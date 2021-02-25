Стартап Lucid еще не выпустил ни одного электромобиля, но оценивается почти как Ford

Поставки первых электромобилей стартапа Lucid Motors начнутся не раньше второй половины 2021 года. Тем не менее на закрытии торгов 24 февраля фондовый рынок оценил компанию в $46 млрд, что близко к стоимости Ford Motor Company. Разбираемся, как Lucid Motors удалось этого достичь до выпуска реального продукта.

Как правило, стоимость акций не всегда отражает реальное положение компании. Lucid предпочла выйти на рынок через SPAC под названием Churchill Capital Corp IV (CCIV), а не традиционное IPO.

SPAC (Special-purpose acquisition company) — это компании, которые собирают средства для покупки бизнесов. Насколько известно трейдерам, до заключения сделки CCIV принадлежало $2,1 млрд в денежной форме.

Компания согласилась обменять эти средства на 258 млн акций Lucid. Этот шаг стал частью более крупной сделки, в которой участвовали и внешние инвесторы, купившие еще 167 млн акций за $2,5 млрд. Взамен Lucid получила не только $4,6 млрд в денежной форме, но и листинг на фондовой бирже.

CCIV заключила невероятную сделку: она вложила $2,1 млрд в акции, которые были оценены более чем в $7 млрд на закрытии торгов 24 февраля.

В преддверии сделки акции CCIV взлетели на рынке. Чем ниже цена, по которой CCIV приобретает Lucid, тем больше в конечном счете будут стоит акции CCIV.

До вечера понедельника сумма слияния не разглашалась, поэтому стоимость акций CCIV можно было только предполагать, даже при условии, что конечная рыночная оценка Lucid Motors была известна.

Фондовый рынок одобрил не только эту сделку, но и сам стартап Lucid, оценка которого теперь значительно превышает любые предположения CCIV до слияния.

Однако проблема в том, что большинство обычных инвесторов еще не полностью понимают механизм работы SPAC. Подобный ход имеет смысл для таких компаний, как Lucid, но он, как правило, сопровождается большой путаницей.

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