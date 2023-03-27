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Истории

Психическое здоровье стало самой быстрорастущей категорией среди маркетплейсов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Венчурный фонд Andreessen Horowitz опубликовал Marketplace 100 за 2023 год — ежегодный рейтинг, в который входят стартапы и частные компании, разрабатывающие маркетплейсы для потребителей. Самой быстрорастущей категорией стало «психическое здоровье»: в этой сфере работают 4 из 100 стартапов.

Психическое здоровье стало самой быстрорастущей категорией среди маркетплейсов

Популярность стартапов из области психического здоровья может быть связана с тем, что во время пандемии люди стали больше интересоваться этим вопросом. Например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в декабре 2021 года почти у трети взрослых американцев наблюдались симптомы депрессии и тревожности — это втрое больше, чем в 2019 году.

В Marketplace 100 попали следующие стартапы из области психического здоровья:

  • Headway (56-е место);
  • Sondermind (80-е место);
  • Alma (82-е место);
  • Path Mental Health (90-е место).

И хотя категория «психическое здоровье» стала самой быстрорастущей, этот процесс кажется циклическим.

«В то время как расходы в области психического здоровья растут в целом, есть и те, что несут сезонный характер. Как и в случае с абонементами в спортзал, расходы на психическое здоровье возрастают в первом квартале (в частности, в январе), а затем на оставшуюся часть года возвращаются к более нормальным темпам роста», — говорится в релизе Andreessen Horowitz.

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Всего в этом году в список впервые вошли 34 компании. Кроме того, всего 4 компании из прошлогоднего рейтинга — Wag, Getaround, TCGPlayer и YourMechanic — покинули его (были приобретены, совершили IPO или слияние со SPAC). Для сравнения, в 2022 году было 19 «выпускников».

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Географически стартапы наиболее сконцентрированы в таких городах США, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтл, Остин и Бостон.

Ниже — 10 компаний, возглавивших Marketplace 100 в 2023 году:

  • Instacart (Сан-Франциско);
  • Valve (Белвью, Вашингтон);
  • Viagogo (Сан-Франциско);
  • SeatGeek (Нью-Йорк);
  • Turo (Сан-Франциско);
  • StockX (Детройт);
  • RockAuto (Мадисон, Висконсин);
  • GOAT (Лос-Анджелес);
  • Whatnot (Лос-Анджелес);
  • Evolve (Денвер).

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Фото на обложке: Lightspring / Shutterstock

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