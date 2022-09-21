Удобство повышает ценность: как работает закон мобильности в технологической сфере

В этом материале объясняем закон мобильности на примере Netflix и необанков.

Что отличает успешую стратегию от провальной? Крупнейшие компании управляют бизнесом, строят бизнес-модели и создавают продукты, ориентируясь на законы, определяющие успех в технологической отрасли. Рассмотрим, в чем они заключаются, и как реализуются на практике.

В 2003 году Расс МакГвайр, директор стратегического планирования Sprint, обратил внимание на то, что беспроводные технологии станут катализатором других революционных достижений — микропроцессоров и интернета.

Он заметил, что хотя интерфейс недавно выпущенного BlackBerry 8510 был далеко не идеален, удобство доступ к email из любого места, в любое время сделало устройство незаменимым среди руководителей.

Беспроводные устройства даже начали трансформировать нетехнологические бизнесы — так, сервисы аренды автомобилей добавили мобильные сканеры штрих-кодов и кардридеры на парковочные места, чтобы ускорить возврат авто.

Объединив наблюдения с законами Мура и Меткалфа, МакГвайр сформулировал закон мобильности, который гласит: «ценность любого продукта растет с мобильностью».

Впервые он написал об этом законе в 2005 году, добавив:

«Если продолжительность времени, в течение которого я могу использовать продукт, растет, а затраты (в том числе стоимость продукта, операционные расходы и удобство) не увеличиваются существенно, он будет более ценен для меня. Когда затраты на внедрение мобильности в продукты приближаются к нулю, тогда практически каждый продукт станет мобильным».

Мобильность означает не просто мобильную или цифровую версию физического продукта или услуги. Если эта версия не может адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и выполнить свою функцию без множества гаджетов, у нее не получилось создать ценность мобильности.

Netflix, возможности и затраты мобильности

С самого запуска сервиса в 1997 году сооснователь Netflix Рид Хастингс знал, что со временем компания, которая начинала с проката DVD-дисков, будет предлагать потоковую трансляцию видео через интернет. Но он также понимал, что время еще не пришло.

На тот момент многие кусочки головоломки еще не сложились: не было ни быстрого интернет-соединения, ни студий, готовых передать права на показ фильмов, ни подходящих мобильных устройств, ни спроса.

Наконец в 2007 году Netflix запустил стриминг — во многом благодаря взрыву популярности YouTube несмотря на низкое разрешение. Новая модель пользовалась огромным спросом.

К 2010 году стриминг был доступен на самых разных мобильных устройствах — от Roku до Xbox и iPhone.

К 2012 году Netflix мог конкурировать с Comcast, крупнейшим оператором кабельного ТВ в США.

Читайте по теме:

Как разрабатывают продукты Spotify, Netflix и Google

Netflix против всех: кризисная стратегия стриминга

Сейчас, чтобы посмотреть фильм, клиентам Netflix уже не нужен DVD, DVD-плеер и телевизор. Им требуется лишь одно устройство — мобильный телефон, ноутбук или смарт-ТВ — и стриминговый сервис. Спустя годы после того, как Netflix изменил бизнес-модель на стриминг, эта индустрия активно росла, тогда как прокат DVD постепенно терял популярность.

Сейчас у Netflix 222 млн платных подписчиков по всему миру — это самый крупный стриминговый сервис. Его чистый доход вырос с $49 млн в 2006 году — за год до запуска стриминга — до почти $5,1 млрд в 2021 году.

Контекст — главный ингредиент в законе мобильности — был главным фактором успеха Netflix.

В 2000 году сервис запустил систему рекомендаций. С годами он совершенствовался, чтобы точнее прогнозировать, насколько пользователю понравится конкретный фильм.

В 2007 году Netflix впервые представил услугу стриминга, и его алгоритм стал получать огромное количество данных в контексте просмотров каждого фильма — от переходов по странице до того, как заканчивают фильмы. Эти и множество других факторов вошли в основу системы рекомендаций Netflix, на долю которой приходится 80% находок пользователей на платформе.

В 2013 году Netflix начал производить оригинальный контент и использовал предпочтения пользователей чтобы спрогнозировать успех каждого шоу. Эффективность модели доказал первый оригинальный сериал Netflix «Карточный домик», который всего за несколько недель стал самым популярным на платформе.

Однако стоимость создания мобильности в продуктах Netflix по-прежнему далека от нуля. Пионер мобильного стриминга потратил более десятилетия и миллионы долларов, чтобы разработать свою технологию и преодолеть регуляторные препятствия.

В последнее время он начал терять некоторые позиции из каталога, поскольку студии размещают их на собственных стриминговых сервисов или передают права конкурентам вроде Amazon Prime Video и Hulu. Чтобы восполнить эти потери, Netflix создает собственные фильмы и сериалы, но это довольно дорого.

По оценкам, в 2021 году компания потратила на оригинальный контент $13,6 млрд, а к 2025 году эту сумма может вырасти до $18,9 млрд.

Тем не менее стоит отметить вклад Netflix в популяризацию видеостриминга на мобильных устройствах. Годы и ресурсы, потраченные на инновацию, открыли путь для других сервисов, снизив для них цену мобильности.

Как альтернативные банки упрощают финансовую жизнь потребителей

Необанки служат примером того, что мобильность делает продукты или услуги необычайно ценным. В конце 2000-х годов клиенты банков во многом полагались на физические отделения и лишь начинали осваивать онлайн-банкинг. Но альтернативные банки сочли, что онлайн- и мобильные каналы будут наиболее перспективны для развития розничного банкинга. И они были правы.

Альтернативные банки — технологические компании, которые используют программы для цифровизации и упрощения розничного банкинга, и, как правило, работают полностью онлайн. Они предлагают полностью мобильный опыт для всех операций — от сбережений и переводов до платежей, управления активами и займами.

Некоторые также предлагают экосистему таких финансовых продуктов, как страхование и инвестиции, и все это — в рамках одной мобильной платформе.

Вот лишь несколько примеров.

Британский Monzo создает финансовый хаб для управления коммунальными счетами, который поощряет пользователей выбирать более экологичных поставщиков энергии и экономить. Также он предлагает BNPL-услуги, не облагаемые налогом накопления и возможность управлять сбережениями.

Revolut предлагает продукты для инвестиций и страхования, функцию «покупателя», который ищет скидки в сети, карту для защиты онлайн-покупок и финансовые услуги для путешественников.

Бразильский Nubank интегрировал в свое приложение крупнейшие e-commerce платформы, позволяя покупателям делать покупки, не покидая приложение банка.

Эти экосистемы отражают планы многих финтех-проектов по превращению в супераппы, объединяющие все необходимые финансовые продукты и услуги, нужные потребителю.

И хотя офлайн-банки могут предлагать подобные услуги, потребители не могут использовать их в любое время и в любом месте. Мобильность повышает шанс, что клиент будет вовлечен в продукты и сервисы, особенно среди молодой аудитории.

По данным EY, среди потребителей, которые используют необанки для основных финансовых операций, 37% составляют лица 18-34 лет.

Удобство — одно из основных преимуществ таких компаний.

Потребителям не нужно идти в отделение, чтобы открыть аккаунт.

Заявки на кредит рассматриваются быстрее, потому что кредитный рейтинг рассчитывается из уже доступных данных о потребителях — его привычках, оплате счетов и сбережениях.

Откладывать деньги становится проще благодаря таким функциям, как отдельные счета для разных целей.

Мобильность также позволяет предлагать персонализированные продукты — например, индивидуальные бонусы и спецпредложения — потребителям, которые ожидают этой степени индивидуальности от цифровых взаимодействий.

Несмотря на трудности, присущие только онлайн-банкам (например, проблемы безопасности и перебоев в сервисах), их аудитория во всем мире растет.

По прогнозам, рыночная доля необанков вырастет с $47 млрд в 2021 году до свыше $2 трлн в 2030 году.

Insider Intelligence оценивает, что к 2025 году число резидентов США, использующих только цифровые аккаунты, почти удвоится и составит 53,7 млн.

МакГвайр пришел к выводу, что мобильность будет сопровождать новые виды работы и менять ожидания потребителей от взаимодействия с бизнесом.

Революция мобильности затронула и гаджеты, и сервисы, и традиционный бизнес. Практически каждый сектор — от ритейла до финансовых услуг и здравоохранения — в какой-то мере стал цифровым, и, значит, мобильным.

Сейчас существуют мобильные приложения (или SaaS-продукты) практически для каждой потребности бизнеса и частного лица. Разработка приложения входит в «дорожную карту» практически каждого программного продукта. И если эта потребность не выполняется, клиенты массово перейдут к ближайшему конкуренту. Закон мобильности никогда не устаревает.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash