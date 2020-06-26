Сбербанк изучил, как зумеры и миллениалы откладывают деньги

Исследование проходило в 37 городах России с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.

По данным исследования, зумеры чаще хранят деньги в виде наличных. Только 10% респондентов в возрасте до 23 лет используют рублевые депозиты. Миллениалы предпочитают хранить деньги в банке — рублевые вклады есть у 39% опрошенных в возрасте от 23 до 40 лет.

Оба поколения почти не вкладываются в ценные бумаги — инвестировать готовы 9% зумеров и 10% миллениалов.

Зумеры чаще всего копят на квартиру, непредвиденные обстоятельства, путешествия и отдых. Миллениалы откладывают деньги на поддержку детей и путешествия.

Большинство россиян, которые откладывают деньги, живут в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Ростове-на-Дону. Среди зумеров меньше всего о сбережениях беспокоятся в Махачкале, Пензе и Томске. Реже миллениалов из других городов откладывают деньги в Махачкале, Новокузнецке и Самаре.