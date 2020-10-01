Четыре полезные привычки, которые дадут результат через 10 лет

Будьте готовы к будущему до того, как оно наступит. Невозможно составить подробный план на 10 лет и досконально следовать ему. Зато в наших силах поработать над поведением и привычками, которые принесут пользу в долгосрочной перспективе.

1. Инвестируйте в себя

Этот длительный процесс заложит основу для вашего благосостояния.

Возможно, вы не сразу увидите результаты. Но знания помогут вам принимать еще лучшие решения о будущем.

«Будь терпелив с самим собой. Саморазвитие — это нежность, это святая почва. Нет больших инвестиций», — говорит Стивен Кови, автор книги «7 привычек высокоэффективных людей».

Вы можете инвестировать в себя, изучив, как создать ценность для большого числа окружающих, освоив навык, который сделает вас незаменимым в будущем, или прочтя книги по темам, которые вас интересуют.

Вы также можете инвестировать в свое будущее, создав инвестиционный счет, который позволяет откладывать процент от вашего дохода.

Чтобы построить долгосрочное богатство, просто перечисляйте небольшой процент каждый месяц.

2. Читайте

Чтение заставляет ваш мозг работать и практически гарантирует, что вы станете умнее, что поможет продвинуться в жизни. Преуспевающие люди тянутся к великим книгам по очень веской причине.

Во время чтения мозг активен — он растет, меняется, создает новые связи и различные паттерны.

Роберто Боланьо однажды сказал: «Чтение — это как размышление, как молитва, как разговор с другом, как выражение идей, как выслушивание идей других людей, как музыка, как созерцание вида, как прогулка по пляжу».

Читайте, чтобы улучшить себя и получить удовольствие. Это один из лучших способов расслабиться после долгого и напряженного дня. Как рассказывает CNBC, чтение может даже уменьшить стресс и повысить эмоциональный интеллект.

Попробуйте читать по 15-20 минут утром перед работой. Приступив к делам, вы удивитесь, насколько вы будете сосредоточены.

Ничто не расслабляет так, как погружение в книгу.

3. Найдите время для стороннего проекта

Из-за ежедневной рутины мы отказываемся от проектов, связанных с нашими увлечениями, — написания книги, ведения блога, изучения нового навыка, открытие онлайн-бизнеса, создания произведений искусства и т. д.

Секрет в том, что даже если вы не заработаете на этом, вы будете наслаждаться процессом.

Такие проекты могут сделать вас лучше — если основная работа напрягает вас, создайте свое дело, и в долгосрочной перспективе вы будете счастливее.

Уделять внимание побочным проектам — залог сбалансированной жизни, а работа над ними — отличная возможность узнать что-то новое.

4. Хотя бы иногда занимайтесь спортом

Если сегодня ваш образ жизни станет активнее, ваше будущее «я» будет гораздо здоровее.

Наше здоровье естественным образом ухудшается, если мы ничего не делаем, чтобы защитить себя. Однако, если вы вмешаетесь раньше, вы можете замедлить процесс ухудшения состояния организма — легче защитить здоровое тело и мозг, чем пытаться восстановить повреждения.

Физические упражнения могут повлиять на процесс старения. Любая форма движения не только укрепляет мышцы, но и замедляет потерю памяти, увеличивает объем мозга и качество связей между нейронами. Использование мозга во время и после тренировки вызывает повышенную выживаемость нейронов.

Многочисленные исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали: даже легкие физические упражнения полезны для вашего тела, мозга и психического здоровья, а также помогают справиться с депрессией.

Долгосрочное мышление трудно и требует активного планирования. Хорошая новость заключается в том, что длительное поведение окупается экспоненциально.

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Фото на обложке: VH-studio / Shutterstock