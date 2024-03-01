Новый шрифт по умолчанию в Microsoft Word: Aptos

В последнее время все больше пользователей Microsoft Word стали замечать, что их текст выглядит иначе. После 17 лет использования Calibri в качестве шрифта по умолчанию Microsoft заменяет его на Aptos.

Обращаете ли вы внимание на шрифт, читая книгу, дорожный знак, рекламу или эту статью? Вероятно, большинство людей ответят «нет».

Однако даже если вы не замечаете различия в буквах, вы можете почувствовать, что что-то неуловимо изменится. Именно это испытывали некоторые в последнее время, запуская Microsoft Word.

Да, это лишь буквы, но для дизайнеров и любителей типографики они имеют большое значение.

Зачем понадобилось менять шрифт?

«Мы хотели привнести что-то новое и свежее, что было бы изначально разработано для современной эры вычислительной техники», — комментирует Джон Фридман, корпоративный вице-президент компании по дизайну и исследованиям, возглавлявший эту работу.

Фото в тексте: Microsoft

Технически Aptos и Calibri являются гарнитурами, в то время как термин «шрифт» обозначает определенное начертание или размер, например курсив или жирный шрифт. Но на практике эти термины часто используются как синонимы.

В целом все варианты начертаний можно разделить на serif (буквы с засечками — маленькими линиями или хвостиками, на краях) и sans serif (буквы без засечек, которые выглядят более плавными).

В Microsoft отмечают, что, как и Calibri, Aptos — это шрифт без засечек, но с некоторыми отличиями.

Столетия назад, на заре появления печатных станков, почти все шрифты имели засечки. «Шрифт без засечек предназначался для рекламных щитов, — говорит Фридман. — Это были большие, объемные буквы, и их называли „гротескными‟. Они были выделены жирным шрифтом и легко читались издалека». В то время шрифт без засечек редко использовался более чем для одного-двух слов или одного предложения.

Фото в тексте: Microsoft

Aptos классифицировали бы как «неогротескный» шрифт.

«С неогротеска начались художественные шрифты, — рассказывает Фридман, имея в виду эпоху середины 20 века. — Дизайнеры начали выбирать шрифты без засечек. Так родились Helvetica и Arial, которые получили широкое применение».

Кроме того, большинство людей сочли, что шрифты без засечек лучше смотрятся на компьютере, который быстро становился популярным инструментом для письма во всем мире.

Что касается Aptos, «хотелось, чтобы он был немного более причудливым», даже несмотря на отсутствие засечек, объясняет Фридман: «Шрифты sans serif довольно прямолинейны, понятны, легки для чтения, но иногда им не хватает некоторых особенностей, которыми могут обладать шрифты serif».

Дизайнер Стив Маттесон (также создал Segoe UI, который используется по умолчанию в Windows Vista, 7, 8, 10 и 11) добавил в Aptos небольшие «несовершенства»:

хвостики у букв R и g,

крошечный изгиб у буквы I,

круглые точки над i и j (в Calibri для этого использовались квадраты).

«Несмотря на то, что некоторые люди видят разницу и их это очень волнует, а другим может показаться, что им это безразлично, в тот момент, когда мы меняем шрифт, люди замечают, что что-то произошло», — объясняет Фридман.

Некоторые уже жалуются на обновление в социальных сетях.

Как поменять шрифт по умолчанию в Word

Aptos станет главным шрифтом во всех инструментах Office. Что же делать тем, кто не оценил новинку?

Для Windows:

на вкладке «Главная» откройте панель запуска диалогового окна шрифтов;

задайте предпочтительные настройки и нажмите кнопку «По умолчанию».

Для Mac:

перейдите в раздел «Формат» и нажмите «Шрифт»,

измените шрифт.

Готово! Aptos больше не будет омрачать ваше настроение.

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