Криптопроекты массово проводят ребрендинги, пытаясь избавиться от приставки «крипто» в названии

Согласно исследованию издания Decrypt, криптопроекты начали массово отказываться от использования слов NFT и Web3 в своих названиях. Эксперты связывают тенденцию с постоянным негативом вокруг криптоиндустрии.

Раздел с NFT пропал с главной страницы сервиса Reddit, и теперь его место гордо занимают «цифровые коллекционные предметы». Это — лишь один из множества примеров того, как компании отказываются от крипто-терминов при продвижении своих продуктов. Например, компания по добыче биткоинов, ранее известная как Riot Blockchain, недавно провела ребрендинг, и теперь называется Riot Platforms. Глава отдела блокчейна и цифровых активов Всемирного экономического форума Бринли Ллир и вовсе предложил заменить термин «криптоиндустрия» на «децентрализованная система».

Времена, когда блокчейн был легким способом привлечь внимание и новых пользователей, прошли, и теперь даже стоявшие у истоков индустрии проекты стали открещиваться от NFT, Web3 и криптокошельков.

Как считают эксперты, криптовалюты и вся связанная с ними терминология — теперь токсичные слова, которые могут подпортить репутацию проекта. Если раньше добавление слова «блокчейн» к названию повышало стоимость компании, то теперь это имеет обратный эффект: люди стали бояться связанных с Web3 инициатив.

Метавселенные, к сожалению, тоже попали под раздачу. Казалось бы, виртуальные миры не должны ассоциироваться с криптовалютой и прочими «токсичными терминами», однако это не спасло отрасль. Спасибо за это можно сказать Марку Цукербергу, который очень много говорил о метавселенных в своих последних презентациях, чем вызвал волну негатива к виртуальным аватарам и онлайн-встречам.

Руководитель отдела розничной торговли аналитической компании Stylus Кэти Бэрон считает, что криптоиндустрия нуждается в ребрендинге. Она отмечает, что на данный момент Web3 популярен лишь среди молодежи, чего недостаточно для полноценного перехода в новую экономику.

Я действительно считаю, что Web3-термины стали несколько токсичными — в частности, я имею в виду криптовалюты и NFT. Отчасти это связано с тем, что их рекламировали массовому пользователю как легкий способ заработка, а не что-то действительно полезное Кэти Бэрон, руководитель отдела розничной торговли аналитической компании Stylus

По мнению руководителя глобального отдела инновационных услуг рекламного агентства Ogilvy Дикона Лоуса, причиной спада популярности Web3 в том числе стали сами создатели проектов. «Никто не уделил внимание тому, чтобы сделать Web3 актуальным и доступным для масс, никто не потратил время на то, чтобы объяснить людям, как это решает их проблемы и почему этим нужно заниматсья», — отмечает Лоус.

По словам Дикона Лоуса, проблема усугубляется тем, что крупные бренды не проявили должной осмотрительности при инвестировании и не составили долгосрочных планов по поддержке своих Web3-проектов, с которыми они заключили партнерство. Поэтому, несмотря на множество заголовков о сотрудничестве мировых компаний с криптостартапами, ничего дельного из этого не вышло.

National Geographic отказалась от своих планов по использованию NFT после широкой критики в социальных сетях, в то время как игровая индустрия столкнулась с постоянным и последовательным сопротивлением со стороны фанатов, и издатели таких игр, как Worms и S.T.A.L.K.E.R. 2, были вынуждены отказаться от планов по внедрению NFT в свои игры.

На этом фоне ребрендинг NFT в «цифровые коллекционные предметы» кажется логичным решением. В конце концов, миллионы пользователей Reddit приобрели себе коллекционные аватара, не возмущаясь по поводу бессмысленности этого действия и не размышляя о вреде природе.

По мнению организатора парижской NFT-конференции Александра Цыденкова, «каждые полгода люди находят новое слово». Он также добавил, что сейчас на волне популярности метавселенные, но продлится это недолго — негативное влияние Цукерберга сложно игнорировать.

Так стоит ли криптовалютным компаниям пытаться избегать «токсичных терминов»? Как считает Кэти Бэрон, да. «Многие популярные компании, создающие метавселенные, не отражают это в своих названиях — посмотрите на Journee или AnamXR», — подчеркивает Бэрон. Также, по ее мнению, во включении слова блокчейн в нейминг нет смысла, ведь это просто технология, а не что-то красивое.

Впрочем, на рынке все еще остались компании, верные первоначальной идеи. Например, игровые студии Square Enix и Ubisoft продолжают продвигать NFT-функционал в своих играх, несмотря на спад интереса пользователей. «Мы понимаем, откуда берутся настроения по отношению к технологии, и мы их учитываем. Развитие Web3-подразделения — это эксперимент, который позволит нам понять, как децентрализация укладывается в игровую индустрии», — комментировал ситуацию Дидье Женевуа, технический директор Ubisoft по блокчейну.

В долгосрочной перспективе то, как мы будем называть крпитоиндустрию, не будет иметь значения, утверждает Мартин Реймонд, соучредитель консалтинговой компании The Future Laboratory.

Я подозреваю, что большая часть реакции, которую мы наблюдаем, — это просто предубеждение против нового. Это происходит с каждым технологическим прорывом Мартин Реймонд, соучредитель консалтинговой компании The Future Laboratory

Реймонд считает, что Web3-термины не нуждаются в ребрендинге, но «сделать их менее токсичными» придется. По мнению бизнесмена, это задача для участников криптосообщества, журналистов и работников банковской сферы.

Похожими мыслями делится и Дикон Лоус: «Web3 или что-то другое — не имеет значения. Точно так же, как и HTML ничего не значит для обычного пользователя». Он считает, что пользователям все равно, является ли инструмент dApp, NFT, смарт-контрактом или IoT-системой, важна лишь конечная польза, которую они получат.

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Фото на обложке сгенерировала нейросеть MidJourney