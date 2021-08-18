Обманчиво простой и эффективный: как использовать метод PARA для организации цифровых данных

Нас окружает огромное количество информации. Навести порядок в данных и не потерять нужные файлы поможет метод PARA. Система подходит для любых типов файлов и любого способа хранения. Вот как она работает.

Что такое PARA?

Метод PARA (расшифровывается как Projects, Areas, Resources, Archive — Проекты, Области, Ресурсы, Архив) был разработан Тиаго Форте, основателем курса Building A Second Brain и экспертом по продуктивности. Он занимается разработкой различных систем, которые помогают извлекать максимальную пользу из цифровой жизни. По его мнению, мы должны сосредоточиваться на создании, а не на накоплении информации.

Основная идея этого метода в том, что каждая единица цифровой информации помещается в одну из четырех категорий. Такая система хранения должна быть единой на всех платформах. Это упрощает не только организацию информации, но и ее поиск.

Но чем это отличается от обычных папок? Помимо простого хранения файлов по категориям, мы также организуем информацию по ее актуальности. Такой подход позволяет лучше сфокусироваться и расставить приоритеты. А теперь рассмотрим подробнее каждую из категорий.

1. Проекты

В этой категории хранятся серии задач, которые объединены определенной целью и имеют срок выполнения. То есть это та цель, на выполнение которой уйдет менее 6 месяцев. Например, планирование поездки, подготовка к марафону, наем нового члена команды, покупка автомобиля и так далее.

В папке «Проекты» может храниться любая информация, относящаяся к конкретному проекту — от заметок и изображений до презентаций и счетов. Все активные проекты группируются в одной папке, что позволяет четко отслеживать прогресс и загруженность. После завершения проекта весь полезные данные необходимо перенести в категорию Области или Ресурсы, а остальные материалы переместить в Архив.

2. Области

Категория чем-то похожа на проекты, но у нее нет даты начала или окончания. Хранящиеся здесь данные важны и требуют постоянного внимания.

Сюда могут относиться финансы, путешествия, семья, здоровье и так далее. Задачи из этой категории не завершаются, а лишь могут стать неактуальными, после чего переносятся в Архив.

3. Ресурсы

В данной категории хранятся материалы на интересующие пользователя темы. Они не имеют непосредственного отношения к активным проектам, но они связаны с его увлечениями. Например, архитектура, SEO, путешествия, кулинария и так далее.

Папка Ресурсы подойдет для любой информации, которая не связана с текущим проектом, но может пригодиться в будущем. Таким образом, проект по этой теме не придется начинать с нуля.

Здесь также можно хранить любые данные из завершенных проектов, который может быть полезен для других задач.

4. Архив

Здесь хранится неактуальная информация из предыдущих трех категорий, а также все проекты, которые были завершены.

Этот подход можно использовать во всех сервисах и инструментах, например в электронной почте.

Почтовый ящик. Скриншот: Forge

Чтобы начать использовать метод PARA, можно сначала переместить все файлы в архив, а затем распределить их по категориям.

Dropbox. Скриншот: Forge

Он позволяет существенно экономить время и энергию при запуске новых проектов и поиске нужной информации.

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