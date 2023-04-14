Что такое школа Монтессори и насколько эффективен этот метод

Этот метод привлекает родителей и учителей по всему миру. Но выдерживает ли он научную проверку? Тему исследовали Дэвид Робсон и Алессия Франко из BBC.

Что объединяет шеф-повара Джулию Чайлд, писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, певицу Тейлор Свифт и основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина? Все они в детстве посещали школы Монтессори.

Прошло более века с тех пор, как итальянский доктор и педагог Мария Монтессори разработала свои знаменитые принципы, которые поощряли детей развивать самостоятельность с раннего возраста. Ее жизнь — вдохновляющая история одной из первых феминисток, которая осмелилась бросить вызов фашистскому режиму в погоне за своей мечтой.

По некоторым оценкам, сейчас в мире насчитывается по меньшей мере 60 тысяч школ, использующих метод Монтессори.

Примечательно, что его преимущества все еще остаются предметом дискуссий, а научные исследования метода часто критикуют.

Лишь недавно исследователи смогли решить некоторые из этих проблем, и их выводы представляют интерес для учителей, родителей, учащихся и всех, кто очарован восприимчивостью детского разума.

Игра с хлебными крошками

Монтессори родилась в маленькой итальянской коммуне Кьяравалле в 1870 году. Ее родители были прогрессивными людьми, которые часто общались с ведущими мыслителями и учеными страны. Эта просвещенная атмосфера в семье давала Монтессори много преимуществ перед другими молодыми девушками того времени.

Родители поддержали ее желание пойти в техническую школу и получить образование в области медицины, которая была преимущественно мужской.

«Семья Марии Монтессори всегда была чрезвычайно чувствительна к социальным проблемам. Она представляла собой важный ориентир для других женщин той эпохи» — добавляет Элиде Тавиани, член совета директоров Opera Nazionale Montessori — организации, основанной Монтессори для исследования и продвижения ее методов обучения.

В 1896 году, вскоре после окончания учебы, Монтессори начала работать на добровольных началах в психиатрической клинике Римского университета, где она ухаживала за детьми с трудностями в обучении. В комнатах было довольно пусто, всего лишь несколько предметов мебели. Однажды Монтесссори заметила, что дети увлеченно играли хлебными крошками, которые она уронила на пол.

«Она поняла, что причина некоторых интеллектуальных нарушений может быть связана с обнищанием» — рассказывает Кэтрин Л'Экуйе, исследовательница в области психологии и образования из испанского Университета Наварры.

Монтессори пришла к выводу, что при наличии правильных учебных материалов эти и другие молодые умы можно развивать. Так она разработала новый метод, направленный на обеспечение оптимальной стимуляции в важнейшие периоды детства.

В его центре был принцип, согласно которому все учебные материалы должны быть соразмерны ребенку и рассчитаны на все органы чувств. Кроме того, каждому ребенку должно быть позволено свободно двигаться и действовать, а также использовать творческие способности и навыки решения проблем. Учителя берут на себя роль проводников, поддерживая детей без принуждения или контроля.

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Монтессори открыла свой первый «Дом детей» в 1907 году, и вскоре за ним последовали множество других. Со временем она наладила связи с визионерами по всему миру, включая Махатму Ганди. Удивительно, но когда фашисты впервые пришли к власти в Италии в 1922 году, они поначалу поддержали ее движение. Но вскоре они начали выступать против акцента на свободе самовыражения детей.

Ситуация достигла критической точки, когда фашистский режим попытался повлиять на образовательную программу в школах, и в 1934 году Монтессори и ее сын решили покинуть Италию. Она вернулась на родину только в 1947 году и продолжала писать о своем методе и развивать его вплоть до конца жизни. Она умерла в 1952 году в возрасте 81 года.

Всем управляют дети

Сегодня существует множество разных школ Монтессори. Далеко не все признаются Opera Montessori, но основные принципы остаются неизменными. Один из них заключается в том, что учителя выступают в роли проводников, подталкивая детей выполнять задания с минимальным вмешательством взрослых.

«Наши дети учатся справляться самостоятельно», — говорит Мириам Ферро, директор Ecoscuola Montessori в Палермо, Сицилия, которая принимает детей с первых месяцев жизни и до 6 лет.

Некоторые из предметов, например математика и музыка, похожи на те, что преподаются в других дошкольных учреждениях и школах. Но есть и раздел «практическая жизнь», который восходит напрямую к первоначальному видению Монтессори. На нем детям дают реальные практические задания, например подать напитки. В целях безопасности учителя сами кипятят воду, но дети играют активную роль в уборке и сами раздают чашки.

«И во время завтрака и обеда они также справляются сами, по очереди накрывают на стол и приносят еду для одноклассников», — говорит Ферро.

Метод поощряет не только независимость, но и совместную работу. Дети разных возрастов обучаются в одном классе, поэтому ребенок 6 лет может помогать 3-летнему малышу.

Здесь нет ни тестов, ни оценок, чтобы не поощрять конкуренцию между учениками. Каждое занятие длится 3 часа, что позволяет детям полностью погрузиться в том, что они делают. Учебные материалы предназначены для использования всеми органами чувств, например, буквы и цифры делают из наждачной бумаги, чтобы ребенок мог обвести их пальцем.

Все это звучит довольно разумно и весело, но дает ли это ощутимые преимущества, кроме тех, которые наблюдаются в обычном классе?

Исследования показывают, что определенные аспекты метода полезны, но не без некоторых оговорок. Дело в том, что стандартный научный метод трудно применить в классе.

Чтобы измерить эффект вмешательства с научной точки зрения, обычно проводится рандомизированное контролируемое исследование. Участников случайным образом распределяют на две группы — «экспериментальную», которой проводится вмешательство, и «контрольную», которая проходит сопоставимую, но отличающуюся процедуру, которая, как ожидается, не даст желаемого эффекта.

Если первая группа показала лучшие результаты, можно сделать вывод, что вмешательство сработало так, как хотелось.

К сожалению, очень трудно применять тот же подход в области образования. Что, если сравнить учащихся по методу Монтессори с школьниками из другой образовательной системы? Но многие школы Монтессори платные, и выбор родителей может быть связан с другими факторами, которые также способны повлиять на успеваемость ребенка.

Дело не только в уровне благосостояния.

«Родители, отправляющие своих детей в школу Монтессори, могут быть более вовлечены в их образование, поэтому их собственный стиль обучения дома может положительно повлиять на их успех», — объясняет Хавьер Бернасер из Института культуры и общества Университета Наварры в Испании.

Дети, посещавшие школу Монтессори, как правило, обладали лучшими навыками грамотности, счета и рассказывания историй.

Некоторые исследования демонстрируют преимущества для развития детей, но нельзя сказать, является ли это результатом метода Монтессори или это просто связано с их происхождением.

Анджелина Лиллард, профессор психологии Университета Вирджинии в Шарлотсвилле, попыталась использовать иной подход. Она проводила исследование в школе Монтессори в Милуоки, США, отбор в которую происходил при помощи лотереи. Случайный выбор должен устранить иные факторы и с уверенностью сказать, что именно метод Монтессори был причиной каких-либо различий.

Анализируя прогресс 5-летних детей, Лиллард обнаружила, что ученики школы Монтессори, как правило, обладали лучшей грамотностью, умением считать, исполнительными функциями и социальными навыками по сравнению с теми, кто посещал другие школы. А в 12 лет они проявили лучшие способности к рассказыванию историй.

Однако стоит отметить, что эти результаты были получены на относительно небольшой выборке учащихся. Хлоя Маршалл из Института образования Университетского колледжа Лондона говорит, что результаты Лиллард представляют собой самый строгий тест на сегодняшний день, «но это всего лишь одно доказательство, и нам нужно повторить его в науке».

Преимущества «неструктурированного времени»

Однако изучая литературу по образованию и психологии в целом, Маршалл подозревает, что этот метод действительно имеет некоторые преимущества, без каких-либо недостатков.

Например, недавно появились свидетельства, что если предоставить детям неструктурированное время и позволить им заниматься своими делами без излишнего вмешательства взрослых, это действительно приводит к большей независимости и самостоятельности — и этот подход лежит в основе метода Монтессори.

Есть также некоторые данные, что дети в классах, где используются только проверенные учебные материалы Монтессори, отличаются более высокой успеваемостью. Вероятно, уникальный дизайн действительно способствует быстрому обучению.

Соланж Денерво, нейробиолог из Университетского госпиталя Водуа в Швейцарии и сама бывшая учительница Монтессори, также настроена позитивно. Недавно она выявила, что дети, посещающие школы Монтессори, как правило, обладают большей креативностью, что, в свою очередь, по-видимому, связано с лучшими результатами в учебе.

Денерво подозревает, что преимущества заключаются в том, что дети с раннего возраста берут на себя инициативу в учебной деятельности, а также получают больше возможностей самостоятельно решать проблемы и учиться на своих ошибках — все это должно способствовать более гибкому мышлению. «Это безопасное место для проб и ошибок», — объясняет она.

Может ли успех выпускников Монтессори отражать эти преимущества? Маршалл говорит, что нам нужно воздержаться от суждений, поскольку у нас пока нет убедительных доказательств долгосрочных преимуществ. Денерво настроена более позитивно: учитывая ее результаты, она считает, что образование по методу Монтессори могло бы помочь людям добиться успеха в творческих индустриях.

«Учась в школе, вы создаете архитектуру своего разума», — говорит она. Было бы логично, если бы люди, которые научились быть целеустремленными, гибкими и готовыми к сотрудничеству в молодом возрасте, имели преимущество в дальнейшей жизни, говорит она.

Бренд Монтессори

Вне зависимости от доказанной эффективности метода, его центральная идея, безусловно, привлекательна — и его сторонники добились огромного успеха в развитии идеи самостоятельного детства, свободного от ограничений традиционного образования. Мария Монтессори неутомимо продвигала свой метод, и ее преемники продолжают распространять его по всему миру.

Джанфранко Марроне, профессор семиотики в Университете Палермо, считает, что движение стало настоящим брендом. Имя Монтессори, говорит он, сейчас ассоциируется с высоким качеством образования и даже жизненной философией, которая привлекает многих родителей.

Иронично, что сегодня множество школ используют имя Марии Монтессори, но лишь частично придерживаются ее методов. Дело в том, что оно не является торговой маркой. Хотя в разных странах существуют официальные учреждения Монтессори, осуществляющие подготовку учителей и аккредитацию, школам необязательно использовать наименование в рекламе.

«Становится все труднее найти место, где действительно учат по методу Монтессори», — говорит Кэтрин Л'Экуйе.

Ее беспокоит, что некоторые школы, возможно, просто следуют тенденции, по-настоящему не соблюдая принципы, касающиеся автономии ребенка или продолжительности учебных занятий. Однако все это может повлиять на важные результаты. Отсутствие последовательности в применении метода может объяснить, почему оценки методы разнятся.

Маршалл настроена более оптимистично. Хотя она согласна с тем, что различные подходы иногда могут искажать оценки метода Монтессори, она также признает, что движению, возможно, потребуется адаптироваться к социальным и технологическим изменениям.

Свидетельством работы Монтессори является то, что спустя более 100 лет после того, как она открыла свою первую школу, педагоги все еще ломают голову над ее теорией, и она продолжает вдохновлять на серьезные исследования. И, учитывая заманчивые недавние результаты, интерес может сохраниться еще на сотню лет.

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