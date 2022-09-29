Закон Меткалфа: почему большие сети имеют успех

В этом материале объясняем, как работает закон Меткалфа на примере Open Source и социальных сетей.

Что отличает успешную стратегию от провальной? Крупнейшие компании управляют бизнесом, строят бизнес-модели и создают продукты, ориентируясь на законы, определяющие успех в технологической отрасли. Рассмотрим, в чем они заключаются, и как реализуются на практике.

В 1980 году Роберт Меткалф, один из создателей технологии Ethernet, заметил: ценность коммуникационных сетей повышается пропорционально числу пользователей.

Если в городе есть только один телефон, он бесполезен. Даже несколько сотен аппаратов, распределенных среди миллионов жителей, не представляют особой ценности. Но когда телефоны есть у членов семьи, друзей, всех местных ресторанов, кинотеатров и магазинов, мысль о том, чтобы иметь такой аппарат, становится очень привлекательной.

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Тогда Меткалф работал в компании 3Com и пытался понять, почему в ней плохо продаются наборы для создания LAN-сетей, которые позволяли 3 персональным компьютерам совместно использовать принтер и жесткий диск. Он пришел к выводу, что дело было не в цене: просто 3 человека создавали недостаточно большую сеть, чтобы покупка была оправданной.

Как и в случае с первыми телефонами, стоимость подключения к сети сначала превышала получаемую ценность. Однако со временем наступает точка критической массы, когда преимущества подключения превышают первоначальные затраты.

Как Facebook* использовал закон Меткалфа, чтобы стать крупнейшей социальной сетью

В 2004 году, на момент запуска, Facebook* был практически столь же бесполезен, как и единственный телефон в городе. Но через месяц на сайте зарегистрировались 50% студентов Гарварда.

Чем больше пользователей появлялось на платформе, тем более ценно было к ней присоединяться. Со временем появлялись функции, которые опирались на механику закона Меткалфа, — фотографии, группы, отметки «Мне нравится», комментарии — все они заставляли возвращаться в социальную сеть вновь и вновь.

Неочевидным результатом закона стал долгосрочный успех рекламной модели Facebook*. Чем больше пользователей, данных и связей, тем выше потенциальная прибыль от таргетированной рекламы.

Когда числа приносят пользу: почему люди бесплатно участвуют в проектах Open Source

За последние два десятилетия множество некоммерческих проектов с открытым кодом привлекли миллионы клиентов и стали образцами в своей отрасли. Практически любой, кто искал что-то в Google, посещал сайт на WordPress и находил информацию в Wikipedia.

Довольно много программ распространяются бесплатно, но они не достигли и малой степени этого успеха. В 2004 году профессор из Беркли Стивен Вебер объяснил эту загадку: продукты с открытым кодом должны быть доступными для обмена. Кроме того, им следует задействовать сетевой эффект: становиться ценнее по мере появления новых клиентов.

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«Формула долговечности»: вычисляем будущую ценность стартапа

Чем больше людей используют WordPress, тем больше пользовательских сценариев обнаруживает площадка, что позволяет запускать новые полезные функции и инструменты. Сейчас на платформе доступно более 9 тысяч тем и 59 тысяч плагинов, некоторые из них бесплатны.

Аналогичным образом, чем востребованнее «Википедия», тем больше информации добавляется, размечается и редактируется. Сейчас более 200 тысяч волонтеров редактируют записи, вносят ссылки и проверяют предложения других пользователей.

Что происходит, если сеть не набирает критическую массу

По закону Меткалфа, точка критической массы — отношение стоимости сети к полезности для ее участников.

Отсюда чем ниже стоимость привлечения пользователей, тем ниже людей требуется, чтобы достичь критической массы.

Эндрю Чен, генеральный партнер Andreessen Horowitz, отмечает, что закон может не только способствовать росту компаний, как это произошло с Facebook*, Twitter или Snap, но и работать против них.

В одном сценарии каждый новый пользователь улучшает опыт для всех остальных. Рост может продолжаться бесконечно: пользователи мотивированы оставаться на площадке, а ее ценность продолжает расти.

В другом, не столь благоприятном, новые пользователи будут приходить и создавать сетевой эффект, но удержание будет не столь эффективным. И если сеть будет терять слишком много пользователей, это приводит к эффекту «спирали смерти»: ее ценность будет быстро снижаться.

Концепция «спирали смерти» объясняет, что происходит, когда социальные сети быстро взлетают, но не дают новым пользователям достаточно ценности, чтобы сохранять лояльность. Это произошло с такими социальными платформами, как Ello, Path или Peach: они с шумом запускаются, привлекают интерес на старте и быстро теряют пользовательскую базу, потому что не могут реализовать обещанную сеть.

Телефон, факс и первые LAN-сети обладали свойством, которое сейчас называют сетевым эффектом. Это один из важнейших трендов для бизнеса в 21 веке, особенно в технологической сфере. И хотя этот эффект существовал и до интернета, его появление ускорило развитие компаний, позволяя строить на нем целые бизнес-модели.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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