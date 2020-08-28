Можно ли рассчитать успех отношений математически: формула любви от инженера NASA

В 2014 году инженер Лаборатории реактивного движения NASA Рашид Амини влюбился. Он решил, что это его судьба и собирался сделать предложение, но обнаружил, что девушка не разделяет его оптимизма. «Мы долго расставались, потому что она никак не могла понять, хочет ли быть со мной», — рассказывает Амини. Девушка не знала, как принять это решение и в какой-то момент предложила провести оценку рентабельности их отношений.

Возможно, она просто пошутила, но Амини внезапно увлекся этой идеей: «Первой моей реакцией был нервный смех, но потом я понял, что действительно могу это сделать». Он открыл Excel и попытался оценить перспективы отношений, используя экономическую концепцию полезности. Так появилась система Nanaya — алгоритм предсказания любви.

Проект, которым Амини занимался в свободное время, впоследствии превратился в полноценный стартап. На базе алгоритма было создано приложение для знакомств. В работе над ним инженеру помогали навыки, полученные в NASA: «Я занимался проектированием баз на Луне и Марсе и пытался оценить их стоимость. В таких вопросах всегда существует большая доля неизвестности, так что я умел с этим работать», — рассказывает он.

Амини отталкивался от идеи, что отношения — еще один набор неопределенностей. «Каждый день, выходя из дома, мы можем встретиться с множеством людей, — объясняет он. — С частью из них мы действительно знакомимся».

Результатом усилий Амини стал сервис Nanaya, запущенный в 2016 году. Он предоставляет клиентам отчет о перспективах их отношений, созданный на основе количественной оценки множественных неопределенностей. В приложении есть бесплатный уровень (включающий тесты и анализ результатов) и премиум-услуги, для доступа к которым нужно заплатить $9. Данные о сотнях тысяч пользователей Nanaya и их предпочтениях помогают совершенствовать алгоритм. При этом Амини продолжает работать в Лаборатории реактивного движения.

Дейтинг-сервис с множеством пользователей — это далеко не уникальный случай, но Nanaya отличается от аналогичных проектов более глубоким подходом. В приложении используются очень подробные анкеты (особенно это касается премиум-версии), затрагивающие множество тем от профессии и социальных характеристик до особенностей поведения и предпочтений.

Некоторые вопросы могут показаться странными или несущественными (Живут ли у вас дома рептилии? В скольких остановках от дома находится ваш офис?), но анкета — это основной рабочий инструмент Nanaya. Именно на основе этих данных делаются выводы о будущем конкретной пары или подходящих кандидатах для создания отношений. «Изучив сообщество, вы можете попробовать найти в нем кого-то, с кем вы совместимы, — объясняет Амини. — При появлении такой вероятности она включается в другое уравнение. Это помогает выяснить, сколько времени может уйти на поиск подходящего кандидата с учетом характера социальных взаимодействий пользователя, и оценить его шансы на успех». Это вероятностное значение выражается в количестве времени, за которое вы, скорее всего, сможете найти подходящего партнера. Это полезное знание, хотя в некоторых случаях цифра может выглядеть несколько пугающей.

Приложение помогает не только найти любовь, но и оценить перспективы уже существующего союза. COVID-19 стал настоящим катализатором отношений: пандемия способствовала как разрушению, так и созданию пар. В Ухане и Ломбардии после снятия карантина резко выросло количество разводов: некоторые супружеские пары, вынужденные общаться гораздо больше, чем обычно, обнаружили, что не особо любят друг друга. При этом многие одинокие люди после изоляции наоборот начали стремиться к отношениям.

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Онлайн-знакомства становятся все более популярными: более половины пользователей заявили, что во время карантина заходили в свои приложения для знакомств чаще, чем обычно. При этом пандемия не только стала серьезным испытанием для многих отношений, но и способствовала ускоренному развитию цифровой инфраструктуры. Локальные бизнесы бросились осваивать платформы доставки, офисным сотрудникам пришлось составлять бесконечные графики встреч в Zoom, а дейтинг практически полностью перешел в онлайн.

Интернет-знакомства одновременно очень популярны и невероятно непопулярны. До COVID-19 почти четверть всего населения США и треть молодежи пользовались услугами дейтинг-сервисов. При этом по данным SurveyMonkey 56% взрослых относятся к сайтам знакомств негативно, и это не связано с работой платформ. Они считают, что выбор пары в таких сервисах до сих пор устроен слишком примитивно, и в процессе люди не учитывают многих важных факторов.

Алгоритмы, которые лежат в основе большинства сайтов знакомств, нацелены на поиск партнеров. Они с большей или меньшей точностью определяют, насколько вы совместимы с другим пользователем, и затем соединяют вас друг с другом. Естественно, этот подбор не всегда оказывается удачным. Но такие встречи тоже по-своему полезны — неудачные свидания помогают понять, к чему вы стремитесь на самом деле. При этом важно не только находить подходящих партнеров, но и уметь оценивать гармоничность существующих отношений.

От чего зависят шансы человека найти любовь? По словам Амини, ответы неочевидны и не всегда интуитивно понятны. «Среднее время, в течение которого люди остаются одинокими, зависит от особенностей идентичности и образа жизни, — говорит он. — Например, люди, которые регулярно пользуются общественным транспортом, находят отношения примерно на четыре месяца быстрее, чем те, кто передвигается на личных автомобилях».

Четыре месяца — это значительная разница. Но это не значит, что нужно срочно переезжать в Нью-Йорк в поисках любви: большое количество доступных партнеров усложняет выбор. Большие города усложняют процесс принятия решений, в результате у людей уходит гораздо больше времени на поиск подходящего кандидата. Изучив данные приложения, специалисты пришли к выводу, что меньше всего одиноких людей среди тех, кто занимается сельским хозяйством. У этого неожиданного факта есть простое объяснение: если в деревне есть всего трое молодых людей подходящего возраста, выбор вполне можно сделать и без специальных алгоритмов.

Конечно, место жительства — далеко не единственный важный фактор: «Изучив данные, мы поняли, что у неуверенных в себе людей, которые целенаправленно ищут партнера, этот процесс занимает гораздо больше времени, чем у тех, кто не ищет никаких отношений, но при этом уверен в себе, — рассказывает Амини. — Это подтверждается примером десятков тысяч людей».

Такие данные частично подтверждают расхожее мнение о том, что любовь приходит, когда ее никто не ждет.

Еще один важный вопрос, который часто возникает в отношениях — как понять, что человек, которого вы нашли, действительно вам подходит? Математически это более сложная задача, чем поиск партнера. «У людей, состоящих в отношениях, всегда есть два варианта: оставаться в них или нет. Расставшись с неподходящим партнером, человек получает не только свободу, но и шанс встретить того, кто ему действительно нужен».

Для этого Nanaya предлагает оценить уровень счастья в одиночестве, с нынешним партнером и в новых отношениях, которые могут появиться после расставания. «Если в существующем союзе он выше, чем в остальных случаях — скорее всего, это тот самый человек».

По данным сервиса, некоторые люди остаются в отношениях, потому что не готовы оставаться в одиночестве и искать нового партнера. Другие вполне счастливы наедине с собой, и при этом легко могут с кем-то познакомиться. Конечно, чувства гораздо сложнее алгоритмов, и далеко не все можно объяснить рационально.

Амини создал Nanaya, пытаясь вернуть свою девушку. Что же произошло, когда он представил ей результат своего труда? Какова была ценность их отношений в сравнении с теми, что могли появиться в будущем? «Алгоритм показал отличный результат, и девушка была с этим согласна — она всегда говорила, что считает меня идеальным партнером. Но несмотря на наши сильные чувства друг к другу, у нее был какой-то внутренний конфликт, который ей никак не удавалось разрешить. Это опустошало меня». Математики оказалось недостаточно.

Что делает Амини сейчас? Использует ли он собственный алгоритм, когда ходит на свидания? «Нет, никогда, — ответил инженер. — Когда вы начинаете романтические отношения с расчетов, это ограничивает восприятие. Я хочу, чтобы люди использовали Nanaya наоборот, чтобы его расширить. Смысл системы в том, чтобы находить новый взгляд на привычные вещи. Даже если в приложении написано, что вы найдете любовь через четыре года, это не единственный вариант развития событий. Если не ограничиваться онлайн-знакомствами и выйти в реальный мир, шансов будет значительно больше. К тому же, это отличный способ завести новых друзей и жить более полноценной жизнью».

В том, что Рашид пока не использует собственный алгоритм, есть своеобразная ирония: у математических методов есть свои ограничения, и его опыт наглядно это показывает. При этом люди постоянно используют количественные методы в анализе отношений, сами того не осозновая: например, когда оценивают чей-то рост, вес или заработок. Традиционные свахи тоже используют числовую систему, соединяя четверки с четверками и восьмерки с восьмерками. Алгоритм Nanaya полезно использовать до того, как вы начнете искать отношения, или чуть позже, когда вы уже пробыли в них какое-то время. Для эффективной работы любой модели нужны факты — чем их больше, тем лучше работает алгоритм.

Амини использует экономическую концепцию полезности, чтобы определить ценность конкретных отношений, но ключевой информацией остаются чувства человека. Отчет приложения можно воспринимать как хороший совет, но чтобы сделать правильный выбор, нужно прежде всего хорошо знать себя.

Поэтому, возможно, главное преимущество Nanaya состоит не в самом алгоритме, а в прилагающейся к нему подробной анкете. «Она действительно помогает понять себя лучше, хотя ответить на некоторые вопросы бывает непросто — например, оценить уровень самосознания или эмоционального интеллекта». Это проблема всех алгоритмов, связанных с отношениями и, может быть, отношений вообще. Все они основаны на том, что люди говорят о себе. Но насколько можно доверять этой информации?

COVID-19 способствовал цифровизации во всех сферах, а значит, в дейтинге математика будет иметь большее значение, чем когда-либо. Но в любви нет A/B-тестирования. Значение, которое предоставляет Nanaya, является вероятностным, а исход жизненно важных решений во многом зависит от удачи. Невозможно точно узнать, был ли конкретный выбор правильным. Все, что у нас есть — это его результат.

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