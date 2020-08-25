Девять микропривычек, которые могут полностью изменить жизнь за год

В 2019 году одной из самых популярных книг стала «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира. Это практическое руководство, автор которого объясняет, как маленькие повседневные действия приводят к большому успеху. Расскажем о девяти таких микропривычках, которые можно влкючить в свою жизнь уже сегодня.

1. Откладывайте реакцию

Мы живем в быстро меняющемся мире, но это не означает, что нужно сразу на все реагировать. Научитесь говорить «Я сообщу позже», «Я с вами свяжусь» и так далее. Чтобы согласиться на предложение, а потом понять, что оно не вписывается в ваше расписание, лучше подумайте несколько минут. Это сэкономит вам огромное количество времени и не приведет к разочарованиям в долгосрочной перспективе.

2. Заставляйте себя выполнить задачу, когда вам этого не хочется

Каждый день выбирайте небольшую задачу, которую вы не хотите делать, а затем выполняйте ее. Это может быть что угодно — от мытья посуды до заправки постели, от пробежки до приготовления ужина.

Делайте это в течение нескольких дней, и вы поймете, что проблема не в самой задаче. Проблема в привычке откладывать дела на потом. Это удобно, особенно когда у нас есть выбор. Но часто стоит только начать, и работа будет выполнена. Потратив несколько дней на выполнение мелких дел, переходите к более крупным.

3. Проводите день без социальных сетей

Многие не выпускают телефон из рук. Мы часто тянемся к нему без причины и не успеваем опомниться, как уже провели полчаса за скроллингом ленты. От соцсетей трудно отказаться, но не стоит удалять приложения с телефона. Вместо этого попробуйте не использовать их по воскресеньям. Автор статьи начала с малого, а спустя четыре недели уже сократила экранное время и даже установила лимит для соцсетей в один час.

Попробуйте провести день без соцсетей или вообще не подключайтесь к Wi-Fi. Как только вы поймете, что ничего не упускаете, находясь в автономном режиме весь день, то сознательно решите проводить меньше времени в интернете.

4. Готовьтесь к завтрашнему дню накануне вечером

Выберите одежду на завтра и соберите сумку. Напишите список дел и проверьте календарь, чтобы вспомнить, запланированы ли какие-либо встречи или звонки. Сделайте все возможное, чтобы облегчить завтрашний день. Если у вас есть план, вы все сделаете быстрее.

5. Ешьте обдуманно

Когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете и одновременно работаете, читаете или смотрите фильм, вы часто съедаете больше, чем нужно. Кроме того, вы не наслаждаетесь едой и не трудитесь продуктивно. Почувствуете ли вы вкус овощей, если пытаетесь понять смысл таблицы в Excel? Скорее всего, нет.

Обед или ужин не должны занимать больше 10-15 минут. Когда же мы стали настолько заняты, что у нас не находится даже 10 минут для еды?

В следующий раз попробуйте просто есть. Вы увидите, что не потянуться за телефоном будет непросто. И тот факт, что нам приходится отговаривать себя от этого, должен вызвать некоторые вопросы.

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6. Используйте таймер для задач

Техника Pomodoro — один из самых известных способов увеличить продуктивность. Она стала так знаменита, потому что отлично работает. И это чуть ли не самая полезная микропривычка из этого списка.

Технику Pomodoro можно адаптировать под свои нужды: например, если вы совмещаете работу и путешествия, попробуйте писать в течение одного часа, делать 10-минутный перерыв, а затем писать еще час.

7. Оставляйте телефон в другом конце комнаты

Если вы держите телефон рядом с кроватью, утром вы столкнетесь с соблазном просто откладывать будильник до тех пор, пока не замаячит перспектива опоздания. Но для большинства из нас самое трудное — это встать, а не проснуться. Когда телефон находится на противоположной стороне комнаты, вы должны встать и сделать несколько шагов, чтобы выключить будильник. Тогда вы сможете понять, что еще вам хочется пить и вообще в ближайшие часы нужно много чего сделать. Так кровать перестанет выглядеть такой удобной.

8. Выдерживайте время перед покупкой

В последние несколько лет автор статьи использовала два правила:

Никогда не покупать сразу то, что понравилось, — только самое необходимое. Вместо этого лучше подождать несколько дней, чтобы убедиться, что эта вещь точно нужна. Если через три дня вам удалось забыть о платье или туфлях — вы справились с импульсивным желанием. А если нет — стоит пойти и купить их. Если вы нашли что-то на распродаже, задайте себе простой вопрос: «Купил бы я это за полную цену?». Если ответ «да» — доставайте кошелек, если «нет» — уходите. Распродажи любят все, но на них мы часто покупаем кучу ненужных вещей. Так уж устроен наш разум. Именно поэтому работает маркетинг. Заключив хорошую сделку, мы счастливы и удовлетворены — пока не вернемся домой и не осознаем, что это ощущение временно.

9. Записывайте каждую идею

«Все в порядке, я запомню это» — самая большая ложь, которую мы себе говорим. Из всех вещей, которые вы узнаете за день, больше половины бесследно уйдет. Заведите привычку записывать все подряд, даже те глупости, которые кажутся несущественными.

Вывод

Основная причина, по которой люди не достигают своих целей, заключается в том, что они идут на радикальные шаги вместо того, чтобы вырабатывать небольшие повседневные привычки. Для этого вам нужно следовать этим двум простым правилам:

Откажитесь от вредных привычек. Составьте список всех привычек, от которых вы хотите избавиться. Вместо того чтобы воевать с собой, пытаясь отказаться от всех них одновременно, выберите одну и сосредоточьтесь на ней. Двигайтесь понемногу. Курите на одну сигарету меньше. Каждую неделю отказывайтесь от покупки одной ненужной вещи. Прекратите есть один из продуктов, от которых вы хотите уйти. Только после того, как вам удалось избавиться от одной вредной привычки, начинайте работать над другой.

Выработайте хорошую привычку. То же самое относится и к хорошим изменениям, которые вы хотите привнести в свою жизнь. Не пытайтесь пить два литра воды каждый день, если раньше выпивали только один стакан. Вместо этого старайтесь пить по два стакана в день и постепенно увеличивайте объем. Добавьте еще один овощ в свою тарелку. Бегите еще одну минуту на беговой дорожке. Читайте еще одну страницу каждый вечер.

Выберите то, что вам трудно дается, и постепенно увеличивайте время, которое вы тратите на создание этой хорошей привычки. Когда почувствуете, что освоили ее, начните работать над следующей.

Джеймс Клир в книге «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» пишет: «Вы не поднимаетесь до уровня своих целей. Вы опускаетесь до уровня ваших систем».

Поэтому убедитесь, что для каждой цели у вас есть хорошо отлаженная система.

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