Локо-Банк и три истории успеха предпринимателей

Локо-Банк один из немногих, кто оказал материальную поддержку компаниям. Он провел акцию для новых клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ), в рамках которой перечислил им 2 млн рублей на развитие бизнеса. Ниже истории успеха трех предпринимателей, получивших денежные выплаты от Локо-Банка.

В условиях изменившейся бизнес-среды российские банки ищут новые пути привлечения клиентов-предпринимателей. Юридические лица, в свою очередь, стали требовательнее к финансовым партнерам: для них важна реальная поддержка от надежного банка, а не просто дополнительный набор услуг.

Трубы помогли удержаться на плаву

В 2017 году компания по строительству и ремонту магистральных трубопроводов «ПолимерТехМонтаж» решила создать отдельную дочернюю фирму ООО «Канлайн» — производителя полиэтиленовых и полипропиленовых труб. С 2020 года компания также стала представителем по продаже спиралевидных труб от известного производителя «ЛИМКОР».

Дела шли в гору, однако в том же году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. «Возможно прозвучит иронично, но наши трубы буквально помогли нам удержаться на плаву. Так что пандемию мы преодолели, а затем стали развивать производство и наращивать базу клиентов дальше», — вспоминает генеральный директор ООО «Канлайн» Сергей Гайдей.

Благодаря отлаженному производственному процессу и высокому качеству продукции количество заказов росло, и за шесть лет компания стала одним из региональных лидеров в своей сфере. Сегодня у «Канлайн» в планах выйти на рынок производителей полимерных рукавов и запорной арматуры. Для этого компания планирует заключить ряд сделок с китайскими партнерами.

Для более выгодного финансового взаимодействия с клиентами и партнерами компании потребовался и новый финансовый партнер, которым выступил Локо-Банк. На выбор повлияли хорошие условия расчетно-кассового обслуживания и выгодные валютные платежи, говорит главный бухгалтер «Канлайн» Наталья Бухтиярова.

Открыв счет для бизнеса, фирма не просто стала участником весенней акции Локо-Банка, но и получила главный приз — 1 млн рублей на компенсацию бизнес-расходов. «Мы об акции узнали уже после того, как открыли счет. Но что победим, конечно, не верили. Согласитесь, сегодня в такое сложно поверить. А потом мне вдруг позвонили из банка и обрадовали. Хотя, если честно, до конца я поверила только после того, как увидела эти деньги на счету», — рассказывает Наталья Бухтиярова.

Воплотили в жизнь идеи в сфере электронных компонентов

Станислав Иванов вместе с друзьями-коллегами создал ООО «Аурум» в 2012 году. Компания занимается поставкой радиоэлектронных компонентов и разработкой электроники под заказ. Среди клиентов — российские государственные и коммерческие организации из таких отраслей, как приборостроение, электроэнергетика, телекоммуникации, радиоэлектроника. «Мы решили реализовать свой опыт, воплотить в жизнь свои идеи и видение. Рискнули — и получилось!» — вспоминает гендиректор ООО «Аурум» Станислав Иванов.

По его словам, бизнес в его сфере всегда был динамичный. В 2022 году условия снова поменялись, так как прекратилось сотрудничество с европейскими и американскими производителями компонентов. «После закрытия их каналов поставок для нас открылось окно возможностей расширения нашего бизнеса. Не без сложностей, конечно. Были проблемы и с оплатами, и с логистикой. Здесь как раз одним из решений проблемы было открытие валютного счета в Локо-Банке», — говорит Станислав Иванов.

Компания искала банк, с которым можно развивать внешнеэкономическую деятельность: проводить расчеты с международными партнерами. «Расчетный счет открыли в период акции Локо-Банка, так совпало. И было приятным удивлением, что наша компания стала победителем! Скажу, что эта новость о победе упала, как снег на голову — не поверил, что такое реально бывает. Дополнительные финансы в бизнесе никогда не бывают лишними! Здорово, что Локо-Банк помогает предпринимателям», — делится впечатлениями Станислав Иванов. ООО «Аурум» по итогам акции получила от Локо-Банка 250 тысяч рублей.

Первыми привезли в Санкт-Петербург аэрогрили

В 1996 году в Санкт-Петербурге появились аэрогрили от компании HOTTER — новое для того времени чудо техники, объединяющее духовой шкаф, тостер, коптильню, мангал и стерилизатор. Руку к их появлению приложили ключевые сотрудники и Анастасия Яковлева, которая тогда только начинала первые шаги в бизнесе.

Позднее, в 2015 году, Анастасия создала и возглавила ООО «ПОСУДА-ТРЕЙД» — компанию, специализирующуюся на торговле электроприборами HOTTER, посудой и другой кухонной утварью. Поначалу бизнес шел в гору: ассортимент продукции расширялся, продажи росли. А позже продавать товары начали уже оптом. В 2020 году коррективы в бизнес внесла пандемия, и компания вышла на крупнейшие российские маркетплейсы.

Очередные изменения произошли в 2022 году. ООО «ПОСУДА-ТРЕЙД» частично сократила ассортимент, например, посуду из Германии. Но большая часть товара поставляется из Китая, поэтому продукция HOTTER осталась на месте. При этом компания начала искать нового финансового партнера.

Основными критериями выбора стали условия обслуживания расчетного счета и выгодные валютные платежи, поскольку с поставщиками компания рассчитывается в юанях. «Я обзвонила действительно очень много банков! Меня сразу привлекло, что у Локо-Банка не берется комиссия за конвертацию валюты и отсутствует плата за валютный контроль, а комиссии за валютные переводы действительно низкие. Это показалось мне интересным, и я решила, что банк подходит нам по всем параметрам», — поясняет Анастасия Яковлева.

«ПОСУДА-ТРЕЙД» стала одним из победителей весенней акции РКО от Локо-Банка и получила 250 тысяч рублей на развитие бизнеса за открытие счета. «Когда мне сообщили о победе, я решила, что это вообще какой-то розыгрыш или мошенники. Даже прекратила разговор. Но потом, когда зашла в интернет-банк, увидела это своими глазами. Если честно, я была очень удивлена. Это очень приятное чувство, особенно когда его не ждешь. Здорово, что банк так помогает своим бизнес-клиентам!» — с теплотой вспоминает Анастасия Яковлева.

Фото на обложке: ImYanis / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены пресс-службой Локо-Банка

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АО КБ «ЛОКО-Банк»

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