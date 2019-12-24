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Истории

«Макдоналдс» предложил жителю Химок компенсацию ущерба за сломанную ногу «по цене пирожка»

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Макдоналдс» предложил заключить мировое соглашение жителю Химок Игорю Рудакову, сломавшему ногу при выходе из ресторана. Об этом сообщает Bfm со ссылкой на адвоката потерпевшего Ларису Широкову.

«Макдоналдс» предложил жителю Химок компенсацию ущерба за сломанную ногу «по цене пирожка»

По ее словам, предложение заключить мировое соглашение представитель ресторана озвучил на заседании Тверского суда 24 декабря. При этом заседание было отложено на 3 февраля для того, чтобы согласовать условия. 

Адвокат отметила, что первоначально представители ресторана оценили сумму компенсации, которую они готовы выплатить, «по цене пирожка».

«Она была настолько мизерной, что даже была ниже суммы доказанного материального ущерба. Это было оскорбительно. Я не почувствовала по сумме, что они хотят договориться», — сказала Широкова.

В процессе переговоров, по ее словам, сумма была увеличена до нескольких десятков тысяч рублей, однако она не раскрыла точные условия предложенного мирового соглашения.

Посетитель ресторана «Макдоналдс» на Ленинградском шоссе Игорь Рудаков 16 декабря 2018 года сломал ногу, после чего потребовал выплаты компенсации. Моральный вред он оценил в 1 млн рублей, а материальный ущерб — почти в 79 тысяч рублей.

Фото: Unsplash

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