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Истории

Океанский космодром SpaceX начнет работу в следующем году

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Илон Маск сообщил, что океанский космодром SpaceX под названием Deimos находится на стадии строительства и начнет работать уже в следующем году. Он будет использоваться для запуска и приземления космических ракет SpaceX Starship, которые Маск намеревается отправлять на Марс.

Океанский космодром SpaceX начнет работу в следующем году

Глава SpaceX сообщил об этом в Twitter в прошедшее воскресенье в ответ на изображение, которым поделился поклонник.

Ранее в этом году SpaceX приобрела две нефтяные вышки у побережья Техаса, которые превратятся в «плавучие» стартовые платформы для Starship. Они получили названия в честь лун Марса — Deimos (Деймос) и Phobos (Фобос).

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В начале этого месяца проводились испытания последнего прототипа Starship, которому удалось совершить безопасный подъем и посадку. По сообщению BBC, многоразовая ракета может «полностью изменить космические путешествия».

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Фото на обложке: Kent Weakley / Shutterstock

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