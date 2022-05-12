8 стартапов из Аргентины, которые могут стать следующими единорогами

Согласно данным ColCapital, в конце 2021 года в Латинской Америке насчитывалось 46 стартапов с оценкой выше $1 млрд. Регион активно развивался во время пандемии, а стартап-экосистема Аргентины с большой вероятностью продолжит расти и в этом году. Рассмотрим 8 стартапов, которые имеют наибольший потенциал стать следующими единорогами.

В 2021 году «единорогами» стали шесть аргентинских стартапов — Aleph, Bitfarms, Mural, Tiendanube, Uala и Vercel. Некоторые из них даже превысили отметку в $1 млрд, необходимую для получения этого статуса. Они присоединились к прошлогодним пяти единорогам — MercadoLibre, Despegar, OLX, Globant и Auth0.

Satellogic

Разработчик разведывательных наноспутников

Год запуска: 2010.

Основатели: Эмилиано Карджиман (Emiliano Kargieman).

Satellogic выпустила 17 спутников на орбиту и к 2025 году планирует увеличить их число до 300 в рамках соглашения, заключенного со SpaceX Илона Маска. ПО, встроенное в спутники Satellogic, позволяет анализировать запасы пищи, энергии и воды, а также влияние природных бедствий и гуманитарных кризисов.

В прошлом году компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, совершив слияние со SPAC-компанией CF Acquisition Corp. VI.

Onapsis

Разработчик решений по кибербезопасности для систем Oracle и SAP

Год запуска: 2009.

Основатели: Мариано Нуньес (Mariano Nunez), Виктор Монтеро (Victor Montero), Хуан Пабло Перес Эчегойен (Juan Pablo Perez Etchegoyen).

Нуньес, Монтеро и Эчегойен работали в одной компании по кибербезопасности, когда решили запустить Onapsis. Спустя год основатели продали первую лицензию на свой продукт армии США. К 2014 году они уже открыли офисы в Бостоне, а затем еще один — в Германии.

Решениями Onapsis пользуются свыше 300 клиентов, а сама компания привлекла свыше $115,6 млн. Последний раунд финансирования на сумму $55 млн был закрыт в 2020 году. В том же году Onapsis также получила награду CyberSecurity Breakthrough Awards за «решение года по управлению уязвимостями».

Turismocity

Сервис по поиску дешевых билетов и информации для путешествий

Год запуска: 2010.

Основатели: Джулиан Гурфинкил (Julian Gurfinkiel), Мартин Леви (Martin Levy), Эудженио Фаге (Eugenio Fage), Андрес Маленьки (Andres Malenky).

Изначально компания называлась Descuentocity, а затем была переименована в Turismocity. Сейчас сервисом пользуются свыше 7 млн уникальных пользователей в месяц. Turismocity — третий по величине туристический бренд в Латинской Америке после Despegar и CVC.

Основатели Turismocity (Мартин Леви, Андрес Маленьки и Джулиан Гурфинкил). Фото в тексте: Turismocity

В 2021 году Turismocity привлекла $6 млн от четырех инвесторов: Эдуардо Эльштейна (Eduardo Elsztain), Мартина Мигоя (Martin Migoya), Франсиско Альвареса-Демальде (Francisco Alvarez-Demalde) и Пабло Собиде (Pablo Saubidet). Полученные средства ушли на покупку американского туристического сервиса Farecompare и бразильской компании Quanto Custa Viajar.

Agrofy

Платформа для агробизнеса (онлайн-магазин + новостной и информационный контент)

Год запуска: 2015.

Основатели: Максимилиано Ландрейн (Maximiliano Landrein), Алехандро Лароса (Alejandro Larosa).

Agrofy — одна из крупнейших в мире компаний в своей сфере. В 2016 году она впервые получила финансирование в размере $300 тысяч от Cresud, а в 2018-2019 годах закрыла серии A и B на сумму $29 млн с участием Fall Line Capital, Acre Capital, SP Ventures, San Pablo Ventures и других инвесторов.

Сейчас Agrofy оценивается примерно в $70 млн и работает в семи странах, в том числе в США, Бразилии, Колумбии и Чили. В компании насчитывается 300 сотрудников.

Technisys

Цифровой банкинг

Год запуска: 1999.

Основатели: Мигель Сантос (Miguel Santos).

Technisys предлагает решения Cyberbank Omnichannel и Cyberbank Core, которые трансформируют традиционные банки в цифровые, а также помогают запускать необанки и финтех-компании. Компания обслуживает клиентов в более чем 15 странах, в том числе в Латинской Америке, США и Канаде.

В последнем раунде финансирования, прошедшем в 2019 году, Technisys привлекла $50 млн от Riverwood.

VU

Компания по кибербезопасности

Год запуска: 2006.

Основатели: Себастьян Страньери (Sebastian Stranieri).

Несмотря на стремительное развитие компаний по IT-безопасности во время пандемии, когда увеличилось число кибератак, VU непрерывно росла с момента запуска. В 2021 году число ее клиентов достигло 350 млн в 30 странах. VU обслуживает такие компании, как Visa, TodoPago, Globant, Banco Macro, Banelco и другие.

CEO VU Себастьян Страньери. Фото в тексте: VU

В последнем раунде финансирования серии B, закрытом в середине 2021 года, компания привлекла $12 млн.

Etermax

Технологическая компания, создатель развлекательных и потребительских брендов

Год запуска: 2009.

Основатели: Максимо Каваццани (Maximo Cavazzani).

Etermax разрабатывает технологии для нескольких областей. Игры Preguntados, Apalabrados и Mezcladitos, созданные ее игровым подразделением, работающим в Латинской Америке, превысили 700 млн скачиваний. А услугами по внутриигровой рекламе Etermax пользуются свыше 1800 игр, в том числе ее собственных.

Etermax также предлагает решения на базе искусственного интеллекта для компаний. Она работает в Аргентине, Уругвае и Германии, а также предлагает коммерческую поддержку в Бразилии и Мексике. В этом году Etermax планирует охватить сферы блокчейна, метавселенной, геймификации и AdTech.

Lemon Cash

Разработчик криптовалютного кошелька

Год запуска: 2019.

Основатели: Борха Мартель Сьюард (Borja Martel Seward), Марсело Каваццоли (Marcelo Cavazzoli).

Lemon Cash стремится расширить и демократизировать доступ к цифровым активам, предлагая кошелек, объединяющий криптовалюты и песо.

Совместно с другим финтехом, Buenbit, Lemon Cash сформировала «криптодолину» в городе Сан-Мартин-де-лос-Андес (провинция Неукен, Аргентина), где 60% жителей используют криптовалюты, а 40% компаний принимают их в качестве оплаты через QR-коды. Сейчас Lemon Cash может похвастаться собственной бесконтактной картой Visa, позволяющей добывать биткоины с каждой транзакцией.

CEO Lemon Cash Марсело Каваццоли. Фото в тексте: Lemon Cash

Помимо бывшего руководителя Patagon Уэнсеса Касареса (Wenceslao Casares), в Lemon Cash также вложились Тим Дрейпер (Tim Draper), Kingsway Capital, Amagis Capital, Coinbase Ventures, Borderless Capital, Reserve, Draper University Ventures, Celo и Grupo Supervielle.

В последнем инвестиционном раунде компания привлекла $16,3 млн. Lemon Cash планирует расширяться в такие страны, как Чили, Перу, Уругвай, Бразилия, Мексика, Колумбия и Парагвай.

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