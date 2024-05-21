MLM-бизнес в России

Multi-level marketing или многоуровневый маркетинг — способ ведения бизнеса с несколькими уровнями продавцов. В отличие от обычных продаж, в MLM бизнесе продавцы ищут клиентов самостоятельно и общаются с ними напрямую — занимаются обзвонами, ходят по квартирам и учреждениям, обращаются к людям на улицах, используют онлайн-каналы продвижения. У такого формата есть плюсы и минусы, при этом результат во многом зависит от личных качеств продавца. В статье узнаете, в чем суть MLM бизнеса, особенности и сложности сетевого маркетинга в России, как добиться успеха в прямых продажах и чем многоуровневый маркетинг отличается от финансовых пирамид.

Содержание

Суть МЛМ бизнеса

Суть сетевой компании — прямые продажи. Главная особенность MLM-бизнеса в том, что продавец здесь одновременно и покупатель, и руководитель отдела продаж. При этом сотрудник реализует не только товары, но и саму модель бизнеса.

Три уровня участника MLM-структуры:

Покупатель. Человек становится партнером сетевой компании — он приобретает товар с большой скидкой. Дальше он может воспользоваться продукцией сам или продвинуться на следующую ступень и стать продавцом. Продавец. Сотрудник реализует товар методом прямых продаж, получая процент с каждой покупки. Успех на этом уровне зависит от личных способностей — одним удается продавать много товара, другие застревают на первой партии. Бизнесмен. Пользователь предлагает всем желающим стать сотрудником сетевой компании и от этого получает выгоду. После обучения бизнесмен получает процент с продаж за каждого привлеченного продавца. Все сотрудники переходят в команду бизнесмена, который их обучил. В свою очередь они могут продолжить цепочку, привлекая других участников.

У каждого участника может быть несколько уровней продавцов, с которых ему будут набегать проценты. В случае успеха сотрудники верхнего уровня получают пассивный доход от продаж, при этом самостоятельно продавать товар уже не обязательно.

Доход дистрибьютора в МЛМ-компании тоже многоуровневый. Он складывается из разницы между закупочной и отпускной ценой (в некоторых компаниях скидка достигает 50%), процента от продаж своей структуры, бонусов компании. Системы поощрения есть во многих сетевых компаниях — это важная часть мотивации сотрудников. Успешным сотрудникам компании предоставляют дополнительные скидки и дорогие подарки.

Примеры сетевых компаний знают многие, кто застал 1990 год, поскольку именно тогда сетевой маркетинг достиг в России стране пика популярности.

Читайте по теме:

Финансовая пирамида — Признаки, виды, как не попасться?

Как зарабатывать на партнерской программе

В MLM-бизнесе главным движущим принципом выступает маркетинг-план. Он определяет, сколько участников предусмотрено на каждом из уровней, каким должен быть объем продаж и какой процент получает участник.

Как правило, чтобы стать участником, нужно приобрести стартовый пакет с обязательным набором продукции. Так сетевик попадает на первую ступень. Далее, в зависимости от количества продаж, участник постепенно поднимается на следующие ступени.

В ряде компаний есть требования по количеству покупок — независимо от числа продаж участник должен регулярно закупать товары. При этом сетевые компании редко оформляют представителей в штат — чаще с ними заключают соглашения о сотрудничестве.

Сам сетевик может работать как ИП или получить статус самозанятого и вести бизнес в удобном для себя формате. При этом фиксированной зарплаты у продавцов нет, как отпускных и больничных.

Главный бизнес-процесс в любой сетевой МЛМ-компании — обучение и взаимодействие. Структуры сетевого маркетинга проводят семинары, собрания, встречи, запускают бесплатные курсы, выпускают методическую литературу. Есть и практика — опытные сетевики берут новичков и преподают им уроки мастерства.

MLM и финансовые пирамиды

Бизнес считается законным в том случае, когда компания продает сертифицированную продукцию с неистекшим сроком годности и соответствующую заявленным качествам.

Схема МЛМ-бизнеса часто используется финансовыми пирамидами, потому что многоуровневая структура легко привлекает в систему новых людей.

МЛМ отличается от финансовой пирамиды целями. В первом МЛМ продает,, во втором — привлекает новых участников. В пирамидах не уделяют внимание товару, иногда он даже отсутствует. Главное в такой структуре — взносы участников.

Агенты зарабатывают в случае, когда в систему вливаются новые люди. Жизнь пирамиды ограничена — довольно быстро она рушится. Это происходит, когда заканчиваются новички. После обрушения пирамиды новые участники остаются ни с чем, обогащаются те, кто находится на верхних уровнях.

В MLM-бизнесе продавцы получают доход с товарооборота. Пока продукцию покупают, система работает. Некоторые пирамиды мимикрируют под честный бизнес и делают вид, что реализуют товары. Особенность в том, что такая продукция отличается низкой себестоимостью и неоправданно высокой ценой, при этом предназначение товара не всегда очевидно.

Легальные сетевые компании продают товары по адекватной качеству цене. Продавцы в большинстве случаев возвращают затраты на приобретение стартового пакета. В пирамидах практикуются отложенные продажи — заплатить предлагают сейчас, а получить товары потом.

Фото в тексте: Pexels

Пример. Такими схемами пользуются фиктивные агентства недвижимости. Они продают квартиры в курортных зонах по привлекательным ценам с отложенным оформлением, предлагая участникам «выгодные инвестиции». В итоге никто не получает жилья, пирамида рушится, а ее создатели исчезают с деньгами в неизвестном направлении.

Современный способ развода — криптовалютные платформы. Мошенники создают антураж новомодного децентрализованного проекта с цифровой монетой в основе. Участникам обещают возврат инвестиций с процентами после «запуска» площадки и размещения монеты на криптовалютных биржах. После сбора достаточного количества денег платформа прекращает существование.

Специфика MLM бизнеса в интернете

С развитием интернета МЛМ-бизнес постепенно переместился в сеть. Онлайн-каналы эффективны для привлечения новых участников, чем обходы квартир и беседы с потенциальными покупателями на улицах.

У сетевого маркетинга в интернете масса преимуществ:

Целевой охват аудитории. Если пользователь посещает сайт дистрибьютора, это значит, что тематика бизнеса ему по меньшей мере интересна. При этом продавцу не нужно терять время на отбор кандидатов.

Если пользователь посещает сайт дистрибьютора, это значит, что тематика бизнеса ему по меньшей мере интересна. При этом продавцу не нужно терять время на отбор кандидатов. Широкий охват. У дистрибьютора неограниченные возможности для поиска аудитории. В теории он может искать участников даже в зарубежных сегментах интернета.

У дистрибьютора неограниченные возможности для поиска аудитории. В теории он может искать участников даже в зарубежных сегментах интернета. Прозрачность. При оплате через интернет компания выдает чек покупателю. Таким образом, у кандидата появляется возможность вернуть товар, если он ему не подходит.

При оплате через интернет компания выдает чек покупателю. Таким образом, у кандидата появляется возможность вернуть товар, если он ему не подходит. Автоматизация бизнес-процессов. Цифровые технологии помогают продвигать товары, искать новых покупателей и участников. Можно настроить рассылки в соцсетях и мессенджерах, делать отложенные посты для регулярного обновления контента, записывать видеотренинги и проводить вебинары с сотнями участников, не выходя из дома.

Сетевой бизнес в интернете имеет и минусы. Отказываться от покупки онлайн психологически гораздо легче, чем при личной встрече. По той же причине дистрибьюторам сложно строить долгосрочные отношения с командой участников.

Особенности рынка MLM в России

MLM-компании появились в России в начале 90-х. Сегодня этот бизнес уже прошел период становления, однако по оценкам экспертов часть населения относится к сетевому маркетингу настороженно, поскольку России бизнес в этой сфере оказался в неблагоприятных условиях.

При этом стиль работы представителей многоуровневого маркетинга был излишне агрессивным — продавцы старались копировать методики американских коллег, не учитывая специфику российского рынка. Собрания проходили в больших залах, новым участникам обещали баснословные и быстрые заработки. Акцент ставился на привлечении максимального количества новичков. Не разбираясь в схеме бизнеса, люди скупали огромное количество наборов, влезали в долги и не имели представления, что делать с продукцией дальше.

Примерно в то же время в России появились первые финансовые пирамиды, которые использовали аналогичные схемы вовлечения. Таким образом, сетевой маркетинг взял на себя часть негатива от таких структур, как МММ и аналоги.

Читайте по теме:

Фотоворонка как инструмент борьбы с конкуренцией на маркетплейсах

Показывать, а не рассказывать: как работает эффект дословности

С 2000 года отношение к многоуровневому маркетингу стало постепенно меняться в лучшую сторону. Финансов у населения стало больше, более цивилизованными стали схемы продвижения. Появились первые российские компании МЛМ — «Сибирское здоровье», «Русская линия».

Переход в онлайн в конце 2000 году ознаменовал новую эпоху в сетевом бизнесе. Возможности МЛМ-компаний существенно расширились, реферальная схема стала более доступной, однако возникла новая волна негатива по причине спама и избытка рекламы.

Сегодня МЛМ-бизнес продолжает развиваться и меняться. Термин «сетевой маркетинг» почти не используется. Компании идентифицируют свой формат как реферальный бизнес с возможностями формирования источников пассивного дохода.

Сложности ведения бизнеса в сфере MLM

Обобщим факторы, которые осложняют ведение МЛМ-бизнеса:

Текучка кадров. В сетевой бизнес в поисках дополнительного дохода приходит много людей, но лишь небольшой процент задерживается в системе. Причина очевидна — далеко не все умеют продавать и работать по свободному графику. Отсутствие четких инструкций и неопределенность доходов лишают мотивации.

В сетевой бизнес в поисках дополнительного дохода приходит много людей, но лишь небольшой процент задерживается в системе. Причина очевидна — далеко не все умеют продавать и работать по свободному графику. Отсутствие четких инструкций и неопределенность доходов лишают мотивации. Негативный имидж отрасли. Многоуровневый маркетинг так и не избавился от негатива, связанного со сходством бизнес-процессов со схемами финансовых пирамид.

Многоуровневый маркетинг так и не избавился от негатива, связанного со сходством бизнес-процессов со схемами финансовых пирамид. Конкуренция с другими видами бизнеса. Люди предпочитают надежные схемы без негативного бэкграунда.

Несмотря на сложности, схемы привлечения новых участников работают. Определенный сегмент населения получает доходы от МЛМ-компаний и участвует в продвижении бизнеса.

Рекомендации для успешного ведения бизнеса в сфере MLM

Рассмотрим несколько рекомендаций для участников реферальных проектов:

Продвигать продукты важно основываться на личном опыте. Если участник сам не пользуется товарами, которые реализует, его реклама будет профанацией. В успешных проектах использование продукта продавцами входит в список обязательных условий сотрудничества.

Если участник сам не пользуется товарами, которые реализует, его реклама будет профанацией. В успешных проектах использование продукта продавцами входит в список обязательных условий сотрудничества. Соблюдать баланс между продажами и вовлечением. Одни делают акцент на первом, другие занимаются исключительно реферальным сегментом. Однако оптимальный вариант — это равномерное распределение ресурсов на оба направления.

Одни делают акцент на первом, другие занимаются исключительно реферальным сегментом. Однако оптимальный вариант — это равномерное распределение ресурсов на оба направления. Формировать лидерские качества. Успешный участник сетевого бизнеса должен фокусировать внимание не на извлечении прибыли из рефералов, а на помощи людям в обретении финансовой свободы. Если у лидера такой подход, он соберет крепкую команду и не будет испытывать проблем с привлечением новых участников.

Преимущество имеют представители МЛМ-бизнеса, которые пользуются современными средствами автоматизации бизнес-процессов. Продажи и рекрутинг можно настроить в интернете, уделяя рутинным операциям минимум внимания.

Преимущества МЛМ бизнеса

Основные плюсы сетевого маркетинга:

Легкий вход в бизнес. Специфические навыки не нужны. Участниками схемы могут стать люди с любым уровнем подготовки.

Цена стартового набора вполне доступна. Вход в бизнес не превышает несколько тысяч рублей.

Свободный график. Можно работать неполный рабочий день и тратить время по собственному усмотрению. Однако важно соблюсти баланс между свободой и эффективностью бизнеса.

Нет начальства как такового. В МЛМ нет системы наказаний, жестких требований. Выговор за прогулы и опоздания.

Несколько способов заработка. Можно зарабатывать на продажах, привлечении рефералов и бонусах за активное продвижение.

Участники могут пользоваться качественными продуктами и рекомендовать их знакомым. За продвижение и продажи им полагается процент.

Сетевой бизнес можно вести из дома или назначать встречи и продавать лично. Свою нишу в МЛМ найдут интроверты и любители общаться.

Реферальными схемами можно заниматься в свободное от основной работы время. Это неплохой вариант занятости для студентов, пенсионеров и мам в декрете.

Деятельные и энергичные люди получат в процессе занятий сетевым бизнесом ценные навыки и знания. Если участвовать в бесплатных вебинарах по технологиям продаж и навыкам продвижения, это будет равносильно обучению на бизнес-курсах.

В крупных МЛМ-компании работают сильные маркетологи и опытные спикеры, которые действительно обучают продажам, финансовой грамотности, передают слушателям практический опыт ведения бизнеса.

Фото на обложке: Pexels