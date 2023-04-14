МКБ проведет One Day Offer 22 апреля

22 апреля МКБ проведет One Day Offer для аналитиков, разработчиков, тестировщиков и тех, кто умеет ими руководить. Кандидаты познакомятся с командами и техлидами, узнают о предстоящих проектах, а в конце дня банк отправит офферы тем, кто готов вместе с командой МКБ делать финтех-сервисы лучше.
В МКБ считают, что молодым ИТ-специалистам важно дать возможность получить работу просто — всего за один день. И у аналитиков (DWH), разработчиков DWH (OLAP), Java-, senior react-разработчиков, QA Engineer, системных аналитиков и тех, кто умеет ими руководить, будет такая возможность на One Day Offer.
В течение одного дня представители МКБ познакомят участников мероприятия с командой и техлидами, расскажут о предстоящих проектах и оценят уровень навыков кандидатов, а уже вечером кто-то из них получит оффер от компании.
Что такое One Day Offer
Это онлайн-мероприятие, которое МКБ проводит для ИТ-специалистов. За один день они могут пройти все этапы устройства на работу в компанию.
Чтобы получить оффер всего за сутки, любой желающий может оставить заявку на участие, где необходимо заполнить короткую форму (ФИО, контакты, выбранную вакансию) и приложить резюме. Команда МКБ рассматривает заявки, а затем отправляет на почту письмо-приглашение со ссылкой на онлайн-конференцию тем, у кого есть необходимые навыки.
Дальше дело остается за малым: участники подключаются к общей конференции, знакомятся с командами, узнают больше об активных и планируемых проектах, проходят интервью и делают тестовое задание. В результате лучшие кандидаты получают офферы в этот же день и присоединяются к ИТ-команде МКБ.
В чем плюсы One Day Offer
Для соискателей One Day Offer — шанс за очень короткое время познакомиться с командами потенциального работодателя, получить ответы на все вопросы и в тот же день устроиться на работу в крупную финансовую организацию.
При этом не надо никуда выезжать, особо готовиться. А главное — нет неопределенного «Мы вам перезвоним». Специалист либо прошел в финал и получает оффер, либо нет: процесс занимает минимум времени и сил.
В МКБ — классно!
Банк стремится стать лучшим работодателем и укреплять HR-бренд, в том числе подобными мероприятиями. И это дает результат: в 2022 году МКБ занял шестое место в независимом рейтинге крупнейшего агрегатора ИТ-вакансий «Хабр Карьера». Выше всего пользователи портала, которые работают или работали в МКБ, оценили возможности профессионального роста, отношения с коллегами и комфортные условия труда.
Рейтинг «Хабр Карьера» ежегодный. Портал предлагает посетителям оценить нынешних и прошлых работодателей по набору метрик и оставить развернутый комментарий о плюсах и минусах работы в компании. Рейтинг формируется автоматически на основании оценок. Чтобы все было честно, компании делятся на четыре группы по размерам организаций:
- огромные — более 5000 сотрудников;
- большие — 1000-5000 сотрудников;
- средние — 100-1000 сотрудников;
- небольшие — 10-100 сотрудников.
МКБ стал шестым в группе «Огромные», опередив в том числе многих лидеров ИТ-отрасли.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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