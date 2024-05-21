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Истории

MLM-бизнес в России

Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Редактор

Владислав Афонин

Multi-level marketing или многоуровневый маркетинг — способ ведения бизнеса с несколькими уровнями продавцов. В отличие от обычных продаж, в MLM бизнесе продавцы ищут клиентов самостоятельно и общаются с ними напрямую — занимаются обзвонами, ходят по квартирам и учреждениям, обращаются к людям на улицах, используют онлайн-каналы продвижения. У такого формата есть плюсы и минусы, при этом результат во многом зависит от личных качеств продавца. 

В статье узнаете, в чем суть MLM бизнеса, особенности и сложности сетевого маркетинга в России, как добиться успеха в прямых продажах и чем многоуровневый маркетинг отличается от финансовых пирамид.

MLM-бизнес в России

Содержание

Суть МЛМ бизнеса

Суть сетевой компании — прямые продажи. Главная особенность MLM-бизнеса в том, что продавец здесь одновременно и покупатель, и руководитель отдела продаж. При этом сотрудник реализует не только товары, но и саму модель бизнеса.

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Три уровня участника MLM-структуры:

  1. Покупатель. Человек становится партнером сетевой компании — он приобретает товар с большой скидкой. Дальше он может воспользоваться продукцией сам или продвинуться на следующую ступень и стать продавцом.
  2. Продавец. Сотрудник реализует товар методом прямых продаж, получая процент с каждой покупки. Успех на этом уровне зависит от личных способностей — одним удается продавать много товара, другие застревают на первой партии.
  3. Бизнесмен. Пользователь предлагает всем желающим стать сотрудником сетевой компании и от этого получает выгоду. После обучения бизнесмен получает процент с продаж за каждого привлеченного продавца. Все сотрудники переходят в команду бизнесмена, который их обучил. В свою очередь они могут продолжить цепочку, привлекая других участников.

У каждого участника может быть несколько уровней продавцов, с которых ему будут набегать проценты. В случае успеха сотрудники верхнего уровня получают пассивный доход от продаж, при этом самостоятельно продавать товар уже не обязательно.

Доход дистрибьютора в МЛМ-компании тоже многоуровневый. Он складывается из разницы между закупочной и отпускной ценой (в некоторых компаниях скидка достигает 50%), процента от продаж своей структуры, бонусов компании. Системы поощрения есть во многих сетевых компаниях — это важная часть мотивации сотрудников. Успешным сотрудникам компании предоставляют дополнительные скидки и дорогие подарки.

Примеры сетевых компаний знают многие, кто застал 1990 год, поскольку именно тогда сетевой маркетинг достиг в России стране пика популярности.

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Как зарабатывать на партнерской программе

В MLM-бизнесе главным движущим принципом выступает маркетинг-план. Он определяет, сколько участников предусмотрено на каждом из уровней, каким должен быть объем продаж и какой процент получает участник.

Как правило, чтобы стать участником, нужно приобрести стартовый пакет с обязательным набором продукции. Так сетевик попадает на первую ступень. Далее, в зависимости от количества продаж, участник постепенно поднимается на следующие ступени.

В ряде компаний есть требования по количеству покупок — независимо от числа продаж участник должен регулярно закупать товары. При этом сетевые компании редко оформляют представителей в штат — чаще с ними заключают соглашения о сотрудничестве.

Сам сетевик может работать как ИП или получить статус самозанятого и вести бизнес в удобном для себя формате. При этом фиксированной зарплаты у продавцов нет, как отпускных и больничных. 

Главный бизнес-процесс в любой сетевой МЛМ-компании — обучение и взаимодействие. Структуры сетевого маркетинга проводят семинары, собрания, встречи, запускают бесплатные курсы, выпускают методическую литературу. Есть и практика — опытные сетевики берут новичков и преподают им уроки мастерства. 

MLM и финансовые пирамиды

Бизнес считается законным в том случае, когда компания продает сертифицированную продукцию с неистекшим сроком годности и соответствующую заявленным качествам.

Схема МЛМ-бизнеса часто используется финансовыми пирамидами, потому что многоуровневая структура легко привлекает в систему новых людей.

МЛМ отличается от финансовой пирамиды целями. В первом МЛМ продает,, во втором — привлекает новых участников. В пирамидах не уделяют внимание товару, иногда он даже отсутствует. Главное в такой структуре — взносы участников.

Агенты зарабатывают в случае, когда в систему вливаются новые люди. Жизнь пирамиды ограничена — довольно быстро она рушится. Это происходит, когда заканчиваются новички. После обрушения пирамиды новые участники остаются ни с чем, обогащаются те, кто находится на верхних уровнях.

В MLM-бизнесе продавцы получают доход с товарооборота. Пока продукцию покупают, система работает. Некоторые пирамиды мимикрируют под честный бизнес и делают вид, что реализуют товары. Особенность в том, что такая продукция отличается низкой себестоимостью и неоправданно высокой ценой, при этом предназначение товара не всегда очевидно.

Легальные сетевые компании продают товары по адекватной качеству цене. Продавцы в большинстве случаев возвращают затраты на приобретение стартового пакета. В пирамидах практикуются отложенные продажи — заплатить предлагают сейчас, а получить товары потом.

млм компании в России

Фото в тексте: Pexels

Пример. Такими схемами пользуются фиктивные агентства недвижимости. Они продают квартиры в курортных зонах по привлекательным ценам с отложенным оформлением, предлагая участникам «выгодные инвестиции». В итоге никто не получает жилья, пирамида рушится, а ее создатели исчезают с деньгами в неизвестном направлении.

Современный способ развода — криптовалютные платформы. Мошенники создают антураж новомодного децентрализованного проекта с цифровой монетой в основе. Участникам обещают возврат инвестиций с процентами после «запуска» площадки и размещения монеты на криптовалютных биржах. После сбора достаточного количества денег платформа прекращает существование.

Специфика MLM бизнеса в интернете

С развитием интернета МЛМ-бизнес постепенно переместился в сеть. Онлайн-каналы эффективны для привлечения новых участников, чем обходы квартир и беседы с потенциальными покупателями на улицах.

У сетевого маркетинга в интернете масса преимуществ:

  • Целевой охват аудитории. Если пользователь посещает сайт дистрибьютора, это значит, что тематика бизнеса ему по меньшей мере интересна. При этом продавцу не нужно терять время на отбор кандидатов.
  • Широкий охват. У дистрибьютора неограниченные возможности для поиска аудитории. В теории он может искать участников даже в зарубежных сегментах интернета.
  • Прозрачность. При оплате через интернет компания выдает чек покупателю. Таким образом, у кандидата появляется возможность вернуть товар, если он ему не подходит.
  • Автоматизация бизнес-процессов. Цифровые технологии помогают продвигать товары, искать новых покупателей и участников. Можно настроить рассылки в соцсетях и мессенджерах, делать отложенные посты для регулярного обновления контента, записывать видеотренинги и проводить вебинары с сотнями участников, не выходя из дома.

Сетевой бизнес в интернете имеет и минусы. Отказываться от покупки онлайн психологически гораздо легче, чем при личной встрече. По той же причине дистрибьюторам сложно строить долгосрочные отношения с командой участников. 

Особенности рынка MLM в России

MLM-компании появились в России в начале 90-х. Сегодня этот бизнес уже прошел период становления, однако по оценкам экспертов часть населения относится к сетевому маркетингу настороженно, поскольку России бизнес в этой сфере оказался в неблагоприятных условиях.

При этом стиль работы представителей многоуровневого маркетинга был излишне агрессивным — продавцы старались копировать методики американских коллег, не учитывая специфику российского рынка. Собрания проходили в больших залах, новым участникам обещали баснословные и быстрые заработки. Акцент ставился на привлечении максимального количества новичков. Не разбираясь в схеме бизнеса, люди скупали огромное количество наборов, влезали в долги и не имели представления, что делать с продукцией дальше.

Примерно в то же время в России появились первые финансовые пирамиды, которые использовали аналогичные схемы вовлечения. Таким образом, сетевой маркетинг взял на себя часть негатива от таких структур, как МММ и аналоги. 

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С 2000 года отношение к многоуровневому маркетингу стало постепенно меняться в лучшую сторону. Финансов у населения стало больше, более цивилизованными стали схемы продвижения. Появились первые российские компании МЛМ — «Сибирское здоровье», «Русская линия».

Переход в онлайн в конце 2000 году ознаменовал новую эпоху в сетевом бизнесе. Возможности МЛМ-компаний существенно расширились, реферальная схема стала более доступной, однако возникла новая волна негатива по причине спама и избытка рекламы.

Сегодня МЛМ-бизнес продолжает развиваться и меняться. Термин «сетевой маркетинг» почти не используется. Компании идентифицируют свой формат как реферальный бизнес с возможностями формирования источников пассивного дохода.  

Сложности ведения бизнеса в сфере MLM

Обобщим факторы, которые осложняют ведение МЛМ-бизнеса:

  • Текучка кадров. В сетевой бизнес в поисках дополнительного дохода приходит много людей, но лишь небольшой процент задерживается в системе. Причина очевидна — далеко не все умеют продавать и работать по свободному графику. Отсутствие четких инструкций и неопределенность доходов лишают мотивации.
  • Негативный имидж отрасли. Многоуровневый маркетинг так и не избавился от негатива, связанного со сходством бизнес-процессов со схемами финансовых пирамид.
  • Конкуренция с другими видами бизнеса. Люди предпочитают надежные схемы без негативного бэкграунда.

Несмотря на сложности, схемы привлечения новых участников работают. Определенный сегмент населения получает доходы от МЛМ-компаний и участвует в продвижении бизнеса. 

Рекомендации для успешного ведения бизнеса в сфере MLM 

Рассмотрим несколько рекомендаций для участников реферальных проектов:

  • Продвигать продукты важно основываться на личном опыте. Если участник сам не пользуется товарами, которые реализует, его реклама будет профанацией. В успешных проектах использование продукта продавцами входит в список обязательных условий сотрудничества.
  • Соблюдать баланс между продажами и вовлечением. Одни делают акцент на первом, другие занимаются исключительно реферальным сегментом. Однако оптимальный вариант — это равномерное распределение ресурсов на оба направления.
  • Формировать лидерские качества. Успешный участник сетевого бизнеса должен фокусировать внимание не на извлечении прибыли из рефералов, а на помощи людям в обретении финансовой свободы. Если у лидера такой подход, он соберет крепкую команду и не будет испытывать проблем с привлечением новых участников.

Преимущество имеют представители МЛМ-бизнеса, которые пользуются современными средствами автоматизации бизнес-процессов. Продажи и рекрутинг можно настроить в интернете, уделяя рутинным операциям минимум внимания.

Преимущества МЛМ бизнеса

Основные плюсы сетевого маркетинга:

  • Легкий вход в бизнес. Специфические навыки не нужны. Участниками схемы могут стать люди с любым уровнем подготовки.
  • Цена стартового набора вполне доступна. Вход в бизнес не превышает несколько тысяч рублей.
  • Свободный график. Можно работать неполный рабочий день и тратить время по собственному усмотрению. Однако важно соблюсти баланс между свободой и эффективностью бизнеса.
  • Нет начальства как такового. В МЛМ нет системы наказаний, жестких требований. Выговор за прогулы и опоздания.
  • Несколько способов заработка. Можно зарабатывать на продажах, привлечении рефералов и бонусах за активное продвижение.
  • Участники могут пользоваться качественными продуктами и рекомендовать их знакомым. За продвижение и продажи им полагается процент.
  • Сетевой бизнес можно вести из дома или назначать встречи и продавать лично. Свою нишу в МЛМ найдут интроверты и любители общаться.
  • Реферальными схемами можно заниматься в свободное от основной работы время. Это неплохой вариант занятости для студентов, пенсионеров и мам в декрете.

Деятельные и энергичные люди получат в процессе занятий сетевым бизнесом ценные навыки и знания. Если участвовать в бесплатных вебинарах по технологиям продаж и навыкам продвижения, это будет равносильно обучению на бизнес-курсах.

В крупных МЛМ-компании работают сильные маркетологи и опытные спикеры, которые действительно обучают продажам, финансовой грамотности, передают слушателям практический опыт ведения бизнеса.

Фото на обложке: Pexels

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