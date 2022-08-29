Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Этот микрочип позволит ИИ обрабатывать данные прямо на устройстве

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Современные приложения на базе ИИ, как правило, потребляют слишком много энергии. Из-за этого они обрабатывают данные не на самих девайсах, а отправляют их на мощные облачные сервера.

Если мы научимся запускать ИИ-программы на фитнес-браслетах, дронах и прочих устройствах, нас ждет не только более широкое применение технологии, но и революция в области ИИ. И это может стать реальностью — благодаря новому микрочипу NeuRRAM от исследователей Стэнфорда.

Этот микрочип позволит ИИ обрабатывать данные прямо на устройстве

Проблема современного ИИ

Большинство современных ИИ-систем выполняют обработку «в облаке». Если попросить генератор изображений нарисовать картинку, то запрос отправляется в дата-центр, а результат возвращается на смартфон или компьютер через интернет.

Процесс занимает от 10 с до нескольких минут, что вполне нормально — вряд ли пользователю нужно получить картинку моментально. Однако в других случаях это более критично, например если ИИ отслеживает состояние сердца в реальном времени, используя данные фитнес-браслета. В таком случае эффективнее выполнять обработку прямо на устройстве, а не в облаке. Этот подход называется граничными вычислениями.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Цикл обратной связи в режиме реального времени возможен «лишь с чем-то подобным граничным вычислениям», по мнению Аруна Мирчандани, советника по цифровому преобразованию сферы здравоохранения, не участвовавшего в исследовании.

«Информация бесполезна, если требуется несколько минут или секунд, чтобы обрабатывать ее в другом месте», — рассказал Мирчандани.

Граничные вычисления обладают и другим преимуществом — повышают конфиденциальность. Если медицинская информация не покидает носимое устройство, то злоумышленники не смогут перехватить ее при передаче.

Так почему же приложения запускаются в облаке, а не локально? Проблема в том, что беспроводные устройства обладают ограниченной вычислительной мощностью и емкостью батареи. Чтобы запускать более продвинутые и энергоемкие ИИ-программы, приходится задействовать крупные облачные сервера.

Решение — микрочип NeuRRAM

Команда из Стэнфорда представила NeuRRAM — микрочип, который позволит запускать продвинутые ИИ-программы прямо на устройствах. NeuRRAM устраняет процесс, который потребляет значительный объем энергии, — передачу данных между вычислительным модулем чипа (где происходит обработка) и модулем памяти (где хранятся данные).

«Проблема перемещения данных аналогична тому, чтобы тратить на поездки в офис по восемь часов ради двухчасового рабочего дня», — рассказал ведущий исследователь Вейер Ван.

NeuRRAM переносит ИИ-обработку из специального модуля в саму память благодаря новой технологии под названием резистивная память с произвольным доступом (resistive random-access memory, RRAM).

Этот тип архитектуры чипов называется Compute-in-Memory или CIM. Раньше он помогал повысить энергоэффективность микрочипов, но часто это шло в ущерб вычислительной мощности, универсальности и точности.

Команда из Стэнфорда преодолела эти ограничения, внедрив инновации в дизайн, схемы и другие особенности чипа. NeuRRAM работает в два раза эффективнее лучших CIM-девайсов, поддерживает различные ИИ-приложения, а также не уступает в точности традиционным чипам в таких задачах, как распознавание символов и классификация изображений. 

«Эффективность, универсальность и точность — все это важные аспекты для более широкого внедрения технологии, — рассказал Ван. — Однако реализовать их все сразу не просто. Совместная оптимизация всего стека, от аппаратного до программного обеспечения, имеет ключевое значение». Это, по его словам, стало возможно благодаря международной команде исследователей с разнообразным опытом.

Будущие способы применения

Пока NeuRAMM лишь доказывает концепцию, и команда планирует доработать устройство так, чтобы оно справлялось с более сложными ИИ-приложениями.

По словам Вана, если бы чипы производились массово, они идеально подошли бы для носимых устройств в силу низкой стоимости, небольшого размера, универсальности и энергоэффективности. Благодаря NeuRRAM такие девайсы смогли бы обрабатывать ИИ-приложения, с которыми сегодня справляются лишь облачные вычисления.

Технология пригодится не только в сфере здравоохранения — NeuRRAM и прочие CIM-чипы обладают «практически неограниченным потенциалом», говорится в пресс-релизе Стэнфорда.

Однажды благодаря этим передовым микрочипам VR- и AR-гарнитуры получат больше возможностей с меньшей задержкой, а поисково-спасательные дроны — способность анализировать кадры в реальном времени, не расходуя батарею так быстро.

Эти чипы также могут позволить космическим роверам автономно исследовать другие планеты — им не придется ждать минуты и часы, чтобы получать указания с Земли.

Источник.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 3 совета от практика: как перейти на российское ПО и повысить качество разработки
  2. 2 5 шагов к безопасности: как компании предотвратить утечку данных через рассылочные программы
  3. 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
  4. 4 Умные автоответчики — какой выбрать? Сравнение отечественных виртуальных помощников
  5. 5 Что вы знаете об облачных сервисах?
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ