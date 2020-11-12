Биржа фрилансеров: как экономить на решении своих задач и где искать специалистов

Rusbase разбирается, в чем главные преимущества работы с фрилансерами, какие существуют риски и как с ними борется Kwork — платформа для поиска специалистов для решения конкретных задач.

Несколько лет назад в профессиональном сообществе появилось новое понятие — human cloud. Это современный подход к реализации проектов: постоянные сотрудники сфокусированы на долгосрочных задачах бизнеса, а конкретные «быстрые» решения предлагают фрилансеры — люди с теми компетенциями, которые нужны компании в определённый момент.

Как развивается рынок фриланса в России

Рынок фриланса в России — это молодое и быстрорастущее направление. По данным PricewaterhouseCoopers, количество фрилансеров в России в 2020 году должно достигнуть 14 млн человек. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 5 млн человек, а в 2014 в два раза меньше — около 2,5 млн человек.

На это влияет несколько факторов. Среди них — тренд на гибкую операционную модель (например, business agility) и запрос на быстрое решение узкопрофильных задач. Ещё одним катализатором для взрывного роста стал кризис из-за коронавируса: многие сотрудники ушли на удаленную работу, часть из них потеряла постоянное место работы и вынуждена выйти на рынок фриланса.

Согласно опросу Kwork, в 2019 году 67% заказчиков искали фрилансеров для своего бизнеса, 20% — в качестве наёмного сотрудника для решения корпоративных задач, где нужна дополнительная компетенция, а 13% — для личных целей. При этом практически половина опрошенных обращается за помощью минимум раз в месяц, а треть заказчиков ищут фрилансера примерно раз в неделю.

Самыми быстрорастущими сферами за 2020 год оказались образовательные, инженерные и IT-услуги, по данным Национальной гильдии фрилансеров.

Какие «боли» все ещё существуют при работе

Несмотря на рост рынка фриланса, многие заказчики — владельцы бизнеса или руководители в компаниях — с осторожностью относятся к внештатным сотрудникам.

Среди самых популярных возражений против работы с фрилансерами — страх потерять деньги: исполнитель заберёт оплату и не сдаст проект. Такие риски действительно существуют, если сотрудничать напрямую. Биржи фриланса, такие как Kwork, в отличие от сайтов объявлений в первую очередь решают проблему безопасности сделок.

Чтобы обезопасить всех участников процесса, заказчик оплачивает услугу до её выполнения, но деньги «замораживаются» до момента, когда работа принята и отмечена как выполненная.

При этом все спорные моменты — когда могут появиться разногласия о качестве выполнения заказа — решаются при помощи арбитража. Арбитры изучают условия сотрудничества, помогают сторонам прийти к согласию и достичь результата, который удовлетворит как покупателя, так и продавца.

Ещё одна боль рынка — сложность поиска высококвалифицированного исполнителя. Заказчики опасаются, что фрилансер сорвёт сроки или выполнит работу плохо — это может обернуться серьезными проблемами для клиента. Чтобы этого избежать, лучше искать подрядчиков на специализированных биржах, где видно рейтинг специалиста и его реальное портфолио.

На сайте Kwork заказчики могут увидеть примеры выполненных заказов с отзывами тех, кто работал с фрилансером именно в рамках сотрудничества с платформой.

Кейсы «в цифре»

Заказчик: проект ByeFly

Экономия: 95% (2600 рублей вместо 56 тысяч)

В 2019 году возникла необходимость переделать старый сайт проекта, созданный на Joomla. Платформа с устаревшим дизайном и непродуманным интерфейсом не была оптимизирована под поиск.

До этого сотрудники ByeFly работали с крупной компанией, с которой после сдачи проекта договорились на возможность бесплатного обслуживания. На деле — за четыре месяца было потрачено более пятидесяти тысяч рублей.

На сайте Kwork ByeFly нашли фрилансера, который за несколько часов сверстал сайт, изменив его практически до неузнаваемости.

Заказчик: интернет-магазин техники Device92

Экономия: около 75% в сравнении со средней зарплатой копирайтера (16 950 рублей вместо 70 тысяч)

За месяц работы исполнитель написал 180 уникальных текстов (описания товаров) для сайта. До этого заказчик сотрудничал с разными фрилансерами по другим запросам. Например, создание фона для страницы магазина на сайте-агрегаторе, оформление дизайна визиток и логотипа.

Заказчик: автомобильная франшиза AVTOSLIV

Экономия: 97% (1900 рублей вместо 70 тысяч)

Перед сервисом стояла задача — создать видеоролик на 30 минут. Цель ролика — описать суть работы франшизы.

В качестве подрядчика рассматривали несколько возможных кандидатов — специалистов в создании видео. Среди фрилансеров цены за услугу варьировались от 15 до 70 тысяч рублей.

Самый заманчивый вариант сотрудничества предложила фрилансер на платформе Kkwork. Правда, возникло недоверие — цена была значительно ниже, чем у других подрядчиков. Убедило заказчика два фактора: портфолио и правила сервиса — оплата только после принятия работы. В итоге было потрачено 1900 рублей за видео и дикторскую озвучку.

Как работать с платформой Kwork, если вы — заказчик

Платформа Kwork — это самая посещаемая фриланс-биржа в СНГ. Здесь можно заказать практически любую услугу. Минимальная оплата — 500 рублей.

Для начала работы в качестве покупателя (заказчика) необходимо зарегистрироваться.

После этого вы сможете бесплатно разместить запрос на услугу в разделе «Биржа», а также увидеть предложения фрилансеров в магазине Kwork и выбрать подходящего специалиста.

Предложения фильтруются по принципу «цена/качество»: вверху — самые лучшие по уровню сервиса. Эта «умная» сортировка — разработка специалистов Kwork — позволяет покупателю сократить время на поиск подходящего исполнителя.

Гонорар исполнителю выплачивается после сдачи работы и её проверки покупателем — услуга должна быть выполнена согласно ТЗ в полном объёме. В спорных ситуациях разногласия решаются с помощью службы поддержки Kwork.

Платформа Kwork существует с 2016 года. Главный принцип сервиса — это экономия времени: на поиск сотрудника и выполнение задачи. Сегодня на платформе уже более 1 миллиона фрилансеров, которые выполнят для вас работу в абсолютно разных областях. Все что нужно — зарегистрироваться на Kwork и начать работать с фрилансерами. Регистрация здесь.