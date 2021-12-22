Теперь и балет: все больше жанров искусства выходит в метавселенную

С начала пандемии создатели контента и другие представители творческих профессий потеряли многие источники дохода. Однако NFT и метавселенные открывают перед ними новые возможности.

Экономика креативных людей — вероятно, важнейший компонент метавселенной. Без артистов, дизайнеров, музыкантов, поэтов, диджеев, танцоров и геймеров виртуальные миры были бы мрачными и унылыми.

Метавселенная — место, в которое можно сбежать от реального мира, захваченного пандемией. Она нанесла вред всем видам искусства, в том числе танцам. Места, где обычно собираются танцоры, — ночные клубы, фестивали, бары — закрыты или действуют с ограничениями.

Они больше не считаются зонами отдыха, где можно повеселиться в компании незнакомцев — теперь их преследует репутация мест распространения вируса. В этих условиях метавселенная становится новой надеждой для танцоров.

Новые коммерческие возможности

Недавно всемирно известная балерина Наталья Осипова, прима-балерина Лондонского королевского балета, выпустила коллекцию из трех NFT. В нее вошли две сцены из классического балета «Жизель» и запись ее совместного выступления с мужем Left behind. NFT были проданы на новом аукционе Bonhams — Encore! Modern Art on Stage.

Эта беспрецедентная инициатива впервые дала возможность коллекционерам и поклонникам балета приобрести часть выступления. Наталья надеется, что NFT помогут повысить привлекательность и известность балета.

Виртуальные уроки танцев

Может ли виртуальный аватар танцевать лучше человека в реальном мире? Недавний фестиваль в Decentraland показал, что и виртуальные люди могут двигаться довольно грациозно. Метавселенная избавляет от физических ограничений и помогает переосмыслить свой потенциал.

Аватар может развиваться в любом виде танца. Возможно, в ближайшем будущем в виртуальных мирах зародятся новые танцевальные стили и занятия, на которых можно будет их освоить.

У создателей контента есть возможность продемонстрировать этот мир сообществам, которые их поддерживают. А брендам стоит обратить на это внимание и присоединиться, как это уже происходит в криптоэкосистеме.

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