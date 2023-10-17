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Московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» масштабируется в другие регионы России

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Отправной точкой масштабирования хакатона Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», реализуемого на протяжении пяти лет, станет Краснодарский край. Расширение проекта в регионы России реализуется по поручению Президента РФ.

Московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» масштабируется в другие регионы России

«В нашем хакатоне уже традиционно принимают участие конкурсанты со всей России. Впервые конкурс “Лидеры цифровой трансформации” пройдет в Краснодарском крае, сейчас ведутся переговоры еще с несколькими регионами. Мы рады, что теперь столичный опыт применяется в других субъектах, ведь команды создают собственные уникальные ИТ-разработки, которые используются крупнейшими российскими компаниями и государственными органами. В конечном итоге это способствует формированию независимой отечественной ИТ-экосистемы и укреплению цифрового суверенитета страны», — сказала глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Участникам конкурса «Лидеры цифровой трансформации. Краснодарский край» предстоит решить социально-значимые задачи для администрации города Анапы, а также для таких крупных компаний, как Газпромбанк, Совкомбанк и HR-tech компании Proscom. В частности, разработать модель для генерации продающих текстов, сервис автоматического распределения задач для выездных сотрудников банка, а также сервис адаптации специалистов. Общий призовой фонд конкурса — 2,5 млн рублей.

 

 

«Межрегиональный хакатон будет проводиться впервые. Мы ждем участников из разных городов России и рассчитываем на высокий интерес со стороны команд разработчиков. Кубанские участники в рамках наших краевых хакатонов не раз доказывали, что могут справиться с любой поставленной задачей», — сказал Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

ИТ-конкурс будет проведен совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края, созданным для реализации государственной поддержки высокотехнологичных проектов. В рамках регионального проекта «Воронка инновационных стартапов» за два сезона Фонд провел 17 хакатонов, в которых участвовало 340 команд. На них с запросами приходят предприятия из различных отраслей. Решения участников идут на предприятия отрасли. Это положительно влияет не только на улучшение показателей компаний, но и на экономику Краснодарского края.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации. Краснодарский край» предоставит возможность испытать свои силы представителям самых отдаленных регионов России за счет комфортного формата проведения, когда вся разработка происходит в режиме онлайн. Участвовать можно из любой точки страны, достаточно зарегистрироваться на сайте и подать командную заявку до 3 ноября 2023 года. Хакатон пройдет с 4 по 11 ноября 2023 года.

 

 

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» — ИТ-конкурс Мэра Москвы. С 2019 года собирает разработчиков со всей России и мира, которые создают цифровые решения по заказу города и крупного бизнеса. По итогам проведения победителям и призерам присуждаются премии. В хакатоне приняли участие более 22,5 тысяч человек и более 2,7 тысяч команд, 123 из которых стали победителями и призерами. Конкурсанты разработали более 1,2 тысяч решений, создали более 50 стартапов. Общий премиальный фонд за весь период реализации составил 92 млн рублей.

«За пять лет количество разработанных решений в рамках хакатона Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" увеличилось более чем в четыре раза: с 121 в 2019 году до 492 уже в 2023-м. Тогда никто из нас и не мог предположить, что городской конкурс вырастит из группы единомышленников "покодить в удовольствие" до площадки всероссийского масштаба. Сегодня конкурс "Лидеры цифровой трансформации" дает возможность ИТ-специалистам при нашей дальнейшей поддержке конвертировать идеи в стартапы, пилотировать и внедрять их на городских и коммерческих площадках. Этому способствует "Академия инноваторов" — наша непрерывная программа развития, которая в июле этого года запустилась в обновленном формате с целью помочь начинающим предпринимателям создавать конкурентоспособные продукты и эффективные стартапы, а также найти партнеров и заказчиков», — сказал Максим Власов, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

В 2023 году двухнедельный конкурс, прошедший в онлайн-формате, собрал более семи тысяч разработчиков со всех регионов страны, которые образовали 1103 команды. Одним из самых популярных по численности участников регионов стал Краснодарский край, именно это стало определяющим моментом в выборе первой локации для масштабирования московского опыта.

Среди финалистов прошлых лет много региональных участников, которые создали полезные сервисы и получили опыт в решении задач от властей столицы, а затем и предложение продолжить работу над продуктом. Личные истории успеха участников команд-победителей прошлого года доказывают, что нет ограничений для участия — любой может найти свое место в команде и выиграть денежный приз. 

 

 

Так, команда Kydas, победитель в треке от Московского постамата, получила 1 млн рублей за лучшее решение сервиса обработки обратной связи от пользователей «Московского постамата». Треть из этих средств пойдут на развитие совместного проекта. А команды MaxiMary и Immersion, занявшие третьи места в треках от Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы, получили по 400 тысяч рублей, а также экспертную оценку по доработке продукта.

ИТ-специалисты из межрегиональных команд не только создают стартапы, но и успешно внедряют свои продукты. Так, региональная команда Dragons стала победителем задачи, поставленной Агентством инноваций Москвы в 2021 году, провела пилотное тестирование своего решения и внедрила его на сайте Startup guide. Все участники московского хакатона получили возможность пройти обучение в международной непрерывной программе поддержки технологических стартапов — «Академия инноваторов».

Фото на обложке: предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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