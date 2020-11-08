Как не стать микроагрессором на работе

Микроагрессия — негативные высказывания или действия, которые направлены на конкретных людей. Эта проблема широко распространена в рабочих командах, она отрицательно влияет на атмосферу в коллективе и результаты работы. Эти три простых совета помогут исправить ситуацию, если вы стали микроагрессором на работе.

Микроагрессором может стать любой человек, даже с добрыми намерениями. Осознавать, что вы кого-то обидели своими словами или действиями, бывает некомфортно. Поэтому многие в такой ситуации пытаются оправдаться и переложить вину на других людей. Однако это неверная тактика, которая только усугубит проблему.

Перекладывание вины и попытка оправдаться — особая форма микроагрессии. Ее концепцию под названием DARVO предложила психолог Дженнифер Фрейд.

DARVO работает так:

виновник отрицает проявление микроагрессии и обвиняет пострадавшего в излишней чувствительности;

виновник нападает на пострадавшего за попытку привлечь агрессора к ответственности;

виновник выдает себя за пострадавшего.

Такое поведение — полная противоположность тому, как нужно реагировать в ответ на обвинения в оскорбительном поведении.

Что делать, если вы стали микроагрессором

Чтобы не причинить еще больший вред человеку, на которого была направлена микроагрессия, можно придерживаться трех простых советов:

Извиниться. Если вы совершили микроагрессию, извинитесь за свое поведение и не оправдывайтесь. Поблагодарите пострадавшего за то, что он объяснил вам, в чем проблема. Подумайте, как не повторить ошибку снова.

Выслушать. Когда человек делится чувствами по поводу сказанного или сделанного вами и рассказывает, почему это неприятно, — его необходимо выслушать. Только так можно понять суть проблемы и научиться сопереживать.

Поработать над расширением кругозора. Изучайте информацию о культуре и привычках других людей. Читайте исследования и статьи, а также слушайте подкасты про микроагрессию и способы справиться с ней.

Микроагрессия негативно сказывается на всех участниках конфликта. Кроме того, она вовлекает в проблему коллег и близких агрессора и пострадавшего. Чтобы поддерживать комфортную атмосферу в коллективе и за его пределами, важно обращать внимание на свое поведение, развивать умение слушать и способность вовремя извиниться.

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