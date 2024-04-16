Японский производитель фарфора Maruwa стал главным игроком на рынке охлаждения дата-центров

Maruwa успешно переориентировалась на производство керамических компонентов для IT-сферы. За последний год стоимость ее акций выросла почти вдвое, а рыночная капитализация сейчас составляет $2,75 млрд.

Развитие ИИ побуждает компании строить все более крупные центры обработки данных, которые выделяют много тепла. Неожиданную выгоду из этого извлекла японская компания Maruwa, которая более 200 лет занимается керамическим искусством и изготовлением изысканной фарфоровой посуды.

Maruwa, которая базируется в префектуре Айти, лидирует на мировом рынке специализированной керамики. Компания появилась в 1960-х годах в начале периода «экономического чуда» в Японии. Прежде она была известна своей изысканной посудой, используемой на традиционных японских банкетах.

Сейчас Maruwa производит керамику для печатных плат и полупроводников, а также материалы, используемые для отвода тепла в электронике, работающей при очень высоких температурах, например на фермах серверов и в инверторных силовых модулях электромобилей. Самые востребованные продукты компании — керамические печатные платы, используемые в высокоскоростной оптической связи.

Фото в тексте: Maruwa

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы системы высокоскоростной связи следующего поколения, в том числе связанные с генеративным ИИ, станут основным фактором роста нашего бизнеса», — сообщили в Maruwa.

Аналитик Goldman Sachs Мицухиро Ичо подсчитал, что компания занимает 60% мирового рынка теплоотводящих подложек для оптических трансиверов. Согласно его прогнозу, к 2027 году этот рынок вырастет до $12,3 млрд. Главным конкурентным преимуществом компании Ичо назвал ее многолетний опыт.

Maruwa с осторожностью прогнозирует свои продажи и в феврале лишь немного повысила их на финансовый год, который закончился в марте. Тем не менее Ичо считает, что в течение следующих пяти лет ежегодные темпы роста продаж трансиверов компании могут составить 60%.

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