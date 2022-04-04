МБМ запускает нетворкинг-марафон для московских предпринимателей

Эффективность компании во многом зависит от высокого уровня компетенций ее руководителя, которые нужно постоянно повышать. Тем, кто только хочет открыть свое дело, тоже необходимо качественное бизнес-обучение. Здесь столичным предпринимателям помогает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), которое разработало масштабную систему бесплатной образовательной поддержки для начинающих и действующих бизнесменов столицы, а также тех, кто только делает первые шаги на пути к своему делу, как в онлайне, так и в офлайне. В нее входят образовательные мероприятия и программы обучения. Одним из таких мероприятий станет встреча «Нетворкинг-марафон. Первое знакомство», которая пройдет 5 апреля.
Важность нетворкинга как современного антикризисного бизнес-инструмента отмечают многие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело. Этот навык выходит на первый план в нынешних условиях, когда наличие большого числа деловых связей помогает не просто сохранять бизнес, но и находить новые пути и идеи для его развития.
Для дополнительной поддержки бизнеса в сегодняшних реалиях ГБУ «Малый бизнес Москвы» запускает новый проект, который станет площадкой для нетворкинга, нахождения новых партнеров, заведения полезных контактов, установления сотрудничества и обмена опытом среди предпринимателей.
Нетворкинг-марафон включает в себя девять встреч, пять из них – отраслевые. В первую очередь они предназначены для предпринимателей с действующим бизнесом, но присоединиться к ним могут все желающие. Участие бесплатное.
Каждая встреча в рамках марафона в первую очередь будет направлена на увеличение базы полезных контактов. Участники расскажут друг другу, чем могут быть полезны и какая помощь им необходима. В результате у каждого будет возможность установить более 40 новых деловых контактов. В ходе мероприятия эксперты расскажут, как увеличить эффективность точек контакта с клиентами и потенциальными партнерами.
Кроме того, в формате «открытый микрофон» участники прокачают навык самопрезентации и смогут преодолеть страх знакомства, узнают, как применить стратегический нетворкинг в достижении бизнес-целей, и научатся вести деловую переписку.
Мероприятие пройдет в «Старт Хабе» на Красном Октябре по адресу: Берсеневская набережная, д.6, стр.3. Для участия во встрече «Нетворкинг-марафон. Первое знакомство» необходимо зарегистрироваться на сайте mbm.mos.ru в разделе «Обучающие мероприятия».
А чтобы узнать еще больше об образовательной поддержке и воспользоваться всеми привилегиями московских предпринимателей, переходите на сайт mbm.mos.ru, регистрируйтесь в личном кабинете и прокачивайте себя и свой бизнес!
Mbm.mos.ru — портал взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и смело развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.
Для повышения уровня предпринимательских знаний созданы «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-Академия МБМ», также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на mbm.mos.ru и по телефону: +7 (495) 225-14-14.
Фото на обложке: ASDF_MEDIA /
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