Как выглядит офис Nvidia — футуристичное рабочее пространство в окружении природы

В прошлом году американский производитель чипов Nvidia открыл офис «Вояджер» в Санта-Кларе, штат Калифорния. В здании площадью около 70 тыс. кв. м расположены разнообразные рабочие пространства и много элементов природы. Рассказываем об особенностях объекта.

Последние годы были успешными для Nvidia благодаря высокому спросу на чипы, используемые для ChatGPT и подобных технологий. В этом году оценка компании выросла до $1,2 трлн — почти на 250%.

Один из ключей к успеху Nvidia — горизонтальная организационная структура. Чтобы повысить эффективность работы, компания отказалась от нескольких уровней управления.

Рабочее место в «Вояджер» на улице. Фото в тексте: Джейсон О'Рир, Gensler в Сан-Франциско

Этот подход отражает и офис компании. Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе, штат Калифорния, была открыта в начале 2022 года. Здание спроектировано так, чтобы повысить продуктивность сотрудников в соответствии с видением компании.

Все здание освещено естественным светом. Фото в тексте: Джейсон О'Рир, Gensler в Сан-Франциско

Здание создавала архитектурная компания Gensler. Его назвали «Вояджер» — в честь звездолета из «Звездного пути».

«Птичьи гнезда» — места для встреч, расположенные на возвышении. Фото в тексте: Джейсон О'Рир, Gensler в Сан-Франциско

В офисе есть пространства на любой вкус — как для сфокусированной работы, так и для обучения с наставником и личных встреч.

Раньше инженеры Nvidia трудились в традиционных рабочих кабинках, а другие команды находились на разных этажах и даже в разных зданиях. В Gensler решили разместить всех в одном большом помещении.

Центральный зал офиса Nvidia, который называют «горой». Фото в тексте: Джейсон О'Рир, Gensler в Сан-Франциско

Благодаря своей форме крыша отражает звук без реверберации, а материал потолка помогает поглощать шум. Чтобы равномерно осветить такое огромное пространство, на крыше разместили мансардные окна, а людей посадили ближе к стеклянному фасаду здания.

«Долины» с более традиционными офисными пространствами и местами для встреч. Фото в тексте: Джейсон О'Рир, Gensler в Сан-Франциско

Внутреннее обустройство создает ощущение, будто сотрудники работает на природе. На рабочем пространстве площадью 16 тыс. кв. м есть парки и «домики на деревьях» для встреч, а также затеняющие решетки с солнечными панелями.

Фото в тексте: Джейсон О'Рир, Gensler в Сан-Франциско

Компания использует географические названия для разных частей здания. Так, на верхние этажи с лабораториями можно подняться по «горе» (лестнице), по периметру которой расположены «долины» — коридоры с естественным освещением, где есть конференц-залы и обеденные зоны.

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Фото на обложке: Джейсон О'Рир, Gensler в Сан-Франциско