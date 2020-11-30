Как работать эффективнее без списков дел

Согласно распространенному мнению, составление списков дел помогает качественно работать и все успевать. Однако на самом деле этот прием имеет противоположный результат: задачи копятся и откладываются на потом, а мы постоянно отвлекаемся. Автор книг о концентрации Нир Эяль рассказал, почему это происходит и как организовать свое время правильно.

Списки дел подразумевают, что проблема в нас

Добавлять задачи в список намного проще, чем выполнять их. Это позволяет брать на себя дела, которые мы никогда не закончим.

Автор книги «Неотвлекаемый» Нир Эяль рассказывает, что ученые выяснили: чтобы начать действовать иначе, потребуется изменить мышление. Если в Новый год вы пообещали себе прийти в форму, нельзя прекращать тренировки через месяц. Считайте себя спортсменом и работайте над собой постоянно.

Неоконченный список задач постоянно напоминает нам, что мы что-то не сделали. В итоге мы начинаем привыкать к тому, что не завершаем дела и откладываем все на завтра.

Так случилось и с Эялем: он позволил себе поверить в то, что легко отвлекается, и со временем ему стало труднее сохранять концентрацию. Он решил, что не справляется с тайм-менеджментом, и его действия стали тому подтверждением.

Однако проблема была не в нем, а в списках задач, которые сложно завершать.

Списки отвлекают

Этот подход к планированию стимулирует нас чаще отвлекаться. Отвлекающий фактор — это то, что провоцирует нас на действия, противоположные цели. Чтобы концентрироваться, важно правильно расставить приоритеты.

Иногда нашей целью могут быть видеоигры или телевизор, если мы осознанно решили уделить им время. И напротив, если мы работаем над заданием, которое многие назвали бы «продуктивным», но оно не соответствует цели, — это серьезный отвлекающий фактор.

Нир Эяль рассказывает, что когда он составлял список дел на день, то начинал утро с вычеркивания пунктов. Он не понимал, как это отвлекает. Вместо того, чтобы работать над масштабным проектом, он заглядывал в список и переключался на мелкие простые задания.

Такой способ планирования заставляет нас неосознанно отвлекаться от сложных дел. При этом мы не понимаем, что движемся в неверном направлении. А когда времени уже не осталось, успокаиваем себя, что не тратили время зря.

Списки делают жизнь скучнее

По словам Эяля, до того, как он решил отказаться от списков дел, незавершенные задачи занимали его мысли и свободное время. Он мог вспомнить о них за семейным ужином или играя с дочерью.

Недавнее исследование показало, что такие навязчивые мысли мешают наслаждаться самыми важными вещами в жизни. Таким образом, списки не только крадут наше время, но и делают нас менее счастливыми.

Мы недооцениваем, сколько свободного времени у нас есть. Несмотря на то, что жители США находят в среднем по пять часов в день для просмотра телевидения, они считают, что очень заняты. Нир Эяль считает, что работающие люди, особенно высокопроизводительные, уже забыли о том, что такое свободное время. Мы не помним, как здорово бывает сфокусироваться только на времени с детьми или прогулке.

К счастью, есть научно обоснованный способ получать больше радости от каждой минуты дня.

Составляйте расписание вместо списков

Планируйте время с помощью расписания. Это просто, но большинство этого не делают (или делают неправильно).

Нельзя просто добавить в календарь одну-две встречи и считать работу выполненной. Гораздо лучше работает подход, который психологи называют «установка реализационных намерений». Иначе говоря, нужно решить, что вы собираетесь сделать и когда.

Заранее планировать, как вы хотите потратить время, — единственный способ определить разницу между занятиями, которые приведут вас к цели и теми, что отвлекут от нее.

Вести расписание полезно не только для работы. В нем можно предусмотреть время для важных отношений и инвестиций в себя. Он решает все проблемы списков дел.

Человек, который ведет расписание, кажется более обязательным. Нам очень трудно прогнозировать, сколько времени потребуется на завершение задачи. Постарайтесь оценивать себя не по количеству завершенных дел, а по тому, завершили ли вы то, что обещали, и не отвлекались ли в процессе. Расписание помогает лучше концентрироваться. Исследования показывают: если планировать время заранее, мы меньше отвлекаемся. Когда мы знаем, что на работу остался всего час, то не тратим время на пустяки. Расписание избавляет от угрызений совести. Если вы запланировали это время для игр, значит можно наслаждаться отдыхом и не думать, что нужно заниматься чем-то другим.

Разумеется, даже это не гарантирует, что мы не будем отвлекаться. Однако важно понимать, что без плана наша жизнь быстро выходит из равновесия. Не стоит расходовать ее зря — планируйте время и цените каждый его момент.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash