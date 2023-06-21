За 20 лет прибрежные города искусственно увеличились более чем на 2 тыс. кв. км — исследование

Ученые впервые оценили площадь земель, искусственно созданных человеком. Для этого они проанализировали спутниковые снимки 135 прибрежных городов с населением не менее 1 млн человек. Сравнив изображения 2000 и 2020 годов, ученые выяснили, что 106 городов расширили свои береговые линии более чем на 2 тыс. кв. км.

Береговые линии Земли постоянно меняются из-за естественных процессов, таких как погода и водные потоки. Но на это могут повлиять и люди с помощью «мелиорации земель».

Цель — создать больше суши из воды и болот. Для этого либо строят стены вокруг болот и осушивают их, либо сбрасывают много песка, камней и грязи на мелководье, чтобы оно поднялось над уровнем моря.

Чаще всего это делают, когда в городе не хватает места для жителей, коммерческой деятельности и портов. В городских центрах земля стоит дорого, и это побуждает расширять ее площадь.

В некоторых случаях мелиорация помогает повысить престиж города. С такой целью создан, к примеру, архипелаг «Пальмовые острова» в Дубае.

Остров Палм-Джумейра в Дубае — снимок с МКС. Фото в тексте: NASA

По данным исследования, большая часть новых земель находится в развивающихся странах: в одном лишь Шанхае — 350 кв. км. Мелиорацию чаще всего проводили, чтобы расширить порты.

Ранее мелиорацию земель не отслеживали на глобальном уровне. Но поскольку с начала века более 75% проанализированных городов хотя бы немного расширили свои территории, можно предположить, что это глобальное явление.

«Мы ожидаем, что мелиорация сохранит популярность в местах, которые не только переживают рост городов, но и стремятся провести ребрендинг, чтобы улучшить репутацию и доходы», — пишут авторы исследования.

Однако эти инициативы могут серьезно повлиять на местную экосистему на суше и море. По словам авторов, 70% новых земель находятся там, где к 2100 году может произойти экстремальный подъем уровня моря. А значит, в будущем земля может уйти под воду, если ее не защитить, например с помощью дамб.

Теперь, когда стало известно, что мелиорация земель происходит в таких больших масштабах, важно не только внимательнее следить за этими проектами, но и призывать их создателей тщательно взвешивать издержки и выгоды.

«Экологические последствия следует рассматривать в рамках общего процесса утверждения», — считает Роберт Николлс, исследователь в области адаптации к изменению климата Университета Восточной Англии, не участвовавший в исследовании.

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