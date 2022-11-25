9 мнемотехник, которые позволят запомнить что угодно

Мнемотехники – методы эффективного запоминания информации. Они пригодятся тем, кто осваивает новый язык, часто знакомится с новыми людьми или просто готовится к важному выступлению. Многие из нас познакомились с мнемотехниками еще в школе, например, когда напевали английский алфавит, чтобы запомнить порядок букв, или учили рифмованные правила («жи, ши — пиши с буквой и»).

Ключевые слова

Учите второй, третий или четвертый язык? Использование мнемонического метода ключевых слов улучшает усвоение и запоминание, особенно в отношении иностранного языка.

Вот как он работает:

сначала нужно выбрать ключевое слово, которое каким-то образом будет напоминать об иностранном слове;

затем требуется представить, что это ключевое слово связано со значением слова, которое нужно выучить;

визуализируя и получая ассоциации, мы вспоминаем правильное слово.

Например, если нужно выучить английское слово fabric («ткань»), можно подумать о фабрике, а затем представить, как на ней производят ткань. Несмотря на отличия в произношении, слова звучат достаточно похоже, чтобы запомнить ассоциацию между фабрикой и тканью, а также значение слова fabric.

Группировка или фрагментация

Метод группировки информации помогает организовать данные в группы, фразы, слова или числа, чтобы их было легче запомнить. Чтобы выучить номер телефона или кредитной карты, достаточно разделить его на фрагменты.

Например, чтобы запомнить последовательность 47895328463, скорее всего, потребуется немало усилий. Однако, если разбить ее на части (4789 532 8463), задача станет намного легче.

Интересно, что фрагментация является одной из нескольких мнемонических стратегий, которые изучались на людях с легкой формой болезни Альцгеймера. Результаты продемонстрировали, что метод может улучшить вербальную рабочую память на ранних стадиях деменции.

Сочетание информации с мелодией

Еще один способ успешно закодировать информацию в мозгу — использовать мелодию. Один из самых известных примеров — песенка, которая помогает выучить английский алфавит. Таким же образом можно запомнить названия стран Африки, научные циклы, стихи, математические уравнения и многое другое.

В интернете можно найти примеры готовых песен, созданных специально для обучения определенной информации, а для других случаев придется придумать свои собственные. При этом не обязательно уметь правильно воспроизвести мелодию или записать музыку, чтобы этот мнемонический метод сработал.

Музыка может быть полезным инструментом запоминания для людей с умеренными когнитивными нарушениями.

Акронимы и акростихи

Это наиболее известный нам тип мнемонических стратегий.

Акронимы используют простую формулу из букв, обозначающих каждое слово или фразу, которые необходимо запомнить. Например, ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота.

Акростих использует ту же концепцию, что и акроним, за исключением того, что вместо образования нового «слова» он генерирует предложение. Так, чтобы запомнить порядок цветов в радуге (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), достаточно выучить фразу «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан».

Рифмы

Вы наверняка сможете продолжить строчку: «Наша Таня громко плачет: Уронила в речку...».

Способность запоминать и воспроизводить детские стихи обусловлена повторением и рифмой. Рифмующиеся слова можно использовать в качестве мнемотехники, помогающей усваивать и вспоминать информацию.

Иногда можно переставить слова или заменить на синонимы, чтобы они рифмовались. В итоге фраза врезается в память, потому что мы слышали ее много раз, и содержит рифму.

Установление связей

Одна из мнемонических стратегий заключается в том, чтобы связать новую информацию с чем-то хорошо знакомым или известным. Это придает ей смысл и облегчает запоминание. Прием можно применить практически к любому предмету или типу информации.

Например, представьте, что вас только что представили кому-то по имени Джеффри. Не стоит пропускать это мимо ушей. Подумайте о том, как можно запомнить новое имя.

Возможно, новый знакомый очень энергичен, и вы можете представить, что он постоянно прыгает. В следующий раз при встрече вы подумаете: «Это Джеффри-попрыгун» и сможете поздороваться с ним по имени.

Чертоги разума

Метод локусов (умственная прогулка, дворец памяти или чертоги разума) — пожалуй, одна из самых ранних техник в истории. Считается, что впервые ее применил греческий поэт Симонид Кеосский в 477 году до нашей эры. Это также одна из наиболее изученных мнемотехник, демонстрирующая значительный успех в широком спектре академических предметов и жизненных ситуаций.

Как это работает?

Учащийся представляет комнату или знакомый путь через здание.

Он мысленно связывает факты или информацию с определенными местами или объектами, которые ему встречаются.

Чтобы вспомнить это, он повторно визуализирует движение по комнате или пути, и каждая остановка активирует новую порцию информации.

Исследования, начиная от студентов-медиков, изучающих диабет, и заканчивая студентами колледжей, запоминающими списки продуктов, показывают значительные улучшения при использовании метода локусов.

Метод крючков

Он особенно полезен для запоминания последовательной информации. Первый этап — придумать «крючок» к каждой цифре, например:

один — булочка;

два — ботинок;

три — дерево и так далее.

Далее изучите новую информацию, которую нужно выучить.

Затем соедините первое слово с «булочкой», второе слово с «туфлей», третье слово с «деревом» и так далее. Цель состоит в том, чтобы создать запоминающуюся связь с каждым новым фрагментом информации.

Например, представим, что задача — запомнить научную систему классификации: царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид. Используя крючки, можно визуализировать царство, помещенное на булочку для гамбургера. Затем представить табличку какого-нибудь отдела внутри ботинка. Далее — классную комнату на ветке дерева. И так далее.

Этот метод позволяет вспомнить как конкретную часть информации, так и правильный порядок, в котором она должна быть размещена.

Построение цепочек

Метод связывания (или построения цепочек) состоит в том, чтобы придумать историю или картину, которая соединит фрагменты информации, которые нужно запомнить. Каждый элемент побуждает вспомнить следующий.

Представим, что утром нам нужно взять с собой в школу следующие вещи: домашнее задания, очки, спортивную обувь, кошелек, деньги на обед и ключи.

Используя систему связывания, можно придумать короткую историю: домашние задания Джека надели очки и спортивную обувь и побежали к его кошельку, где его голодные ключи съели его деньги на обед.

Если добавить интересные детали или юмор, это облегчит запоминание информации.

Использование мнемотехник может стать отличным подспорьем для нашей памяти. Стоит иметь в виду, что некоторые из этих стратегий требуют практики. Но как только вы их освоите, они явно пойдут на пользу вашему обучению и запоминанию информации.

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