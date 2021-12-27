Как «Матрица» вдохновила новое поколение хакеров

Трудно найти фильм, который воплощает хакерскую культуру лучше, чем «Матрица». Здесь точно показан механизм взлома, экипаж «Навуходоносора» использует никнеймы, а распорядок дня Нео очень типичен для хакера. Издание Vice опросило нескольких специалистов по кибербезопасности и исследователей, которые рассказали, как культовая серия повлияла на их жизнь. Публикуем пересказ истории.

Камера скользит по темному ночному клубу. Из динамиков доносится Dragula Роба Зомби, гимн жанра индастриал-метал. Публика танцует и веселится. В углу Нео неловко опирается на стену, чувствуя, что одет слишком просто (или просто слишком одет) для этой вечеринки. Краем глаза он замечает, что кто-то приближается к нему.

«Меня зовут Тринити», — говорит она.

«Тринити? — Нео делает паузу. — Тринити? Тринити, которая взломала базу данных IRS (Налоговое управление США)?».

Это первый раз, когда «Матрица» намекает на то, что это, помимо всего прочего, хакерский фильм.

Он не обязательно должен быть посвящен им, как «Хакеры» или «Тихушники», но этот фильм воплощает дух хакеров лучше, чем многие другие, и за последние два десятилетия именно он больше всего повлиял на культуру хакеров.

Просто посмотрите на эстетику фильма. Если посетить такие хакерские конференции, как Def Con или Chaos Communication Congress, будет трудно определить: это хакеры косплеят «Матрицу» или снявшие ее сестры Вачовски скопировали их внешний вид. Представитель Def Con рассказывает, что на конференции «Матрица» стала самым популярным фильмов.

Давний представитель Def Con Мелани Энсин отмечает, что ее показывали по меньшей мере 20 раз.

Но отсылки к хакерам, компьютеры и впечатляющие образы — это лишь поверхностный слой того, что делает «Матрицу» таким культовым хакерским фильмом. В конце концов, есть несколько способов прочитать фильм и разгадать его смысл. Это аллегория христианской веры, психоаналитического путешествия и даже транс-опыта, как объяснила Эмили Вандерверфф в своей статье 2019 года.

Сиквелы больше заходят на территорию религии, но очень явные отсылки к хакерам все еще сохраняются.

«Матрица. Перезагрузка» — «первый крупный фильм, в котором точно изображен взлом», отмечается в статье 2003 года, написанной известным журналистом по кибербезопасности и бывшим хакером Кевином Поулсеном. Более того, Тринити использует реальный инструмент, который обычно применяют хакеры — nmap — и реальную программу-эксплойт sshnuke, созданную Михалом Залевски.

«Матрица» целенаправленно обращалась к уже существующему поколению хакеров.

«Хакеры создавали свои собственные пространства за десятки лет до выхода "Матрицы", — пишет Эмили Кроуз, исследователь безопасности и бывший аналитик NSA, в онлайн-чате. — Наличие доступа к этой скрытой информации и участие в подпольном обмене ею было частью хакерской идентичности».

«У вас был доступ в этот мир, если бы вы были достаточно любопытны, чтобы открыть его. Любопытство было главной причиной, по которой Нео принял красную таблетку», — отмечает Эмили Кроуз.

Она рассказывает, что ее поколение хакеров «начинало свою карьеру аутсайдерами», которые были зациклены на технологиях и следовали за своим любопытством — «белым кроликом» — точно так же, как Нео и его товарищи с «Навуходоносора».

Именно это привлекало молодых хакеров по всему миру.

«Я полностью отождествил себя с Neo, — рассказывает Патроклос Аргироудис, который специализируется на исследовании неизвестных уязвимостей и работает в компании по кибербезопасности CENSUS. — Думаешь, что сейчас ты дышишь воздухом? Я все еще говорю это людям, которых обучаю поиску уязвимостей, когда они не могут найти (очевидное для меня) решение технической проблемы».

Аргироудис вспоминает, что он уже был хакером, когда вышел фильм. Тогда ему было примерно 18 лет, и его ночи очень походили на ночи Нео в начале фильма. Пытаясь в чем-то разобраться, он не спал до 4:00 или около того, доходя до состояния одержимости. Он поздно просыпался, пытался найти работу и не хотел стать одним из тех, кто трудится с 9 до 5.

«На самом деле мое первое прочтение главной темы фильма было таким. Матрица казалась метафорой приспособления к обычной жизни с 9 до 5, превращения в винтик в механизме общества», — добавляет Аргироудис.

Это было изложено еще более четко в первом сиквеле «Перезагрузка», где Морфеус говорит членам экипажа и капитанам других кораблей: «Мы хорошо знаем, что причина, по которой большинство из нас здесь, заключается в нашей склонности к неповиновению».

Для тех, кто на момент выхода «Матрицы» приближался к совершеннолетию, этот фильм был как нельзя кстати. Джон Скотт-Рейлтон, старший научный сотрудник лаборатории Citizen, тогда учился в средней школе. За неделю до того, как фильм появился в прокате, его школьный библиотекарь разрешил ему взять старые компьютеры домой «поиграться».

«"Матрица" захватила меня. Где-то глубоко внутри что-то щелкнуло. Я тогда только разбирался, кто я такой, — говорит он, объясняя, что в то время он знал о хакерстве и его культуре, но еще не был частью сообщества. — И здесь, здесь было обещание движения, свободы, бесконечных возможностей».

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Исследователь безопасности, известный под именем x0rz, рассказывает, что «Матрица» буквально заставила его стать хакером. Примерно в 2004 году он решил пойти в конкретную частную школу. Она предлагала курсы по кибербезопасности, а на рекламном проспекте был изображен персонаж, очень похожий на Нео.

Однако фильм был не только для миллениалов. Амели Э. Коран, хакер и технолог, отмечает, что такие устаревшие технологии из фильма, как аналоговые телефоны, старая культура фрикеров (взломщиков телефонных сетей и коммуникаций) или старые доски объявлений, вызывают у нее отклик.

«Это был классный звонок из прошлого», — признается она в телефонном разговоре.

Фильм также вызывал доверие у хакеров старой школы, поскольку у всех людей, решивших сбежать из Матрицы, были клички или никнеймы, как у самых известных хакеров того времени, например членов «Культа мертвой коровы» (Cult of the Dead Cow/ cDc).

Со временем Коран также поняла, что еще один скрытый подтекст — концепция персонажей без пола, таких как Свитч.

«Вся суть "Матрицы" заключалась в освобождении. Я думаю, что это еще одна часть фильма: когда можно жить по-настоящему, появляются сверхспособности», — отмечает она.

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