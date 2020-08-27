Списки дел уже устарели: три лайфхака помогут расставить приоритеты и успеть больше

Списки дел уже не актуальны, залог успеха — правильная расстановка приоритетов. Но отвлекаясь на соцсети, детей и новые подкасты, мы можем отодвигать важные дела, даже не осознавая этого. Справиться с прокрастинацией помогут эти три лайфхака.

Если у вас возникли проблемы с расстановкой приоритетов, вы не одиноки. McKinsey спросила около 1500 руководителей о том, как они используют свое время, и обнаружила, что только 9% были «очень довольны» этим, менее половины «в целом удовлетворены» и около трети «очень недовольны». Лишь чуть больше половины опрошенных сообщили, что их распределение времени соответствует стратегическим приоритетам компаний, которыми они руководят.

Нам часто приходится прилагать усилия, чтобы сохранять рабочий ритм. Эти три стратегии помогут придерживаться приоритетов вашего бизнеса. Самое приятное, что через некоторое время они автоматически станут частью вашего рабочего дня, и вы будете следовать им не задумываясь.

Стратегия случайного будильника

Когда звучит сигнал тревоги, наш мозг мгновенно концентрируется, независимо от того, что мы делаем. Ученые доказали, что мозг не может игнорировать резкие повторяющиеся звуки. Это явление можно использовать в своих интересах.

Метод очень прост: установите пять-шесть будильников на телефоне, чтобы они срабатывали в произвольное время в течение рабочего дня. Каждый раз, когда звучит сигнал тревоги, проверьте себя и обратите внимание на то, что вы делаете и как вы себя чувствуете. Вы сосредоточены на чем-то важном или увязли в паутине Facebook? Вы работали несколько часов подряд и нуждаетесь в перерыве?

Если вы обнаружите, что в 9 случаях из 10 будильник звонит, когда вы заняты чем-то непродуктивным или отвлеклись, возможно, вам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы справиться с отвлекающими факторами.

Также эту технику можно использовать как ритуал перехода в конце дня. Поскольку многие из нас все еще работают удаленно, ежедневный будильник — отличный способ заставить мозг осознать, что пришло время закрыть ноутбук и переключиться на домашние дела. Установите будильник примерно за 15 минут до окончания рабочего дня. Когда сработает сигнал, завершайте работу. Допишите письмо или закончите звонок. Личное время всегда должно быть в списке приоритетов.

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Обучение «точно в срок»

При желании можно находить новую статью или новый подкаст каждые 10 минут, но постоянно следить за всем доступным нам контентом нереально. Это отличное занятие для длительной поездки, но если потребление определенной информации мешает вам и вашим еженедельным приоритетам, то это проблема.

Обучение «точно в срок» предполагает, что вы потребляете только тот образовательный контент, который имеет отношение к приоритетной задаче. Например, если вы пытаетесь запустить новый сайт, сосредоточьтесь на статьях, которые углубят ваши знания по этой теме. Джереми Франдсен, сооснователь Internet Business Mastery, советует потреблять только ту информацию, которая соответствует этим двум критериям:

релевантная — связана с вашей следующей целью;

— связана с вашей следующей целью; реализуемая — может быть использована в течение одной-двух недель.

Если она не подпадает ни под одну из этих двух категорий, то отложите ее в сторону — по крайней мере, на время. Ваши приоритеты будут вам благодарны.

Правило 20%

Людям свойственно желание исследовать и пробовать новые вещи, и это полезно для вашего мозга. Обычно наши мысли скачут от одной идеи к другой: «А что, если сделать это таким образом? Что, если я сделаю это вместо того?». Об этом стоит подумать, но это не должно мешать вашим целям на неделю. К счастью, есть способ сделать и то, и другое.

Это правило 20%: выделяйте от 10% до 20% своего времени в неделю, чтобы удовлетворить желание подумать. Например, пятница — отличный день, чтобы сосредоточиться на вещах, которые еще не попали в ваш список приоритетов. Если с понедельника по четверг вы решали первоочередные задачи, вы не почувствуете себя виноватым, используя несколько часов в пятницу. Этот день можно расценить как награду за сосредоточенность и продуктивность на этой неделе.

Дать волю своим мыслям очень полезно для творчества и инноваций. Это также помогает улучшить настроение, повысить продуктивность и ставить более конкретные цели. Следуя правилу 20%, вы получите этот положительный эффект, при этом ваши планы будут выполнены.

Начните внедрять эти лайфхаки в рабочую неделю, и сможете уделять своим приоритетам то внимание, которого они заслуживают.

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