Самый недооцененный секрет успеха

Главный залог успеха — постоянство. Его особенно не хватает сейчас, когда кажется, что в изменчивом мире не осталось ничего стабильного.
Важно сохранять постоянство в работе, искусстве, отношениях, заботе о здоровье и интересах. Это единственный способ поддерживать свое душевное равновесие. Вот как это сделать.
Стремитесь стать лучше в своем деле
«Надеяться на мастерство и ежедневный труд менее привлекательно, чем быть гением. Но это отличная стратегия, которая поможет сохранить рассудок», — говорит художник и писатель Кристоф Ниманн.
Не отказывайтесь от своих целей: работайте над тем, чтобы стать лучше. Если вы писатель — пишите. Если вы творец — творите. Поднимаете тяжести — увеличивайте нагрузку, но не забывайте о предосторожностях и здоровье. Делайте свое дело и достигайте совершенства.
Работайте даже тогда, когда не хочется
«Готовность показать себя меняет нас. Всякий раз, когда мы отваживаемся на это, мы делаемся чуть храбрее, чем раньше», — считает писательница Брене Браун.
Регулярно садитесь за рабочий стол или отправляйтесь в мастерскую. Если возможно, работайте каждый день, а не только по настроению.
Не руководствуйтесь чувствами
«Когда мир рушится, 99% успеха — просто быть на месте», — отмечает режиссер Холли Голдберг Слоун.
Наши чувства и настроение очень важны, но не стоит позволять им управлять нами. Особенно сейчас, когда мотивации и так не хватает.
Поэтому не надо задумываться о чувствах перед тем, как действовать. Просто внесите задачу в расписание и следуйте ему.
Продолжайте работать, даже когда все идет не так
«Некоторые дни необходимо просто пережить», — замечает писатель и художник Остин Клеон.
Рано или поздно всем бывает нелегко. Любой успешный человек скажет, что для достижения результатов нужно справиться с трудностями.
Важный урок: необязательно чувствовать себя прекрасно, чтобы хорошо работать. Просто не бросайте дела, что бы ни случилось.
Не сравнивайте себя с другими
«Если станешь сравнивать себя с другими, тщета и горечь могут овладеть тобой, ибо всегда найдутся те, кто будет либо лучше, либо хуже тебя», — рассуждал писатель и поэт Макс Эрманн.
Постарайтесь избегать сравнений. От них станет только хуже. Занимайтесь своей жизнью, а другие пусть займутся своей.
Меняйте подход при необходимости
«Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все равно придете не туда» — рассуждает бизнес-консультант Стивен Р. Кови.
Вы всегда можете изменить направление, например, если обнаружите, что хотите заниматься чем-то еще. Никакие усилия не проходят бесследно. Время, потраченное на саморазвитие и совершенствование навыков, потрачено с пользой.
Умение сохранять постоянство в своем деле поможет сделать жизнь стабильнее и увереннее смотреть в будущее. Что бы ни случилось, оно станет залогом вашего успеха.
Фото на обложке: Lazy_Bear / Shutterstock
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