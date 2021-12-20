Инвестор заработал почти $100 тысяч за полгода на NFT игровой метавселенной

В игровой метавселенной Polka City можно покупать невзаимозаменяемые токены — виртуальные такси, заправочные станции, рекламные щиты и даже мотоциклы. Затем пользователи получают еженедельные проценты, выплачиваемые во внутренних токенах платформы, а после релиза смогут получать комиссии за услуги, предоставляемые их участками.
37-летний Роберт Дойл приобрел в Polka City виртуальные автомастерскую и банк и за полгода выручил $97 344. Сейчас он зарабатывает на жизнь исключительно на криптовалютах, но предупреждает, что это по-прежнему рискованно.
Polka City — игровая платформа метавселенной, запущенная в 2021 году. Согласно дорожной карте проекта, пользователи уже владеют цифровыми активами и торгуют ими. Сама игра начнет работу в ближайшее время и должна стать чем-то вроде «GTA криптовалюты», в знак уважения к культовой серии экшенов Grand Theft Auto, действие которой разворачивается в виртуальном мире.
«Я действительно думаю, что это может быть игра стоимостью в миллиард долларов. Так что, если ее рыночная капитализация достигнет миллиарда долларов, цена токена может составить $30, $40, $50 — в зависимости от того, что произойдет, и будет окупаться в течение довольно долгого времени в будущем, потому что игра еще даже не запущена», — рассказывает Дойл.
Дойл уже накопил 111 646 POLC. По состоянию на пятницу курс валюты составлял около $0,8719 доллара. В этом году она подорожала почти на 500%. Большую часть средств принесла виртуальная автомастерская. Как только игра запустится, рассказывает Дойл, он также будет получать деньги от людей, пользующихся его автомастерской, и получит 25% от комиссии по кредитам в POLC в своем виртуальном банке.
Дорожная карта для игры включает план для нескольких релизов. Согласно нему, следующий релиз, который выйдет в конце года, позволит зарабатывать владельцам виртуальных дискотек и художественных галерей в Polka City.
Владельцам других категорий NFT придется дождаться последующих релизов. NFT, представляющие активы в метавселенной, были недешевыми. Мастерская по ремонту автомобилей обошлась Дойлу в $23 тысячи, а банк — в $3,5 тысячи.
«Эти (активы) действительно предназначены для игры. Так что это окупится в будущем. И это довольно невероятно. Как будто я могу заплатить за ипотеку, за лечение, за машину, за еду для своей семьи только с помощью этого NFT — разве это не безумие?», — говорит он.
Метавселенные существовали в различных формах на протяжении многих лет. Но решение Facebook в октябре провести ребрендинг в качестве Meta помогло ускорить рост интереса.
Два с половиной года назад Дойл был агентом по недвижимости. Теперь он зарабатывает на жизнь криптовалютой и связанными с ней проектами, узлами, стейкингом и майнингом. Он также возглавляет компанию Cryptonairz, которая исследует криптовалюты и помогает получать пассивный доход.
Дойл предупредил, что такое инвестирование сопряжено с рисками.
«Действительно, требуется некоторое время, чтобы понять, с чем предстоит иметь дело. Нужно посмотреть на рыночную капитализацию, на команду, на развитие. Нужно посмотреть на сообщество», — говорит он.
Скриншот на обложке: YouTube-канал Polka City
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