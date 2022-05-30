Открываем бизнес в Малайзии: какую форму выбрать?

По данным Всемирного банка, Малайзия занимает 12 место среди стран, в которых легче всего вести бизнес. Прежде чем открывать компанию в этой стране, необходимо выбрать подходящий формат из пяти доступных: ИП, товарищество, частная акционерная компания, открытое акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Рассказываем подробно об особенностях, плюсах и минусах каждого из них.
Индивидуальное предпринимательство (Sole Proprietorship)
Это самый простой способ открыть бизнес в Малайзии. Он доступен для тех, кто является гражданином этой страны или постоянно проживает на ее территории.
Плюсы
- Быстрая регистрация (в течение одного часа).
- Низкие расходы на годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.
Минусы
- На собственника возлагается полная ответственность, и в случае возникновения судебных разбирательств он может быть объявлен банкротом.
- Если бизнес получает высокую прибыль (к примеру, более $130 тысяч), то личный подоходный налог может достигать 30%.
Товарищество (Partnership)
Такая компания принадлежит нескольким партнерам (но не более, чем 20). Она регулируется по закону Partnership Act 1961 или собственным партнерским соглашениям.
Плюсы
- Низкие расходы на открытие и годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.
- Легко регистрируется в Комиссии по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia, SSM).
- Ответственность лежит на всех партнерах.
Минусы
- Если бизнес получает высокую прибыль (к примеру, более $130 тысяч), то личный подоходный налог может достигать 30%.
- Если один из партнеров погибнет или покинет товарищество, это повлияет на дальнейшую деятельность бизнеса.
- Товариществу сложно получить банковский кредит.
Частная акционерная компания (Sendirian Berhad, Sdn Bhd)
Вариант подойдет даже тем, кто планирует вести малый или средний бизнес. Это одна из немногих форм ведения бизнеса в Малайзии, предлагающая возможность создать отдельное юридическое лицо
Особенности
Главная отличительная черта частной акционерной компании заключается в том, что она является отдельным юридическим лицом, которому доступны следующие возможности.
- Может вести коммерческую деятельность, заключать контракты, обращаться в суд и получать сторонние иски.
- Является корпоративным органом, независимым от своих акционеров (а значит они не несут ответственность за его обязательства).
- Может существовать, даже если один из владельцев погибнет или покинет компанию.
- Может управляться человеком, который не является акционером, и насчитывать до 50 акционеров (если это количество превышено, то компания должна классифицироваться как Berhad).
- Может на 100% принадлежать иностранцам и иностранным компаниям.
Плюсы
- Ответственность акционеров ограничена долей вложенного капитала.
- Считается более надежной бизнес-структурой по сравнению с ИП и товариществом, что упрощает получение банковских кредитов и крупных контрактов.
- Есть возможность организовать различные долевые структуры, чтобы удовлетворить потребности каждого акционера.
- Облагается выгодным налоговым режимом (17% и 24%).
- Согласно закону Companies Act 2016, Sdn Bhd может открыть даже один человек (ранее требовалось не менее двух акционеров и двух директоров).
Минусы
- Открытие обойдется дорого — примерно $570-685, включая государственные сборы.
- Высокие расходы на обслуживание из-за наличия обязательного аудита и секретарского обслуживания.
Открытое акционерное общество (Berhad, Bhd)
Этот вариант подходит для крупных предприятий и может насчитывать более 50 акционеров. Такая компания является публичной и регулируется Комиссией по ценным бумагам Малайзии.
Плюсы
- Ответственность ограничена долей владения.
- Легко привлекать финансирование и капитал посредством выпуска акций.
- Акции можно свободно продавать и покупать.
- Возможность расширять бизнес.
Минусы
- Высокая стоимость открытия.
- Строгие нормативные требования.
- Сложность в обслуживании.
Товарищество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership, LLP)
Это относительно новая корпоративная структура в Малайзии. Она сочетает в себе традиционное товарищество и Sdn Bhd и регулируется законом Limited Liability Partnership Act 2012.
Особенности
- Ограниченная ответственность для всех партнеров.
- Регулируется партнерским соглашением.
- Неограниченное число партнеров.
- Необходимость назначить сотрудника по вопросам соблюдения требований.
Плюсы
- Низкие расходы на открытие и годовое обслуживание из-за отсутствия обязательного аудита и секретарского обслуживания.
- Публиковать финансовую отчетность не требуется.
- Регулируется партнерским соглашением, которое можно адаптировать под потребности каждого владельца.
- Может существовать, даже если один из владельцев погибнет или покинет компанию.
- Облагается выгодным налоговым режимом (17% и 24%).
Минусы
- Поскольку это относительно новая корпоративная структура, ей может быть непросто получить банковский кредит.
Как зарегистрировать компанию
Зарегистрировать компанию в Малайзии можно на сайте правительства. ИП и товариществу нужно подать заявку не позднее, чем через 30 дней со дня его открытия. Бизнес можно зарегистрировать с помощью личного имени, указанного в карточке удостоверения личности Малайзии MyKad (для ИП), или торгового названия, созданного для коммерческих целей (для ИП и товарищества, включающего до 20 партнеров).
В статье использованы материалы следующих источников:
Wecorporate.com, Malaysia.gov.my.
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31 мая 2022
31 мая 2022