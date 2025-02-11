Облигации федерального займа или Государственные облигации — стоит ли вкладываться

В статье расскажем, какие бывают виды ОФЗ, что это такое, где купить облигации федерального займа и что влияет на ее доходность.

Для покупателей облигаций подобные сделки — возможность заработать. Доходность по ОФЗ выше, чем по обычным вкладам.

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это ценные бумаги, выпускаемые государством, а точнее, Минфином. При помощи таких облигаций государство получает денежные средства от инвесторов — покупателей ОФЗ. Это нужно для того, чтобы решать проблему с временным дефицитом бюджета, возникающим в те моменты, когда расходы превышают доходы.

Что такое ОФЗ и какие они бывают

Это наиболее надежный актив для инвесторов. Надежность облигаций, в отличие от акций и вкладов, обеспечена самим государством, которое как заемщик гарантирует инвестору возврат денежных средств в полном объеме, отвечая перед ним своим имуществом.

Доход по облигациям начисляется в виде так называемых купонных платежей — процентов, которые государство выплачивает за пользование деньгами инвестора, которые он уплатил при покупке облигации. У каждой ОФЗ есть срок погашения: в этот день государство прекращает выплачивать проценты и возвращает инвестору номинальную стоимость ценной бумаги, по сути закрывая свои долговые обязательства перед ним.

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Инвестор также может продать облигацию другому физическому лицу, если захочет, до срока погашения. Тогда государство будет обязано выплачивать купонные платежи уже новому владельцу ОФЗ.

Какие облигации федерального займа бывают? Их всего 4 вида:

Облигации с постоянным доходом. Это наиболее распространенный тип. По таким ценным бумагам все купонные платежи одинаковы. ОФЗ с переменным доходом. По таким ценным бумагам величина купонных выплат переменчива. Все зависит от ставки взаимного кредитования крупных российских банков. Это плавающий показатель, который регулярно публикуется на официальном сайте Банка РФ. ОФЗ с индексируемым номиналом. Здесь владелец облигации получает 2 вида дохода: купонные платежи и изменение номинальной стоимости ценной бумаги в зависимости от уровня инфляции. То есть на момент погашения облигация может стоить больше, чем стоила при покупке. Облигации с амортизацией долга. По таким ОФЗ государство выплачивает инвестору вместе с купонными платежами также и стоимость самой облигации — по частям. Таким образом, долг погашается равномерно.

Особенности ОФЗ

Облигации федерального займа для физических лиц имеют свои особенности. Несмотря на высокую надежность ОФЗ, есть нюансы, которые следует учесть, принимая решение о покупке.

Облигации федерального займа имеют наименьший кредитный риск среди всех ценных бумаг. Вероятность того, что Минфин, выпустивший эти бумаги, не сумеет погасить обязательства перед инвесторами, очень мала. Даже в условиях санкций российская экономика успешно справляется с такими выплатами.

Более того: из-за растущего объема продаж отечественных облигаций иностранными инвесторами цена ОФЗ падает. Соответственно, можно купить такие облигации дешевле, а доход по ним получать в прежнем объеме. На цену облигаций федерального займа влияет рыночная ситуация, однако это приводит лишь к тому, что дешевеют облигации федерального займа для физических лиц, доходность по ним при этом не снижается.

Вторая особенность ОФЗ — высокая ликвидность. Это означает, что есть много желающих купить такие ценные бумаги, они «в ходу» у инвесторов. Значит, при желании в любой момент можно будет их продать на бирже, не дожидаясь срока погашения.

Доходность облигаций федерального займа также достаточно высока. В большинстве случаев она превышает доходность по вкладам даже в крупных банках. Однако при покупке облигаций необходимо иметь в виду, что придется уплатить не только налог на купонные платежи, но и комиссию биржи.

Существуют облигации с разным сроком погашения. При этом доходность долгосрочных обычно выше, однако при сильных колебаниях рынка бывает и наоборот.

Как вложиться в ОФЗ

Чтобы вложиться в облигации федерального займа для физических лиц, достаточно просто приобрести такие ценные бумаги. Сделать это можно на Московской бирже в любой рабочий день.

Для покупки понадобится открыть брокерский счет или ИИС — индивидуальный инвестсчет, после чего можно будет выбирать и приобретать ОФЗ. Делать это можно онлайн, в том числе через приложение. На сайте Мосбиржи есть калькулятор, при помощи которого можно рассчитать, сколько будут стоить облигации федерального займа и доходность в 2025 году выбранных облигаций.

Также можно вложиться в инвестиционные фонды облигаций. В отличие от покупки отдельных облигаций, которые инвестор выбирает сам, при вложении в фонд он приобретает так называемый пай — то есть вкладывается сразу в несколько ОФЗ, которые уже отобраны для этого фонда.

Существуют различные фонды, использующие разные облигации. Доходность у них тоже разная, и инвестору понадобится тщательно изучить предлагаемую тем или иным фондом корзину ценных бумаг, чтобы принять решение о целесообразности покупки.

Особенности инвестирования в фонды ОФЗ:

удобство — все облигации уже выбраны за инвестора;

отсутствие необходимости по уплате налогов с купонных платежей;

менее предсказуемая доходность;

плавающая цена фондовых паев, обусловленная изменением цены на облигации из-за рыночной ситуации.

Как формируется доходность ОФЗ и что на нее влияет

Доходность облигаций федерального займа для физических лиц зависит от величины ключевой ставки Центробанка. Если ставка меняется, то меняется и уровень прибыли, который инвесторы могут получать с ОФЗ.

Когда ключевая ставка растет, проценты по облигация федерального займа тоже поднимаются. Справедлив и обратный процесс (для облигаций с переменным доходом по купонным платежам).

Что сейчас происходит на рынке ОФЗ

Рынок облигаций федерального займа, несмотря на внешнеполитическую обстановку и санкции, остается относительно стабильным. Доходность облигаций федерального займа в 2024 году в среднем составляла 14-15% годовых. При этом цена самих бумаг демонстрировала тенденцию к снижению.

В течение всего года на рынок ОФЗ в основном влияли внутренние факторы, а именно — инфляция и изменение Центробанком ключевой ставки. По сравнению с январем, на конец 2024 доходность ОФЗ выросла более чем на 2 процентных пункта, это касается и краткосрочных, и долгосрочных облигаций.

Общий объем облигаций федерального займа на российском рынке составляет около 22 трлн рублей — это почти половина всего рыночного объема облигаций в России.

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Большая часть инвесторов в ОФЗ — по-прежнему крупные банки (по разным оценкам, от 60% до 70% всех ценных бумаг). На долю физических лиц приходится всего около 4%. По мнению экспертов, такой перекос влияет на доходность ОФЗ положительно — из-за влияния банков на аукционы облигаций повышается и доход по ценным бумагам.

Также существенно влияет неоднократное повышение ключевой ставки, из-за чего инвесторы готовы приобретать облигации с более высокой доходностью, что в свою очередь создает предпосылки для снижения стоимости самих ценных бумаг.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы вряд ли можно ожидать повышения стоимости государственных облигаций. Такие изменения вероятны лишь в том случае, если инфляция в стране замедлится, а Центробанк понизит ключевую ставку.

Какую доходность сейчас приносят ОФЗ

Облигации федерального займа 2024 года приносят физическим лицам доход, превышающий средний доход по банковским депозитам. Доходность изменяется в зависимости как от ключевой ставки, так и от спроса на ценные бумаги. Вновь выпущенные ОФЗ могут быть более или менее доходными по сравнению со старыми.

Однако здесь действует механизм рыночной регуляции цены. К примеру, облигации прошлого года имели доходность 10%. Из-за повышения ключевой ставки в текущем году Минфин выпустил облигации с доходностью 11%. Но до сих пор на бирже можно приобрести старые облигации.

Чтобы уравнять в привлекательности оба варианта, цена старых облигаций снижается с таким расчетом, чтобы они могли приносить инвестору доход в те же 11% (а не 10%, как ранее). В итоге такие облигации можно купить дешевле, а их доходность будет сопоставима с доходностью новых.

Такой же механизм справедлив и в отношении продажи облигаций. Если инвестор захочет продать старые ОФЗ, он должен будет сделать покупателю скидку к номиналу. В любом случае, государство сохраняет свои обязательства перед инвесторами по выкупу и старых, и новых облигаций по их номинальной стоимости (без учета изменений цены и скидок при покупке или продаже).

Что такое муниципальные облигации?

Это ценные бумаги, которые выпускает не Минфин, а региональные власти. Это могут быть городские облигации или областные ценные бумаги. Также можно встретить термин «субфедеральные облигации». Приобрести такие ценные бумаги можно так же, как и обычные ОФЗ, на бирже через специальный брокерский счет.

Чем отличаются муниципальные облигации от федеральных?

Более высокая доходность. Как правило, разница составляет 1-1,5 процентных пункта (при равенстве сроков погашения). Это сопоставимо с ценными бумагами крупных частных компаний. Меньшая востребованность на бирже. Обычно покупателей на региональные облигации находится меньше, поэтому при желании купить или продать такую ценную бумагу придется быть готовым к трудностям с поисками, а в случае продажи — еще и к необходимости уступать в цене. Меньшая надежность. Если по ОФЗ перед инвесторами отвечает государство, то по региональным облигациям — только тот субъект федерации, который эти облигации выпустил. Разумеется, государство обеспечивает поддержку регионов, но за ним не закреплена обязанность отвечать по долгам субъектов. Поэтому в случае дефолта муниципального образования инвесторы останутся ни с чем. Более высокая доля ценных бумаг с амортизацией долга. Такие облигации предусматривают выплату части номинальной стоимости вместе с купонным платежом, из-за чего сокращается цена самой облигации после уплаты части долга.

Чтобы понять, где купить облигации федерального займа физическому лицу и стоит ли их приобретать вообще, нужно предварительно проанализировать бюджет того субъекта, который эти ценные бумаги выпустил.

Данные по бюджету публикуются в открытом доступе на официальных сайтах муниципальных образований. Если виден профицит бюджета — значит, в регионе все хорошо, его финансовое положение устойчиво и он сможет погашать свои обязательства по облигациям перед инвесторами. Соответственно, облигации такого региона можно приобретать с малыми рисками.

И наоборот — ценные бумаги регионов с дефицитом бюджета лучше не покупать, чтобы не подвергать себя риску остаться без выплат.

Какие риски есть у гособлигаций?

Несмотря на то, что облигации федерального займа год от года остаются одним из самых надежных способов вложения средств, инвестирование в эти ценные бумаги тоже не лишено рисков. Что это за риски?

Риск продать ОФЗ, оставшись в убытке. Хотя государство несет обязательство перед инвестором по возврату полной номинальной стоимости облигации, рыночная цена может колебаться. И если инвестор захочет продать облигацию до момента ее погашения (по разным причинам), то он может проиграть, продав ее дешевле, чем купил. Риск дефолта. Так как ОФЗ относятся к долговым ценным бумагам, то возможность получения выплат по ним зависит от платежеспособности того, кто их выпустил, в данном случае — государства. Если государство больше не может погашать свои долги, наступает дефолт. Подобное уже случалось в конце 1990-х. Риски ликвидности. Этот показатель демонстрирует, насколько востребованы ОФЗ: чем выше ликвидность, тем больше спрос на ценные бумаги, значит, тем скорее их можно купить или продать по актуальной стоимости. И наоборот, если ликвидность низкая, то покупателя придется искать дольше, а сумма сделки окажется заниженной. У федеральных облигаций ликвидность обычно высокая, однако колебания рынка могут и здесь вносить свои корректировки.

В целом вложения в ОФЗ были и остаются достаточно доходным и при этом безопасным способом. Приобретение облигаций с небольшим сроком погашения еще больше снижает риски. Даже несмотря на колебания рынка, санкции и непростую внутреннюю ситуацию, ОФЗ по-прежнему дают инвесторам неплохую прибавку к основному доходу и могут быть использованы как стабилизирующая часть инвестиционного портфеля.

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