создали полезные сервисы и получили опыт в решении задач от властей столицы, а затем и предложение продолжить работу над продуктом. Личные истории успеха участников команд-победителей прошлого года доказывают, что нет ограничений для участия — любой может найти свое место в команде и выиграть денежный приз.

Так, команда Kydas, победитель в треке от Московского постамата, получила 1 млн рублей за лучшее решение сервиса обработки обратной связи от пользователей «Московского постамата». Треть из этих средств пойдут на развитие совместного проекта. А команды MaxiMary и Immersion, занявшие третьи места в треках от Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы, получили по 400 тысяч рублей, а также экспертную оценку по доработке продукта.

ИТ-специалисты из межрегиональных команд не только создают стартапы, но и успешно внедряют свои продукты. Так, региональная команда Dragons стала победителем задачи, поставленной Агентством инноваций Москвы в 2021 году, провела пилотное тестирование своего решения и внедрила его на сайте Startup guide. Все участники московского хакатона получили возможность пройти обучение в международной непрерывной программе поддержки технологических стартапов — «Академия инноваторов».

Фото на обложке: предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы