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Истории

Открываем бизнес в Малайзии: какую форму выбрать?

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

По данным Всемирного банка, Малайзия занимает 12 место среди стран, в которых легче всего вести бизнес. Прежде чем открывать компанию в этой стране, необходимо выбрать подходящий формат из пяти доступных: ИП, товарищество, частная акционерная компания, открытое акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Рассказываем подробно об особенностях, плюсах и минусах каждого из них.

Открываем бизнес в Малайзии: какую форму выбрать?

Индивидуальное предпринимательство (Sole Proprietorship)

Это самый простой способ открыть бизнес в Малайзии. Он доступен для тех, кто является гражданином этой страны или постоянно проживает на ее территории.

Плюсы

  • Быстрая регистрация (в течение одного часа).
  • Низкие расходы на годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.

Минусы

  • На собственника возлагается полная ответственность, и в случае возникновения судебных разбирательств он может быть объявлен банкротом.
  • Если бизнес получает высокую прибыль (к примеру, более $130 тысяч), то личный подоходный налог может достигать 30%.

Товарищество (Partnership)

Такая компания принадлежит нескольким партнерам (но не более, чем 20). Она регулируется по закону Partnership Act 1961 или собственным партнерским соглашениям.

Плюсы

  • Низкие расходы на открытие и годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.
  • Легко регистрируется в Комиссии по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia, SSM).
  • Ответственность лежит на всех партнерах.

Минусы

  • Если бизнес получает высокую прибыль (к примеру, более $130 тысяч), то личный подоходный налог может достигать 30%.
  • Если один из партнеров погибнет или покинет товарищество, это повлияет на дальнейшую деятельность бизнеса.
  • Товариществу сложно получить банковский кредит.

Частная акционерная компания (Sendirian Berhad, Sdn Bhd)

Вариант подойдет даже тем, кто планирует вести малый или средний бизнес. Это одна из немногих форм ведения бизнеса в Малайзии, предлагающая возможность создать отдельное юридическое лицо

Особенности

Главная отличительная черта частной акционерной компании заключается в том, что она является отдельным юридическим лицом, которому доступны следующие возможности.

  • Может вести коммерческую деятельность, заключать контракты, обращаться в суд и получать сторонние иски.
  • Является корпоративным органом, независимым от своих акционеров (а значит они не несут ответственность за его обязательства).
  • Может существовать, даже если один из владельцев погибнет или покинет компанию.
  • Может управляться человеком, который не является акционером, и насчитывать до 50 акционеров (если это количество превышено, то компания должна классифицироваться как Berhad).
  • Может на 100% принадлежать иностранцам и иностранным компаниям.

Плюсы

  • Ответственность акционеров ограничена долей вложенного капитала.
  • Считается более надежной бизнес-структурой по сравнению с ИП и товариществом, что упрощает получение банковских кредитов и крупных контрактов.
  • Есть возможность организовать различные долевые структуры, чтобы удовлетворить потребности каждого акционера.
  • Облагается выгодным налоговым режимом (17% и 24%).
  • Согласно закону Companies Act 2016, Sdn Bhd может открыть даже один человек (ранее требовалось не менее двух акционеров и двух директоров).

Минусы

  • Открытие обойдется дорого — примерно $570-685, включая государственные сборы.
  • Высокие расходы на обслуживание из-за наличия обязательного аудита и секретарского обслуживания.

Открытое акционерное общество (Berhad, Bhd)

Этот вариант подходит для крупных предприятий и может насчитывать более 50 акционеров. Такая компания является публичной и регулируется Комиссией по ценным бумагам Малайзии.

Плюсы

  • Ответственность ограничена долей владения.
  • Легко привлекать финансирование и  капитал посредством выпуска акций.
  • Акции можно свободно продавать и покупать.
  • Возможность расширять бизнес.

Минусы

  • Высокая стоимость открытия.
  • Строгие нормативные требования.
  • Сложность в обслуживании.

Товарищество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership, LLP)

Это относительно новая корпоративная структура в Малайзии. Она сочетает в себе традиционное товарищество и Sdn Bhd и регулируется законом Limited Liability Partnership Act 2012.

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Особенности

  • Ограниченная ответственность для всех партнеров.
  • Регулируется партнерским соглашением.
  • Неограниченное число партнеров.
  • Необходимость назначить сотрудника по вопросам соблюдения требований.

Плюсы

  • Низкие расходы на открытие и годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.
  • Публиковать финансовую отчетность не требуется.
  • Регулируется партнерским соглашением, которое можно адаптировать под потребности каждого владельца.
  • Может существовать, даже если один из владельцев погибнет или покинет компанию.
  • Облагается выгодным налоговым режимом (17% и 24%).

Минусы

  • Поскольку это относительно новая корпоративная структура, ей может быть непросто получить банковский кредит.

Как зарегистрировать компанию

Зарегистрировать компанию в Малайзии можно на сайте правительства. ИП и товариществу нужно подать заявку не позднее, чем через 30 дней со дня его открытия. Бизнес можно зарегистрировать с помощью личного имени, указанного в карточке удостоверения личности Малайзии MyKad (для ИП), или торгового названия, созданного для коммерческих целей (для ИП и товарищества, включающего до 20 партнеров).

В статье использованы материалы следующих источников:

Wecorporate.com, Malaysia.gov.my.

Фото на обложке: Unsplash

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