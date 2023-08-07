Россия согласовала условия нового налогового соглашения с Малайзией — Forbes

Россия и Малайзия готовятся заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), оно может быть подписано уже в августе, сообщает Forbes со ссылкой на двух источников, знакомых с итогами переговоров.

Общая ставка налога у источника на дивиденды составит 15%. Пониженную ставку в 10% получат получатели, которые владеют не менее чем 25% капитала компании, выплачивающей дивиденды.

От налога планируется освободить дивиденды для государственных структур и госкомпаний. Некоторые из них выделят в договоре отдельно — например «Роснано», сообщил источник издания. Страна использует продукцию портфельных компаний госкорпорации.

Налог на процентные доходы будет установлен на уровне 10%, на лицензионные платежи (роялти) — 10%, перевозки — 0%, вознаграждение за технические услуги — 10%.

Нынешнее соглашение с Малайзией заключили в 1987 году. Это старейший налоговый договор из действующих. С соседними регионами, Таиландом и Индонезией, подобные договоры были подписаны в 1999 году.

Эксперты отмечают, что хотя действующее соглашение с Малайзией учитывает международные стандарты, оно устарело. В частности, это касается налогообложения выплачиваемых из России в Малайзию дивидендов — речь в соглашении идет о совместном предприятии, однако каждая российская компания выступает в роли совместного предприятия.

Россия начала пересматривать налоговые соглашения после переориентации экономики с Европы на Восток. В июне было заключено новое соглашение с Оманом, ждет очереди ОАЭ. Также Минфин анонсировал корректировку соглашения с Турцией. Параллельно изучается возможность приостановить СИДН с «недружественными» странами.

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