Девять привычек несчастливых людей

Поведение человека во многом определяет его успешность и удовлетворенность от жизни. Как правило, несчастливые люди придерживаются определенного набора привычек, который снижает качество жизни. Писатель и иллюстратор Джон Вайс перечислил эти привычки и рассказал о том, как родители помогли ему их избежать.

Джон Вайс вырос в обеспеченной семье, и его детство можно назвать идеальным. Однако он не стал эгоистом. В этом ему помог пример его родителей и их советы. Они научили, каких привычек нужно избегать, чтобы не чувствовать себя несчастным.

Мы не можем контролировать такие факторы, как болезнь или потеря близких, но в наших силах управлять своим поведением.

Думать только о себе

Зацикленные на себе люди встречаются часто. Они заглядываются на свое отражение в витринах магазинов, перебивают других, говорят только о себе и постят бесконечное количество селфи в социальных сетях. Как правило, такие люди очень требовательны и эгоистичны.

У каждого человека есть эго. Все мы хотим хорошо выглядеть и быть интересными окружающим. Но чем больше мы сосредотачиваемся на этом, тем менее счастливыми мы становимся. Чтобы решить эту проблему, нужно уделять больше внимания другим.

«Как правило, люди, зацикленные исключительно на собственных чувствах и желаниях, более несчастливы, чем те, которые стремятся помогать другим»‎, — Шеннон Л. Алдер.

Более того, гораздо интереснее общаться с человеком, которых помогает нуждающимся и делает мир лучше, чем с тем, кто бесконечно рассуждает только о себе.

Прокрастинировать

Я откладывал написание этой статьи в течение двух дней. Я отвлекался на все подряд: читал книгу и просматривал электронную почту. Но чем дольше я тянул с выполнением этой задачи, тем более несчастным я становился.

«Ожидание — это ловушка. Причины отложить что-либо найдутся всегда. Но по правде говоря, в жизни есть только причины и результаты. И причины не имеют значения», — Роберт Энтони.

Прокрастинация в конечном счете делает нас несчастными. Чтобы ее преодолеть, полезно составить собственный график и поставить важные задачи в приоритет. Это поможет поддерживать хорошее настроение каждый день.

Подчиняться зависимости

Любое вещество или поведение может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. В нашей культуре принято считать, что есть хорошие зависимости, например работа, спорт и влюбленность, и плохие, такие как наркотики и алкоголь. Но на деле любая зависимость оставляет негативные последствия. Она наносит вред человеку, но он все равно придерживается этого поведения.

«Любая форма зависимости — это плохо, и не важно алкоголь это или морфин, или же идеализм», — Карл Юнг.

Зависимость делает нас несчастными. Трудоголик, который думает только об успехе, в конечном счете забывает про супруга. Спортсмен, направивший все силы на поддержание формы, может пренебречь интеллектуальным ростом. Поэтому так важно соблюдать умеренность во всем.

Обвинять в своих ошибках окружающих

Неумение взять ответственность за свои решения может загубить не только карьеру, но и взаимоотношения с людьми.

«Лучшие годы жизни наступают, когда мы берем ответственность в свои руки и перестаем винить в своих проблемах родителей, экологию и президента. Мы контролируем свою судьбу», — Альберт Эллис.

Несчастные люди всегда перекладывают проблемы на окружающих. Ирония в том, что чаще всего они осознают свою вину.

Умение брать на себя ответственность и решать проблемы — очень важный навык. И даже если вы не виноваты, способность устранить проблему всегда пригодится.

Стремиться к быстрому успеху

Порой нам хочется выбрать короткий путь, чтобы раньше достичь цели. Однако самые значительные результаты мы получаем после упорной, тяжелой работы.

«Если вы избегаете трудностей, то не растете. Я не встречал ни одного человека, которого короткие пути привели к успеху», — Джейсон Валлотон.

Если вы хотите стать лучшим в своем деле, придется ежедневно прикладывать усилия. К действительно стоящей цели нет коротких путей.

Интересоваться чужой личной жизнью

Некоторые люди любят обсуждать чужие успехи и неудачи. При этом они не стремятся помогать другим — их интересуют только сплетни. Эта привычка точно не приносит счастья.

«Не стоит делать предположения. Найдите смелость задать вопросы и объяснить, чего вы хотите. Говорите прямо и понятно, чтобы избежать недопониманий и драматизма. Это полностью изменит вашу жизнь», — Дон Мигель Руис.

Привычка впутываться в чужую эмоциональную трагедию постепенно уходит в прошлое. Чтобы стать счастливым, нужно выкинуть драмы из своей жизни.

Держать в беспорядке мысли и вещи

Я часто захламлял свою комнату. На полу валялись книги, а на столе были разбросаны художественные принадлежности. И это вошло в привычку.

А потом я начал изучать минимализм. Он помог мне осознать ценность простоты. Я переосмыслил свой гардероб, жилье, цифровые файлы и образ жизни. Научился путешествовать с меньшими затратами. Я продавал, жертвовал и выкидывал то, что мне не нужно.

Когда я избавился от ненужных вещей, в моей жизни освободилось место для самого важного. Беспорядок — как в окружающем пространстве, так и в голове — делает человека несчастным. Чем больше пространства вы освободите, тем больше возможностей откроется для новых и важных целей.

Завидовать другим

Нет ничего плохого в том, чтобы восхищаться удачами окружающих. Главное — никогда не обижаться на них за это. Между восхищением и завистью очень тонкая грань.

Все люди наделены разными способностями. И вместо того, чтобы завидовать возможностям других, лучше сосредоточиться на собственном развитии.

Сомневаться в себе

Даже известные люди сталкиваются с неуверенностью в себе. Некоторые певцы и актеры все еще чувствуют волнение перед выходом на сцену. Например, певица Адель открыто заявляет о том, что боится сцены. Однако это ее не останавливает.

Чтобы преодолеть неуверенность в себе, нужно просто действовать. Предпринимая попытки, мы берем контроль над ситуацией.

«Вы выше самосомнений. Важно напоминать себе об этом каждый день», — Кэролайн Гон.

Помните о том, что окружающие больше сосредоточены на себе и своих делах, чем на ваших провалах. А неудачи, в свою очередь, помогают стать лучше и прокладывают путь к успеху.

Дополнительный совет

Тщательно выбирайте свое окружение. Старайтесь окружить себя добрыми и уверенными в себе людьми. Учитесь у них, избегайте этих девяти привычек и наполните свою жизнь целью — тогда вы будете счастливы и много достигнете.

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Фото на обложке: oatawa / Shutterstock