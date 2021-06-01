Океанский космодром SpaceX начнет работу в следующем году

Илон Маск сообщил, что океанский космодром SpaceX под названием Deimos находится на стадии строительства и начнет работать уже в следующем году. Он будет использоваться для запуска и приземления космических ракет SpaceX Starship, которые Маск намеревается отправлять на Марс.
Глава SpaceX сообщил об этом в Twitter в прошедшее воскресенье в ответ на изображение, которым поделился поклонник.
Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7— Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2021
Ранее в этом году SpaceX приобрела две нефтяные вышки у побережья Техаса, которые превратятся в «плавучие» стартовые платформы для Starship. Они получили названия в честь лун Марса — Deimos (Деймос) и Phobos (Фобос).
В начале этого месяца проводились испытания последнего прототипа Starship, которому удалось совершить безопасный подъем и посадку. По сообщению BBC, многоразовая ракета может «полностью изменить космические путешествия».
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