15 привычек, которых не следует избегать

Многие навязанные обществом стереотипы и модели поведения на самом лишь усложняют жизнь. Иногда важно прислушаться к внутреннему «я» и пересмотреть свои взгляды. Приняв эти привычки, можно вдохновиться на положительные личностные изменения и стать счастливее.

1. Беспокоиться об отсутствии плана

Строить план на пять лет — лишь утешительная иллюзия. Лучше сосредоточиться на настоящем и продумывать план действий на небольшой отрезок времени.

2. Проводить время в одиночестве

Отсутствие компании помогает стать осознаннее. Когда не нужно притворяться кем-то другим, нам легче понять, что значит быть собой.

3. Ничего не делать

Гиперпродуктивность доставляет удовольствие в малых дозах. Однако лишь отдых позволяет по-настоящему радоваться жизни: читать, проводить время с друзьями, медитировать и так далее.

4. Признавать собственную неправоту

Ошибаться нормально. Главное — выносить из этого опыт. В конце концов, лучше быть счастливым, чем правым.

5. Не оправдываться

Мы не оправдываем свои действия, чтобы убедить других в своей правоте. Мы делаем это, чтобы убедить самих себя.

6. Беспокоиться без причины

Иногда стоит позволить себе почувствовать напряжение или волнение. Приняв эти эмоции, можно найти их источник и справиться с ними.

7. Ценить свое умение справляться с проблемами

Не осуждайте себя за то, что вам пришлось сделать, чтобы преодолеть трудности. Цените свои усилия и опыт, который получили. Так вам будет легче добиться успеха в будущем.

8. Применять к себе суждения об окружающих

Суждения — это проекции собственных недостатков. Оценки поступков других людей позволяют нам понять, что именно нас не устраивает в себе.

9. Не обсуждать других

Нам легко найти общий язык с людьми, обсуждая взаимную неприязнь к кому-то или чему-то, но это очень токсичная привычка. Не стоит сплетничать о чужой жизни. Отдавайте предпочтение разговорам о книгах, идеях или путешествиях.

10. Принимать собственные изменения

То, что было актуально несколько лет назад, может не соответствовать вашим взглядам сейчас. Даже несмотря на то, что ваше мнение могло кардинально измениться, важно принимать собственные изменения.

11. Признавать нерешительность

Если действие вызывает слишком много сомнений, возможно, от него стоит отказаться. Иногда наша нерешительность помогает нам сделать выбор.

12. Принимать гнев

Гнев — очень сильная и информативная эмоция. Осознание и принятие позволяет направить ее в нужное русло. Подавление гнева приводит к негативным последствиям и сказывается на психологическом состоянии.

13. Чувствовать неловкость из-за своих ошибок

Стыд — это здоровая и важная часть нашего эмоционального фона. Мы испытываем его, осознавая свои ошибки. Это часть усвоенного опыта. Однако не стоит упрекать себя, если вы не сделали ничего дурного.

14. Действовать медленно и добросовестно

Готовьте так, чтобы насладиться процессом, а не просто утолить голод. Работайте, чтобы создавать, а не стремиться к завершению.

15. Дышать глубоко

Дыхательные практики помогуют справиться с эмоциями. Важно это делать правильно, чтобы не накапливать негативные переживания.

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