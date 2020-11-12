Самый недооцененный секрет успеха

Важно сохранять постоянство в работе, искусстве, отношениях, заботе о здоровье и интересах. Это единственный способ поддерживать свое душевное равновесие. Вот как это сделать.

Главный залог успеха — постоянство. Его особенно не хватает сейчас, когда кажется, что в изменчивом мире не осталось ничего стабильного.

Стремитесь стать лучше в своем деле

«Надеяться на мастерство и ежедневный труд менее привлекательно, чем быть гением. Но это отличная стратегия, которая поможет сохранить рассудок», — говорит художник и писатель Кристоф Ниманн.

Не отказывайтесь от своих целей: работайте над тем, чтобы стать лучше. Если вы писатель — пишите. Если вы творец — творите. Поднимаете тяжести — увеличивайте нагрузку, но не забывайте о предосторожностях и здоровье. Делайте свое дело и достигайте совершенства.

Работайте даже тогда, когда не хочется

«Готовность показать себя меняет нас. Всякий раз, когда мы отваживаемся на это, мы делаемся чуть храбрее, чем раньше», — считает писательница Брене Браун.

Регулярно садитесь за рабочий стол или отправляйтесь в мастерскую. Если возможно, работайте каждый день, а не только по настроению.

Не руководствуйтесь чувствами

«Когда мир рушится, 99% успеха — просто быть на месте», — отмечает режиссер Холли Голдберг Слоун.

Наши чувства и настроение очень важны, но не стоит позволять им управлять нами. Особенно сейчас, когда мотивации и так не хватает.

Поэтому не надо задумываться о чувствах перед тем, как действовать. Просто внесите задачу в расписание и следуйте ему.

Продолжайте работать, даже когда все идет не так

«Некоторые дни необходимо просто пережить», — замечает писатель и художник Остин Клеон.

Рано или поздно всем бывает нелегко. Любой успешный человек скажет, что для достижения результатов нужно справиться с трудностями.

Важный урок: необязательно чувствовать себя прекрасно, чтобы хорошо работать. Просто не бросайте дела, что бы ни случилось.

Не сравнивайте себя с другими

«Если станешь сравнивать себя с другими, тщета и горечь могут овладеть тобой, ибо всегда найдутся те, кто будет либо лучше, либо хуже тебя», — рассуждал писатель и поэт Макс Эрманн.

Постарайтесь избегать сравнений. От них станет только хуже. Занимайтесь своей жизнью, а другие пусть займутся своей.

Меняйте подход при необходимости

«Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все равно придете не туда» — рассуждает бизнес-консультант Стивен Р. Кови.

Вы всегда можете изменить направление, например, если обнаружите, что хотите заниматься чем-то еще. Никакие усилия не проходят бесследно. Время, потраченное на саморазвитие и совершенствование навыков, потрачено с пользой.

Умение сохранять постоянство в своем деле поможет сделать жизнь стабильнее и увереннее смотреть в будущее. Что бы ни случилось, оно станет залогом вашего успеха.

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Фото на обложке: Lazy_Bear / Shutterstock