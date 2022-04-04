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МБМ запускает нетворкинг-марафон для московских предпринимателей

Истории
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Эффективность компании во многом зависит от высокого уровня компетенций ее руководителя, которые нужно постоянно повышать. Тем, кто только хочет открыть свое дело, тоже необходимо качественное бизнес-обучение. Здесь столичным предпринимателям помогает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), которое разработало масштабную систему бесплатной образовательной поддержки для начинающих и действующих бизнесменов столицы, а также тех, кто только делает первые шаги на пути к своему делу, как в онлайне, так и в офлайне. В нее входят образовательные мероприятия и программы обучения. Одним из таких мероприятий станет встреча «Нетворкинг-марафон. Первое знакомство», которая пройдет 5 апреля.

МБМ запускает нетворкинг-марафон для московских предпринимателей

Важность нетворкинга как современного антикризисного бизнес-инструмента отмечают многие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело. Этот навык выходит на первый план в нынешних условиях, когда наличие большого числа деловых связей помогает не просто сохранять бизнес, но и находить новые пути и идеи для его развития.

Для дополнительной поддержки бизнеса в сегодняшних реалиях ГБУ «Малый бизнес Москвы» запускает новый проект, который станет площадкой для нетворкинга, нахождения новых партнеров, заведения полезных контактов, установления сотрудничества и обмена опытом среди предпринимателей.

Нетворкинг-марафон включает в себя девять встреч, пять из них – отраслевые. В первую очередь они предназначены для предпринимателей с действующим бизнесом, но присоединиться к ним могут все желающие. Участие бесплатное.

Каждая встреча в рамках марафона в первую очередь будет направлена на увеличение базы полезных контактов. Участники расскажут друг другу, чем могут быть полезны и какая помощь им необходима. В результате у каждого будет возможность установить более 40 новых деловых контактов. В ходе мероприятия эксперты расскажут, как увеличить эффективность точек контакта с клиентами и потенциальными партнерами. 

Кроме того, в формате «открытый микрофон» участники прокачают навык самопрезентации и смогут преодолеть страх знакомства, узнают, как применить стратегический нетворкинг в достижении бизнес-целей, и научатся вести деловую переписку.

Мероприятие пройдет в «Старт Хабе» на Красном Октябре по адресу: Берсеневская набережная, д.6, стр.3.  Для участия во встрече «Нетворкинг-марафон. Первое знакомство» необходимо зарегистрироваться на сайте mbm.mos.ru в разделе «Обучающие мероприятия».

А чтобы узнать еще больше об образовательной поддержке и воспользоваться всеми привилегиями московских предпринимателей, переходите на сайт mbm.mos.ru, регистрируйтесь в личном кабинете и прокачивайте себя и свой бизнес!

Mbm.mos.ru — портал взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и смело развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний созданы «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-Академия МБМ», также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на mbm.mos.ru и по телефону: +7 (495) 225-14-14.

Фото на обложке: ASDF_MEDIA / Shutterstock

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