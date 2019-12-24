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Истории

Илон Маск о своей странице в «Википедии»: «Это безумие!»

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Гендиректор Tesla Илон Маск проверил факты на странице о себе в «Википедии» и запросил кучу правок, в том числе изменить формулировку, что он инвестор. Об этом пишет Business Insider.

Илон Маск о своей странице в «Википедии»: «Это безумие!»
«Просто посмотрел на мою страницу в "Википедии" в первый раз за долгие годы. Это безумие! Кстати, может кто-нибудь, пожалуйста, удалить слово "инвестор"? Я делаю в основном нулевые инвестиции», — написал предприниматель в Twitter.

В комментариях к посту Маск добавил, что если Tesla и SpaceX обанкротятся, то и он тоже, «как и должно быть». Он имел в виду, что все его богатство связано с его долями в обеих компаниях.

Также, по словам бизнесмена, он не просит инвестировать в них.

«Это все компании, где я играл фундаментальную роль основателя. Нехорошо просить других вкладывать деньги, если я не вкладываю свои», — сказал Маск.

Пользователи Twitter предположили, что термин «инвестор» можно заменить на «бизнес-магнит», на что Маск ответил: «Да» со смайлами. Маск ранее шутил, что хотел бы, чтобы его называли бизнес-магнитом, а не бизнес-магнатом.

Известно, что Маск был одним из первых инвесторов AI-стартапа DeepMind до того, как он был куплен материнской компанией Google Alphabet в 2014 году.

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Иллюстрация на обложке: Marina Linchevska / Shutterstock.com

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