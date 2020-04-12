Шесть методов, которые помогут доводить начатые дела до конца

Списки дел помогают не забывать о мелких повседневных задачах, но для больших долгосрочных проектов они чаще всего не годятся. Если вам никак не удается довести до конца трудоемкий процесс, попробуйте один из следующих шести методов.

1. Личная миссия

По мнению Стивена Кови, лучше всего управлять временем и достигать целей помогает формулирование личной миссии, которая станет вашим личным законом. «Она не должна быть длинной или глубокой, это просто заявление, которое отражает вас», — отмечал он.

Кови предлагает планировать время еженедельно, а не ежедневно, и, соответственно, выбирать приоритеты на неделю, а не на день. Если вы объедините личную миссию с приоритетами, то каждый день будете заниматься наиболее важными задачами.

2. Аудит энергии и внимания

Проблема списков дел заключается в том, что они уравнивают все задачи и заставляют думать, будто переход между ними легок. Но наше внимание работает не так, говорит Маура Невель Томас, автор книги «Управление вниманием: как добиваться успеха и повышать продуктивность каждый день». Она предлагает разделять задачи на две категории: «пониженное внимание» (например, удаление ненужных сообщений) и «повышенное внимание» (например, составление бюджета). Оцените уровень своей энергии и займитесь теми делами, которые ему соответствуют. Это позволит сделать больше за меньшее время.

«Если в доме есть еще один взрослый, присматривайте за детьми по очереди и выполняйте задачи из первой группы, когда вы отвечаете за детей, а из второй, когда это делает ваш партнер. Если вы занимаетесь воспитанием в одиночку, выполняйте задачи, требующие повышенного внимания, когда дети гуляют, смотрят мультфильмы или спят», — советует Невель Томас.

3. Ответственный друг (или приложение)

Автор нескольких книг о продуктивности Хиллари Реттиг говорит, что еще один мощный инструмент повышения продуктивности — это ответственный друг, который может послужить примером целеустремленности и мотивировать на выполнение задач.

Если такого человека рядом нет, Реттиг рекомендует воспользоваться приложением Focusmate. Оно соединяет вас с другим пользователем для онлайн-сессии, во время которой каждый из вас будет заниматься своим делом. Это позволит избежать прокрастинации.

«Focusmate помогает решить одну из центральных проблем и парадоксов продуктивной работы. Многие задачи требуют уединения для размышлений и концентрации, но в то же время мы социальные существа, которые не справляются с уединением», — отмечает Реттиг.

4. Ежедневные вопросы

Консультант по вопросам лидерства Джонс Лофлин рассказал, что придерживаться плана и сохранять мотивацию ему помогают ежедневные вопросы самому себе.

«Мне нравится работа [известного бизнес-тренера] Маршалла Голдсмита, связанная с идеей ежедневных вопросов. В конце каждого дня вы задаете себе ряд вопросов, которые нужны, чтобы убедиться, что вы сосредоточены на правильных вещах. Вы оцениваете, насколько хорошо вам это удается», — объясняет Лофлин.

Вот один из вопросов, которые он задает себе: «Я сделал все возможное, чтобы потратить хотя бы 15 минут на развитие более крепких отношений с кем-либо?»

«У меня есть вопросы для трех ключевых областей жизни: работа, личность и отношения. Я меняю их по мере необходимости. Мне не чужд соревновательный дух, и я хочу всегда получать максимальное количество баллов, поэтому в течение дня не забываю об этих вопросах», — добавил Лофлин.

5. Час силы

Еще один способ добиться успеха — ежедневно устраивать как минимум один «час силы», при этом заносить его в календарь нужно заранее, говорит основательница Gotham Organizers Лиза Заслоу. Это время дается, чтобы сосредоточиться на самых важных делах.

«Без перерывов, без шуток. Установите будильник, чтобы узнать, что время истекло», — советует Заслоу.

По ее словам, обычно одного часа в день бывает достаточно: за это время можно успеть гораздо больше, чем кажется. В период, когда многие люди работают из дома, попутно присматривая за детьми, легче выделить один час на сверхпродуктивную работу, чем поставить себе нереалистичную цель сохранять сфокусированность в течение всего дня.

6. Четко определенные цели

Быть продуктивным — значит тратить большую часть времени на задачи, которые способствуют достижению самых важных целей, говорит консультант по бизнес-стратегии и менеджменту Хэмиш Маккензи, основатель Hamish Mackenzie Consulting.

Он рекомендует ставить не больше трех четко определенных целей на год, а далее разбивать их на три квартальных и три ежемесячных подзадачи. Подзадачи, в свою очередь, надо разбивать на действия, которые занимают не больше двух часов.

«В начале каждой недели ставьте эти задачи на определенные дни и определенное время в порядке приоритета — максимум три в день. Каждый вечер подготавливайте материалы, необходимые для выполнения самой важной задачи следующего дня. Каждое утро выполняйте самую важную задачу, прежде чем делать что-то еще», — рекомендует он.

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