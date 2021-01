Удержать внимание миллениалов и поколения Z: как реализовать маркетинговую концепцию 4P

Purpose — Цель

Миллениалы и поколение Z потребляют гораздо осознаннее и обращают внимание на бренды, которые разделяют их ценности. Например, чтобы продемонстрировать стремление обслуживать разнообразную аудиторию, L’Oreal Paris разработала тональный крем True Match Super Blendable Makeup. Продукт подходит для 45 оттенков кожи, а для его продвижения были привлечены женщины и мужчины из различных слоев общества. Подобные небольшие тактики иногда имеют огромное влияние.

Positioning — Позиционирование

Контекст приобретает все большую роль для поколения, которое сосредоточено на меняющем жизнь опыте больше, чем на вещах. Чтобы запустить новую коллекцию часов Le Marché des Merveilles, Gucci заказала оригинальные иллюстрации у художников со всего мира. Затем они были направлены популярным создателям контента в Twitter и Instagram, которые превратили их в новые мемы. В результате получилась коллекция изображений с подписями, которые помогают потенциальным клиентам выразить себя в сети.

Gucci также ведет подкаст, который посещают различные знаменитости. Например, актриса и общественная активистка Джейн Фонда и репер Lil Nas X участвовали в обсуждении коллекции Gucci Off the Grid. Певица Флоренс Уэлч из группы Florence and the Machine рассказывала о своей поэзии, которая также была представлена в книжном магазине Gucci Wooster Bookstore.

Брендам нужно выйти за рамки своих продуктов и создать культуру и опыт, привлекающие молодые поколения. Люди, которые взаимодействуют с контентом компании, скорее всего, станут ее лояльными клиентами.

Personalized — Персонализированность

Миллениалы и поколение Z предпочитают персонализированные продукты и аутентичные бренды, с которыми можно поддерживать связь.

Например, компания Nestle представила линейку шоколадных батончиков KitKat Chocolatory. На ее сайте люди могут создавать собственные батончики на заказ и индивидуальные подарочные упаковки. Физические магазины KitKat Chocolatory в Японии, которые предлагают элитные вкусы, такие как темные шоколад с малиной, апельсиново-шоколадный ром, сакура и зеленый чай, посетили более миллиона покупателей.

Уникальные предложения позволяют молодым поколениям сделать свой вклад в развитие бренда — что очень важно для построения длительных отношений.

Partnerships — Партнерства

Сотрудничества любимых брендов поколения Z и миллениалов привлекают особое внимание и дают возможность расширить истории компаний. Одним из таких партнерств стало объединение репера Трэвиса Скотта и McDonald’s: в сети фастфудов появился набор Travis Scott Meal стоимостью $6, включающий любимые категории меню певца.

Хип-хоп исполнительница Cardi B создала коллекцию кроссовок совместно с Reebok. Главной целью стало «‎укрепление коллективной миссии вдохновлять женщин на самовыражение и верность своим убеждениям». Gucci также выпустила капсульную коллекцию с производителем спортивной одежды North Face, сочетающую в себе эстетику Gucci и практичность North Face.

Бренды, которые открыты для партнерства, будут активно развиваться и смогут достичь аудитории, недоступной для них раньше.

