Как зарабатывать на партнерской программе

Что собой представляют партнерские программы, их виды и преимущества для бизнеса, как правильно их настроить и какие возможности для заработка они предоставляют — читайте в материале.

Интернет предоставляет частным лицам и организациям массу возможностей для заработка. Один из них — партнерские программы. О них слышали все, кто изучает вопрос получения пассивного и активного дохода в сети, но далеко не каждому известны возможности и перспективы партнерок. Между тем это действенный и многофункциональный инструмент, которым нужно уметь пользоваться.

Объясняем просто — что такое партнерская программа

Партнерская программа (она же реферальная) — формат деловых отношений между продавцом и партнерами. Цель продавца в таком взаимодействии — уменьшить расходы, чтобы привести целевую аудиторию и увеличить прибыль, а партнер получает определенный процент за посреднические услуги.

Такие реферальные программы — это долгосрочная маркетинговая стратегия, которая помогает компании сотрудничать с организациями и физическими лицами для продвижения продуктов. Таким образом она сможет расширить свое присутствие на рынке.

Со своей стороны партнеры могут получить долгосрочный дополнительный доход, распространяя продукты и услуги компании. Сотрудничество на взаимовыгодных условиях позволяет всем сторонам достичь своих целей.

В схеме задействованы:

Компания-продавец. Инициатор партнерской программы. Занимается продвижением продуктов и услуг, определяет условия отношений, устанавливает размер комиссии, которую выплатит каждый из участников, предоставляет партнерам маркетинговые материалы и инструменты. Компания-продавец компания следит за продажами и действиями партнеров, а также за получением комиссионных.

Инициатор партнерской программы. Занимается продвижением продуктов и услуг, определяет условия отношений, устанавливает размер комиссии, которую выплатит каждый из участников, предоставляет партнерам маркетинговые материалы и инструменты. Компания-продавец компания следит за продажами и действиями партнеров, а также за получением комиссионных. Партнеры. Организации или частные лица, которые по условиям соглашениям продвигают продукты продавца. В продвижении задействованы блогеры, владельцы сайтов, Телеграм-каналов в телеграме и групп в соцсетях, а также обычные пользователи приложений. Партнеры могут использовать любые инструменты и каналы маркетинга для продвижения коммерческих предложений продавца.

Организации или частные лица, которые по условиям соглашениям продвигают продукты продавца. В продвижении задействованы блогеры, владельцы сайтов, Телеграм-каналов в телеграме и групп в соцсетях, а также обычные пользователи приложений. Партнеры могут использовать любые инструменты и каналы маркетинга для продвижения коммерческих предложений продавца. Потребители. Целевая аудитория (ЦА) партнерок, без которых отношения между компаниями и партнерами не имеют смысла. Это люди или юрлица, которые в той или иной степени нуждаются в продвигаемых продуктах. Целевым действием могут быть покупки, подписки, загрузки и т.д.

Партнерка помогает зарабатывать магазинам, сайтам, любым другим коммерческим структурам, заинтересованным в продвижении и распространении продуктов и услуг.

Преимущества и недостатки партнерских программ

Использование партнерских программ — эффективная стратегия, которая многократно окупает себя при правильной организации процесса. Любой бизнес в той или иной степени присутствует в интернете. Воспользоваться простым и действенным способ продвижения могут компании любого профиля и масштаба.

Перечислим основные преимущества партнерок:

Расширение присутствия на рынке и привлечение клиентской аудитории. У партнеров, которые участвуют в соглашении, есть своя клиентская база. У одних участников она больше, у других меньше, но в целом задача выполняется вполне эффективно — количество потенциальных клиентов увеличивается, растет охват аудитории.

У партнеров, которые участвуют в соглашении, есть своя клиентская база. У одних участников она больше, у других меньше, но в целом задача выполняется вполне эффективно — количество потенциальных клиентов увеличивается, растет охват аудитории. Рост продаж. Привлекая новых клиентов, партнерки способствуют росту продаж и увеличению дохода компании. Если программа работает эффективно и стабильно, продавец может снизить расходы на маркетинг и продвижение, поскольку эти функции частично берут на себя партнеры.

Привлекая новых клиентов, партнерки способствуют росту продаж и увеличению дохода компании. Если программа работает эффективно и стабильно, продавец может снизить расходы на маркетинг и продвижение, поскольку эти функции частично берут на себя партнеры. Установление долгосрочного сотрудничества. Благодаря программам компания находит партнеров, готовых помогать с продвижением услуг и продуктов на долгосрочной основе. Это нужно компаниям, которые планируют будущее и работают на перспективу. Доверие в бизнесе — ценный актив.

Благодаря программам компания находит партнеров, готовых помогать с продвижением услуг и продуктов на долгосрочной основе. Это нужно компаниям, которые планируют будущее и работают на перспективу. Доверие в бизнесе — ценный актив. Расширение сферы влияния и укрепление репутации. Участие в партнерских программах работает на авторитет компании, повышает узнаваемость бренда в среде потенциальных клиентов и партнеров.

Участие в партнерских программах работает на авторитет компании, повышает узнаваемость бренда в среде потенциальных клиентов и партнеров. Обмен опытом и ресурсами. В рамках партнерства обе стороны получают доступ к дополнительным ресурсам. Онлайн-платформы передают продавцам свои технологии, клиентские базы, инструменты и каналы маркетинга. Компании делятся с партнерами маркетинговыми разработками — все это повышает конкурентные преимущества сторон.

Партнерки — важный стратегический инструмент, о котором нельзя забывать организациям, реализующим продукты в интернете. Однако преимущества партнерских соглашений для бизнеса проявят себя лишь в том случае, если взаимодействие будет построено максимально грамотно.

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У реферальных программ есть определенные недостатки и ограничения:

сложность в оценке результатов и степени рентабельности процесса;

необходимость в правильной оценке целевой аудитории — если выбрать неверное направления, усилия по поиску клиентов будут напрасными;

необходимость в разработке специальных программ;

сложность в налаживании обратной связи с партнерами;

трудности с контролем качества.

Существуют определенные правила разработки партнерок, которые обязательно изучить компаниям, использующим подобный формат маркетинга впервые.

Как устроена партнерская программа

Система устроена следующим образом: партнеры получают от компании-продавца ссылки или промокоды и размещают их на своих ресурсах. При этом используются разные инструменты продвижения — классические сайты с баннерами и рекламой, блоги, видеохостинги, профили в соцсетях и каналы в Телеграме. Чем больше аудитория партнера, тем выше эффективность программы.

Партнеры могут работать и в более сложном формате — например, создавать специальный контент, в котором нативно или напрямую продвигаются продукты компании.

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Далее в дело вступает потенциальный потребитель. Он видит ссылки и предложения на сайте партнера, совершает покупки или иные целевые действия, которые выступают показателем эффективности. Если действие совершено, партнер получает вознаграждение. Размеры комиссионных оговариваются заранее в договоре, который заключают между собой стороны.

Таким образом продавец или поставщик услуг с помощью программы использует ресурсы партнеров для привлечения ЦА. В выигрыше остаются все стороны: компания получает новых клиентов, партнеры — комиссионные, а покупатель находит нужный ему товар.

Рассмотрим алгоритм взаимодействия более подробно:

Регистрация участия. Компания-продавец разрабатывает партнерскую программу нужного ей формата и предлагает всем желающим зарегистрироваться в ней. Заинтересованные лица проходят процедуру регистрации, изучают условия соглашения, в которых указаны обязательства и права, размер комиссионных и порядок их выплаты. Если все устраивает, стороны заключают договор. Партнеры получают от продавца уникальные идентификаторы и ссылки, с помощью которых клиенты будут перенаправляться на сайт продаж. Распространители размещают ссылки компании на своих ресурсах или продвигают иным образом. Привлечение аудитории. Здесь партнеры имеют полную свободу выбора методов, приемов и инструментов продвижения. Это могут быть стандартные рекламные материалы, обзоры, ролики, посты, цель которых — привлечь аудиторию и мотивировать потенциальных клиентов на совершение нужного действия. Мониторинг и анализ. Продавец заинтересован в активности партнеров, так что этот показатель он отслеживает в первую очередь. Фиксирует статистику лидов, переходов по ссылкам, в первую очередь результативных. С помощью систем мониторинга продавец узнает, какие партнеры привлекают больше клиентов и тем самым генерируют максимальную прибыль. Выплата вознаграждения. Каждое результативное действие означает выплату комиссионных партнеру. Условия и размер вознаграждения определяются заранее — это может быть процент от продаж либо фиксированная сумма. Оптимизация и улучшение системы. Продавцы и партнеры заинтересованы в увеличении дохода, поэтому работают над развитием программы. Они изучают результаты, оценивают эффективность методов продвижения, обмениваются данными и идеями, позволяющими повысить результативность.

Поскольку для продавца увеличение продаж — приоритетная задача, он может рекомендовать партнерам собственные наработки или маркетинговые материалы для использования в продвижении.

Виды партнерских программ

Рабочие схемы партнерских программ различаются в первую очередь по способу оплаты целевого действия.

В онлайн формате используются следующие варианты:

Оплата за продажу. В англоязычном сегменте эта модель называется CPS (cost per sale) и предполагает получение партнером комиссии от суммы продаж, которые были совершены благодаря переходам по реферальной ссылке или в результате прямой рекомендации. То есть партнер зарабатывает только в случае фактической продажи. CPS широко используется в сегменте электронной коммерции и розничных продаж физических товаров.

В англоязычном сегменте эта модель называется CPS (cost per sale) и предполагает получение партнером комиссии от суммы продаж, которые были совершены благодаря переходам по реферальной ссылке или в результате прямой рекомендации. То есть партнер зарабатывает только в случае фактической продажи. CPS широко используется в сегменте электронной коммерции и розничных продаж физических товаров. Оплата за действие. Модель CPA (cost per action) — это выплата за целевое действие со стороны потребителя. При этом действие — не обязательно покупка, но и подписка на рассылку, заполнение регистрационной формы, загрузка файла и так далее.

Модель CPA (cost per action) — это выплата за целевое действие со стороны потребителя. При этом действие — не обязательно покупка, но и подписка на рассылку, заполнение регистрационной формы, загрузка файла и так далее. Оплата за клик (за трафик). CPC (cost per click). Эта модель предполагает вознаграждение партнеру за каждый клик по ссылке. Такая схема для посредника более выгодна, поскольку выплаты не зависят от дальнейших действий клиента после перехода на ресурс заказчика. CPC применяется в контекстной рекламе.

(за трафик). CPC (cost per click). Эта модель предполагает вознаграждение партнеру за каждый клик по ссылке. Такая схема для посредника более выгодна, поскольку выплаты не зависят от дальнейших действий клиента после перехода на ресурс заказчика. CPC применяется в контекстной рекламе. Оплата за установку. Модель CPI (cost per install) — это вознаграждение за загрузку программы либо приложения по ссылке заказчика. Схема нередко используется в мобильном маркетинге или при разработке приложений коммерческого характера.

Модель CPI (cost per install) — это вознаграждение за загрузку программы либо приложения по ссылке заказчика. Схема нередко используется в мобильном маркетинге или при разработке приложений коммерческого характера. Многоуровневый маркетинг. Модель MLM (multi-level marketing) — это не только продажа товаров и услуг, но и работа с другими партнерами. Схема известна также как сетевой маркетинг. Создается иерархическая структура, в которой участники находятся на разных уровнях. Партнеры в начальных звеньях цепочки получают комиссионные, привлекая других участников.

Компании выбирают модель в зависимости от специфики бизнеса, конкретных целей, особенностей аудитории и маркетинговой стратегии. Используется также сочетание разных способов оплаты, если такой вариант целесообразен.

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Партнерская программа: что учесть при ее составлении

Как запустить партнерскую программу

Чтобы извлечь из конкретной партнерской программы максимальную пользу, необходимо должным образом организовать ее запуск.

Собрали список рекомендаций по организации процесса:

Определить цели программы и разработайте стратегию. Четко обозначьте задачи, выделите ресурсы и рассчитайте примерную прибыль. Цели должны соответствовать миссии компании и отвечать потребностям аудитории. Выбрать модель вознаграждения. Здесь все зависит от специфики бизнеса. Одним компаниям выгодно платить только за продажи, другим — за трафик или загрузку приложения. Система должна быть привлекательной для партнеров и одновременно выгодной для бизнеса. Разработать партнерское соглашение. Этот документ определяет правила взаимодействия с партнерами, процесс регистрации участников, обязанности и права сторон, прочие важные аспекты. Соглашение должно быть юридически грамотным и соответствовать нормативам законодательства. Создать платформу для партнерки. Она должна быть удобной для регистрации, функциональной и понятной. Необходимо также продумать вопрос мониторинга продаж, то есть эффективности системы. Привлекать партнеров. Это важная часть процесса — чтобы система работала, ей нужны активные участники. Партнерскую программу тоже надо продвигать по всем доступным каналам. Предоставьте заинтересованным лицам необходимые ресурсы и полноценное обучение для работы в системе. Анализировать результаты. Систему без анализа эффективности нельзя назвать полноценной. Необходимо четко понимать, отбивает ли партнерка вложенные затраты, нуждается ли в доработке или улучшениях.

Эффективная партнерская программа — это соглашение между сторонами, имеющее целью продвижение продуктов и услуг. Такая система работает на масштабирование бизнеса, привлекает клиентскую аудиторию, повышает узнаваемость бренда.

Прежде чем запустить партнерку, необходимо продумать ее структуру, рассчитать рентабельность и продумать стратегию привлечения партнеров. Программа должна быть выгодна обеим сторонам соглашения, а также клиентам, ради которых все и затевается.

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