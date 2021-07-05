Безос и Гейтс одобряют: стартап Nature’s Fynd «одомашнил» микробы для производства альтернативного мяса и молока

Чикагская компания Nature’s Fynd использует гриб как основной ингредиент для создания альтернативных мясных и молочных продуктов. Ее аналог содержит в десять раз меньше жиров, чем говяжий фарш, и на 50% больше белка, чем тофу. К концу 2021 года продукция появится в магазинах США.

В 2020 году сектор альтернативных продуктов питания существенно вырос. Розничные продажи в США увеличились на 27%, а общая рыночная стоимость составила $7 млрд. По данным исследовательской компании NPD Group, поставки продуктов на основе альтернативного белка в рестораны увеличились на 60%.

Лидеры восходящей индустрии — Beyond Meat и Impossible Foods, чьи продукты сильно повлияли на пищевую промышленность США с оборотом в $733 млрд. Это побудило Tyson Foods, Purdue, Hormel, Cargill и других традиционных производителей мяса запустить собственные продукты в этой категории.

Рост продаж альтернативного мяса замедлился на фоне пандемии и закрытия ресторанов. Согласно недавнему отчету JP Morgan, сеть кофеен Dunkin’ отказалась от подачи сэндвичей в пользу котлет от Beyond Meat.

По прогнозам консалтинговой фирмы AT Kearney, к 2040 году на долю культивированных продуктов будет приходиться 60% от мировых продаж мяса.

Потеря 1% рынка, вероятно, не сильно расстроит традиционных производителей мяса, однако снижение цен на альтернативные продукты окажет на них существенное влияние. В середине июня мясо Beyond Meat продавалось по цене $13 за кг, что приближает его к стоимости традиционной говядины ($10,70 за кг).

Таким образом Итан Браун, CEO Beyond Meat, достиг некоторого прогресса. Одной из главных долгосрочных целей было достижение паритета стоимости с традиционным мясом. Impossible Foods дважды снижала цены в ресторанах за последний год. В феврале компания сократила стоимость двух котлет до $5,49.

Компания Nature’s Fynd была основана в 2012 году Томасом Джонасом и Марком Козубалом, ныне исполнительным директором и главным научным сотрудником соответственно. Изначально предприятие носило название Sustainable Bioproducts.

Несколькими годами ранее Козубал обнаружил микроб Fusarium strain flavolapis в вулканических горячих источниках в Йеллоустонском национальном парке. Он возглавил группу исследователей, которая сделала микроб тем, что сейчас компания называет Fy — ферментированный, универсальный и богатый белком источник для продуктов Nature’s Fynd’s.

Тем не менее стартапу есть над чем поработать. Британская компания Quorn, основанная в 1985 году, производит мясные продукты на основе грибов с 2002 года. По данным Reuters, в 2015 году она была приобретена филиппинским производителем продуктов питания Monde Nissin примерно за $830 млн.

Подобно тому, как столетия назад мы одомашнили коров, кур и свиней, «сейчас настало время для второго одомашнивания, — сказал Йонас в интервью. —Выращивание этого микроба — эффективный способ производства такого же белка».

Nature’s Fynd построила фабрику площадью 3200 кв. м на месте бывшего склада Union Stockyards в Чикаго, в эпицентре мясоперерабатывающей промышленности 20 века.

Забота о климате

Nature’s Fynd — еще один производитель, выступающий за экологичность продуктов питания. Его основная цель заключается в сокращении углеродного следа глобальных продовольственных систем. На них приходится 34% выбросов парниковых газов, связанных с изменением климата.

«Главная задача нашего и будущих поколений — научиться делать больше с меньшим ущербом для планеты, — заметил Йонас. — С населением в восемь миллиардов человек Земля не становится больше, ее ресурсы истощаются, а изменение климата усложняет поиск подходящей земли для выращивания сельскохозяйственных культур для прокорма животных. Цель нашей новой белковой системы — повысить эффективность всей белковой цепи».

Для бизнес-модели Nature’s Fynd потребительское одобрение, конечно же, имеет первостепенное значение. В феврале компания объявила о старте продаж ограниченного тиража котлет и сливочного сыра в интернете.

Директор по маркетингу Каруна Равал отметила, что официальное внедрение продукта будет в первую очередь ориентировано на розничных торговцев, а затем компания будет заключать партнерства в сфере общественного питания. «Для нас важно начать с розничной торговли, это позволит нам рассказать свою историю потребителю и контролировать само повествование», — сказала она.

Для повышения узнаваемости и лояльности к бренду, на упаковке Nature’s Fynd есть значок «Fy».

Фото в тексте: Nature’s Fynd

Нет ничего удивительного в том, что продукты из альтернативного мяса больше всего привлекают молодых потребителей.

«Представители поколения Z и миллениалы — это ключевая потребительская аудитория в сфере растительного производства, — отметила Сабина Вьяс, директор по стратегическим инициативам и коммуникациям PBFA. — По мере роста покупательной способности, продуктовые компании должны будут адаптироваться соответствующим образом».

Согласно исследованию One Poll, 63% потребителей США в возрасте от 24 до 39 лет считают, что их потребности в питании можно полностью удовлетворить с помощью растительной диеты.

«Я не знаю никого старше 40 лет, кто бы говорил: "Я должен есть больше мяса"», — сказал Йонас.

Крис Ривест, старший инвестор в области климатических технологий в компании Breakthrough Energy Ventures, сказал, что продукты питания — это предмет потребления, и его покупка зависит от вкуса, питательности и стоимости.

Крис является поклонником мясных продуктов из грибов, так как попробовав некоторые из них, он был «потрясен» их вкусом и питательной ценностью.

Компания заявляет, что веганский белок содержит в себе все 20 аминокислот, в том числе 9 незаменимых аминокислот, хороший уровень клетчатки, витаминов и минералов. Также в нем нет холестерина и трансжиров. Fy содержит в десять раз меньше жиров, чем говяжий фарш, и на 50% больше белка, чем тофу.

«Мы думаем, что модель Nature’s Fynd может снизить стоимость традиционных источников белка, — сказал Ривест.

Как и во многих других стартапах, именно масштаб будет иметь решающее значение для успеха Nature’s Fynd.

«Мы ожидаем, что спрос будет выше, чем наши производственные мощности, поэтому мы должны действовать быстро и привлекать дополнительный капитал, чтобы двигаться вперед, — сказал Йонас. — Наш конкурент — это мясная промышленность, которая работает над своей цепочкой поставок в течение 300 лет, поэтому нам еще предстоит наверстать упущенное».

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