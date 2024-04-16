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Истории

Японский производитель фарфора Maruwa стал главным игроком на рынке охлаждения дата-центров

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Развитие ИИ побуждает компании строить все более крупные центры обработки данных, которые выделяют много тепла. Неожиданную выгоду из этого извлекла японская компания Maruwa, которая более 200 лет занимается керамическим искусством и изготовлением изысканной фарфоровой посуды.

Maruwa успешно переориентировалась на производство керамических компонентов для IT-сферы. За последний год стоимость ее акций выросла почти вдвое, а рыночная капитализация сейчас составляет $2,75 млрд.

Японский производитель фарфора Maruwa стал главным игроком на рынке охлаждения дата-центров

Maruwa, которая базируется в префектуре Айти, лидирует на мировом рынке специализированной керамики. Компания появилась в 1960-х годах в начале периода «экономического чуда» в Японии. Прежде она была известна своей изысканной посудой, используемой на традиционных японских банкетах.

Сейчас Maruwa производит керамику для печатных плат и полупроводников, а также материалы, используемые для отвода тепла в электронике, работающей при очень высоких температурах, например на фермах серверов и в инверторных силовых модулях электромобилей. Самые востребованные продукты компании — керамические печатные платы, используемые в высокоскоростной оптической связи.

Фото в тексте: Maruwa

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы системы высокоскоростной связи следующего поколения, в том числе связанные с генеративным ИИ, станут основным фактором роста нашего бизнеса», — сообщили в Maruwa.

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Аналитик Goldman Sachs Мицухиро Ичо подсчитал, что компания занимает 60% мирового рынка теплоотводящих подложек для оптических трансиверов. Согласно его прогнозу, к 2027 году этот рынок вырастет до $12,3 млрд. Главным конкурентным преимуществом компании Ичо назвал ее многолетний опыт.

Maruwa с осторожностью прогнозирует свои продажи и в феврале лишь немного повысила их на финансовый год, который закончился в марте. Тем не менее Ичо считает, что в течение следующих пяти лет ежегодные темпы роста продаж трансиверов компании могут составить 60%.

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