Оранжевый чемодан: как пластиковый ящик стал визитной карточкой российской скорой помощи

Оранжевый ящик уже стал символом российских врачей скорой помощи и даже побывал в сериалах о работе неотложки. Яркие укладки и другие изделия для экстренной медицины производит «Медплант» — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» . Углубимся в историю компании и расскажем, как появились оранжевые чемоданы для лекарств и медицинского оборудования и что делает «Медплант» для борьбы с пандемией.

Скорая помощь для «скорой»: как появились оранжевые чемоданы

Идея помощи медицинским работникам появилась еще 20 лет назад, когда основатель «Медпланта» Гарегин Мамджян увидел, в каком скромном положении находятся врачи скорой помощи и как слабо они оснащены.

«Конец 90-х годов, времена не самые лучшие... Гарегин Григорьевич пришел на Московскую станцию скорой помощи и спросил, какого оборудования не хватает. Выяснилось, что не хватает самого необходимого – укладки. Так называется ящик или чемоданчик с лекарствами и медизделиями, который врачи скорой носят с собой на вызов к пациентам.

В 2000 году разработали первую укладку и позже получили на неё патент. С тех пор началась эра оранжевой укладки – сейчас это визитная карточка врача скорой помощи, без которой его уже невозможно представить», — рассказывает директор компании «Медплант» Андрей Пушин.

Оранжевый ящик из прочного пластика – это уже классика. Он пришел на смену тяжелому металлическому боксу, поднять который было не всем под силу. Теперь относительно легкие оранжевые укладки есть в каждой машине скорой помощи, которых в России — около 25 тысяч единиц. В одной Москве таких автомобилей — порядка тысячи, и практически в каждом найдется укладка от «Медпланта».

«Для медиков наша укладка стала мультифункциональным помощником и ярким символом», — добавляет начальник отдела рекламы и маркетинга Дмитрий Аронов. Вручением укладки происходит условное посвящение во врачи скорой медицинской помощи.

«Это действительно символ — практически в любом сериале про скорую помощь будет наша укладка. Целую партию изделий мы отправили на “Мосфильм”. Она настолько вошла в жизнь в скорой и стала ее неотъемлемой частью, что мы уже не можем представить, что когда-то ее не было», — констатирует производитель.

Оборудование для врачей постоянно модернизируется — в разработках принимают участие сотрудники медицины катастроф, военные медики, спасатели, волонтеры и, конечно же, врачи скорой помощи. Медикам доступны ящики разных размеров и модификации.

Новые вызовы пандемии COVID-19

Март-апрель прошлого года — пик антиковидной кампании по всем фронтам. На государственном уровне принимается решение закупить дополнительно три тысячи автомобилей скорой медицинской помощи, укомплектованных всем необходимым. Заказ на оснащение скорых приходит в «Медплант».

«Весной получили очень много заказов по снабжению скорых, в том числе на федеральном уровне. Конечно, увеличилась нагрузка на наше производство, но мы справились, все оборудование поставили в срок. Все были на связи, оперативно решали рабочие вопросы, работали слаженно. Помогли и наши поставщики, которые постарались не подвести и снабдить нас нужными комплектующими», — говорит Андрей Пушин.

Комплектация скорых – не единственный большой проект «Медпланта». В 2020 году мир вдруг узнал слово «пульсоксиметр», и начались массовые заказы на этот прибор, который определяет уровень насыщения крови кислородом и одним из первых помогает диагностировать COVID-19. В результате в прошлом году компания увеличила выпуск пульсоксиметров до четырех тысяч штук, в два раза превысив объемы предыдущего года.

И все же главным результатом в «Медпланте» считают, что общими усилиями медиков, работников производства и специалистов в сфере здравоохранения ситуацию с пандемией удалось взять под контроль.

Большое помещение и льготы: почему «Медплант» выбрала ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания «Медплант» переехала на площадку московской особой экономической зоны в Печатники в 2015 году. Искала долгий срок аренды, большое помещение, хорошую логистику, транспортную доступность в районе третьего кольца. «Здесь все сошлось: разместили на одной территории офис, склады, производство», — отмечает Андрей Пушин.

В июне 2018 года компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», благодаря которому имеет возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: компании доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт.

В распоряжении «Медпланта» в Печатниках свыше двух тысяч квадратных метров производственных площадей. Именно здесь создаются более 30 медизделий для первой и скорой медицинской помощи и продолжается эра оранжевой укладки – главного символа врача скорой, настоящего героя нашего времени.





Фото на обложке и в материале предоставлены компанией.