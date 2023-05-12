Не готовы к 4-дневной рабочей неделе? Есть другой вариант

Компании продолжают экспериментировать с рабочим режимом, пытаясь найти вариант, который позволит работать эффективно и обеспечит гибкость для сотрудников. Один из них — график, который предусматривает 9 рабочих дней в течение 2 недель. Его считают золотой серединой между эмоциональным выгоранием и изобилием свободного времени, и он становится все популярнее.

По опросам, 59% сотрудников согласны сменить работодателя, если им предложат условия лучше, чем на текущем месте. Но если последние несколько лет и научили нас чему-то, так это тому, что не существует идеального плана гибкой работы.

Наверняка вы слышали о 4-дневной рабочей неделе. Есть еще один подход — чуть менее веселый, но все равно помогает хорошо провести время. Все больше компаний выбирают систему, которая предусматривает 9 рабочих дней в течение 2 недель. Ее растущая популярность неудивительна. Сегодня динамичный подход к меняющемуся ландшафту рабочего места не просто желателен, но необходим.

Компании продолжают экспериментировать с моделями, которые, по их мнению, лучше всего подходят для их отдельных организаций — от новой девятидневной рабочей недели до полной гибкости местоположения; от политики, ориентированной на удаленку, до предоставления сотрудникам гибкости во время работы.

Как устроена система?

Она подразумевает, что из 14 календарных дней 9 являются рабочими, а 5 — выходными. Раз в 2 недели сотрудники получают дополнительный выходной, часто выбирая для этого пятницу.

Некоторые компании просят сотрудников задерживаться в рабочие дни, чтобы получить дополнительный выходной или пойти на небольшое снижение заработной платы — обычно около 10%. Другие говорят, что для них это не важно, пока результаты остаются неизменными.

В чем ее преимущества?

Идея в том, что это выгодно не только для работников, но и для работодателей. Те, кто уже протестировал 9-дневную систему, отмечают те же преимущества, что и у 4-дневной рабочей недели.

Исследования показали, что сокращение рабочего времени на самом деле может привести к повышению производительности труда, что означает увеличение прибыли компании и улучшение благосостояния работников.

Это также могло бы помочь сократить выбросы углекислого газа, улучшить гендерное равенство на рабочем месте, помочь справиться с безработицей и улучшить баланс между работой и личной жизнью.

Где это уже используют?

После пандемии по всему миру испытывают гибкие модели работы, которые дали в основном положительные результаты. Например, в Австралии во время рецессии многие работники перешли на 9-дневный режим работы и сократили зарплату на 10%.

Эта модель также широко распространена в органах государственного сектора Великобритании. В лондонских советах сотрудники могут работать 9 дней вместо 10 в течение двухнедельного периода — при условии, что общее количество отработанных часов соответствует условиям, прописанным в договоре.

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Компания Public Practice, предоставляющая услуги для поддержки государственного сектора, только что завершила шестимесячное исследование, в ходе которого она опробовала несколько подходов. Среди них были сокращение рабочего времени на 10%, изменение льгот и гибкий график. После того, как результаты эксперимента проанализируют, они решат, внедрить ли новую систему официально.

Почему компаниям стоит рассмотреть 9-дневный режим работы?

Суть в том, что будет трудно привлечь кадры, если не предложить им некоторую гибкость. Даже для тех, кто не рассматривал 4-дневный режим, в долгосрочной перспективе система 9/5 может оказаться наиболее подходящей.

Далеко не всем будет комфортно распределить задачи на 4 дня. Возможность чередовать график создает лучший баланс. Так работники могут переключаться между стилями работы и адаптироваться в зависимости от продолжительности рабочей недели, а также наслаждаться улучшением качества жизни.

Не стоит ограничивать выбор пятидневкой и 4-дневной неделей. Есть множество других вариантов, и один из них может оказаться идеальным для вашей компании.

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