Эта технология позволит управлять автомобилем силой мысли

Стартап Cogitat разрабатывает неинвазивную технологию на базе ИИ, которая помогает считывать мозговые волны. Заявляется, что она уже используется для реабилитации после инсульта и однажды позволит управлять протезами конечностей, а в перспективе — и транспортом.

Когда-то чтение мыслей было сюжетом из научной фантастики. Но с развитием нейротехнологий идея компьютера, читающего человеческие мысли, кажется все более реальной.

Как работает технология Cogitat

Стартап, который в 2020 году основали Аллан Понния и Димитриос Адамос, должен решить сложную задачу. Выбранный неинвазивный метод дает менее ясную картину электрических импульсов в мозге, чем имплант.

Команда из 13 нейроученых и экспертов по машинному обучению трудится над алгоритмами, которые смогут находить закономерности в размытых электрических сигналах, проходящих сквозь череп, определяя те, что связаны с мыслями.

Компания не создает собственное оборудование. Вместо этого она разрабатывает программу для устройств ЭЭГ, которые измеряют электрические сигналы нашего мозга.

«Очень трудно расшифровать сигналы, поступающие от мозга с поверхности головы, с помощью устройств ЭЭГ, — объясняет Понния. — Это потому, что у всех разные мозговые волны, и они отличаются в разное время суток, поэтому в мозговых волнах нет согласованности, а сигнал не очень сильный».

Он надеется, что благодаря выбору неинвазивного решения, которое совместимо с широким выбором аппаратных средств, технология Cogitat будет более доступной для партнеров. Это могут быть как научно-исследовательские медучреждения, так и все, кто производит VR-технологии.

Испытать разработку отправился Тим Смит из онлайн-издания Sifted.

Как прошло тестирование

Сейчас алгоритмы Cogitat способны считывать мысли из моторной коры головного мозга (части нашего мозга, которая управляет движением тела).

Однако есть одна загвоздка: чтобы это сработало, пользователям необходимо надеть колпачок для ЭЭГ с электродами, соприкасающимися с кожей головы — легче всего получить четкие результаты, если голова будет побрита.

— Значит, всем в Cogitat обязательно брить голову? — спрашивает журналист, который может похвастаться впечатляющей шевелюрой.

— Рекомендуется, — усмехается Адамос.

Смит надевает шапочку и садится к экрану с загруженным симулятором гидроцикла.

Ему велят сжать руку так, будто он берется за рычаг, и аватар на экране с впечатляющей точностью повторяет его движения. Еще более жутко то, что затем его просят просто подумать о том, чтобы сжать руку, и, аватар большую часть времени следует мысленным инструкциям. В Cogitat утверждают, что сейчас точность составляет около 90%.

Как можно использовать технологию Cogitat?

Понниа считает, что совсем скоро разработка найдет коммерческое применение в играх и метавселенной, потому что это позволит людям с ограниченными возможностями управлять технологией без необходимости в портативных контроллерах.

Однако лично он больше взволнован лечебным потенциалом. Технология Cogitat уже применяется исследователями из Университетского колледжа Лондона, которые изучают ее применение для пациентов, перенесших инсульт, чтобы восстанавливать ментальные связи между мыслями и движениями.

«Если у вас получается представить, как вы двигаете рукой, и видеть, как рука движется на экране, это может запустить процесс реабилитации», — объясняет Понния.

Поскольку Cogitat повышает точность и надежность алгоритмов, в ближайшем будущем технология позволит управлять протезами конечностей, а в далеком будущем — и такими устройствами, как дроны и автомобили, считает он.

На данный момент стартап зарабатывает на продаже технологии исследователям, а также изучает возможности партнерства с крупными коммерческими компаниями, производящими гарнитуры виртуальной реальности.

Помимо грантового финансирования, Cogitat еще в 2021 году привлек инвестиции от Metavallon VC и Creator Fund в ходе предпосевного раунда. Понниа говорит, что он хотел бы дополнить этот список, если команда определит вертикаль, которая нуждается в стратегии быстрого выхода на рынок.

Конкуренция

Cogitat — далеко не единственная компания, работающая над неинвазивными нейронными интерфейсами, и конкуренция за заключение сделок с такими компаниями, как Oculus, будет ожесточенной.

В этой области также работают CereGate из Мюнхена и MindMaze из Лозанны (привлекла более $300 млн венчурных инвестиций). Однако Cogitat считает, что располагая опытом и в нейробиологии, и в машинном обучении, сможет выдержать растущую конкуренцию.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney