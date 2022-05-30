Открываем бизнес в Малайзии: какую форму выбрать?

По данным Всемирного банка, Малайзия занимает 12 место среди стран, в которых легче всего вести бизнес. Прежде чем открывать компанию в этой стране, необходимо выбрать подходящий формат из пяти доступных: ИП, товарищество, частная акционерная компания, открытое акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Рассказываем подробно об особенностях, плюсах и минусах каждого из них.

Индивидуальное предпринимательство (Sole Proprietorship)

Это самый простой способ открыть бизнес в Малайзии. Он доступен для тех, кто является гражданином этой страны или постоянно проживает на ее территории.

Плюсы

Быстрая регистрация (в течение одного часа).

Низкие расходы на годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.

Минусы

На собственника возлагается полная ответственность, и в случае возникновения судебных разбирательств он может быть объявлен банкротом.

Если бизнес получает высокую прибыль (к примеру, более $130 тысяч), то личный подоходный налог может достигать 30%.

Товарищество (Partnership)

Такая компания принадлежит нескольким партнерам (но не более, чем 20). Она регулируется по закону Partnership Act 1961 или собственным партнерским соглашениям.

Плюсы

Низкие расходы на открытие и годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.

Легко регистрируется в Комиссии по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia, SSM).

Ответственность лежит на всех партнерах.

Минусы

Если бизнес получает высокую прибыль (к примеру, более $130 тысяч), то личный подоходный налог может достигать 30%.

Если один из партнеров погибнет или покинет товарищество, это повлияет на дальнейшую деятельность бизнеса.

Товариществу сложно получить банковский кредит.

Частная акционерная компания (Sendirian Berhad, Sdn Bhd)

Вариант подойдет даже тем, кто планирует вести малый или средний бизнес. Это одна из немногих форм ведения бизнеса в Малайзии, предлагающая возможность создать отдельное юридическое лицо

Особенности

Главная отличительная черта частной акционерной компании заключается в том, что она является отдельным юридическим лицом, которому доступны следующие возможности.

Может вести коммерческую деятельность, заключать контракты, обращаться в суд и получать сторонние иски.

Является корпоративным органом, независимым от своих акционеров (а значит они не несут ответственность за его обязательства).

Может существовать, даже если один из владельцев погибнет или покинет компанию.

Может управляться человеком, который не является акционером, и насчитывать до 50 акционеров (если это количество превышено, то компания должна классифицироваться как Berhad).

Может на 100% принадлежать иностранцам и иностранным компаниям.

Плюсы

Ответственность акционеров ограничена долей вложенного капитала.

Считается более надежной бизнес-структурой по сравнению с ИП и товариществом, что упрощает получение банковских кредитов и крупных контрактов.

Есть возможность организовать различные долевые структуры, чтобы удовлетворить потребности каждого акционера.

Облагается выгодным налоговым режимом (17% и 24%).

Согласно закону Companies Act 2016, Sdn Bhd может открыть даже один человек (ранее требовалось не менее двух акционеров и двух директоров).

Минусы

Открытие обойдется дорого — примерно $570-685, включая государственные сборы.

Высокие расходы на обслуживание из-за наличия обязательного аудита и секретарского обслуживания.

Открытое акционерное общество (Berhad, Bhd)

Этот вариант подходит для крупных предприятий и может насчитывать более 50 акционеров. Такая компания является публичной и регулируется Комиссией по ценным бумагам Малайзии.

Плюсы

Ответственность ограничена долей владения.

Легко привлекать финансирование и капитал посредством выпуска акций.

Акции можно свободно продавать и покупать.

Возможность расширять бизнес.

Минусы

Высокая стоимость открытия.

Строгие нормативные требования.

Сложность в обслуживании.

Товарищество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership, LLP)

Это относительно новая корпоративная структура в Малайзии. Она сочетает в себе традиционное товарищество и Sdn Bhd и регулируется законом Limited Liability Partnership Act 2012.

Особенности

Ограниченная ответственность для всех партнеров.

Регулируется партнерским соглашением.

Неограниченное число партнеров.

Необходимость назначить сотрудника по вопросам соблюдения требований.

Плюсы

Низкие расходы на открытие и годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.

Публиковать финансовую отчетность не требуется.

Регулируется партнерским соглашением, которое можно адаптировать под потребности каждого владельца.

Может существовать, даже если один из владельцев погибнет или покинет компанию.

Облагается выгодным налоговым режимом (17% и 24%).

Минусы

Поскольку это относительно новая корпоративная структура, ей может быть непросто получить банковский кредит.

Как зарегистрировать компанию

Зарегистрировать компанию в Малайзии можно на сайте правительства. ИП и товариществу нужно подать заявку не позднее, чем через 30 дней со дня его открытия. Бизнес можно зарегистрировать с помощью личного имени, указанного в карточке удостоверения личности Малайзии MyKad (для ИП), или торгового названия, созданного для коммерческих целей (для ИП и товарищества, включающего до 20 партнеров).

В статье использованы материалы следующих источников:

Wecorporate.com, Malaysia.gov.my.

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