Это робот из жидкого металла, и он может выбраться из клетки

Управлять формой и движениями машин можно при помощи магнитных полей. В будущем такой подход позволит разработать новые технологии для биомедицины и инженерии — от адресной доставки лекарств до универсальных винтов.

Международная команда ученых разработала роботов, способных переходить из твердого состояния в жидкое. Благодаря этому они могут выполнять удивительные трюки: прыгать, карабкаться на высоту и даже выбираться из клетки, подобно Т-1000, персонажу из франшизы «Терминатор».

Мягкие роботы, как правило, более пластичны, чем их твердые аналоги, но уступают им в силе, скорости и простоте управления. Эти недостатки устраняет новый материал под названием magnetoactive phase transitional matter или MPTM (магнитоактивное вещество, способное переходить между фазами).

MPTM состоит из галлия, в который встроены крошечные магнитные микрочастицы. В исследовании, опубликованном в журнале Matter, говорится, что это вещество уникальным образом сочетает в себе высокую механическую прочность, грузоподъемность и скорость передвижения в твердой фазе и отличную адаптивность (растяжимость, разделение и слияние) в жидкой.

Устройства из такого материала способны реагировать на магнитные поля, так как содержат магнитные микрочастицы. Ученые поместили этих роботов в переменное магнитное поле, чтобы заставить их передвигаться и даже нагреваться, превращаясь в жидкость.

Эксперимент проводили Кармель Маджиди, руководитель лаборатории Soft Machines Lab при Университете Карнеги Меллон и старший автор исследования, а также его коллеги из Университета имени Сунь Ятсена и Чжэцзянского университета.

«Из основных принципов электромагнетизма известно, что когда металл находится под действием переменного магнитного поля, электрический ток начинает спонтанно проходить через него, — рассказал Маджиди. — Этот спонтанный электрический ток нагревает металл и заставляет его плавиться».

Благодаря этому методу роботы из MPTM смогли принимать форму цепи или универсального винта, извлекать предметы из желудка манекена и преодолевать полосы препятствий.

Ученые также «слепили» из MPTM небольшого LEGO-человечка, который превращается в жидкость и проходит сквозь решетку. На видео кажется, будто робот сам повторно принимает первоначальную форму. Однако команда восстановила его вручную, а затем вернула в кадр, объяснил Маджиди. Он добавил, что источником вдохновения для этого робота стал Т-1000, персонаж из франшизы «Терминатор».

Способность изменять форму можно адаптировать для множества задач, особенно в биомедицине. В будущем роботы из MPTM, вероятно, будут доставлять лекарства в определенные органы и извлекать опасные объекты из организма. Умение переходить между твердым и жидким состояниями также пригодится, чтобы проникать в замкнутые пространства и труднодоступные места.

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