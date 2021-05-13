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Первый клиент «лунной программы» SpaceX Илона Маска полетит в космос на российском «Союзе»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Юсаку Маэдзава – японский миллиардер, первым купивший билет на полет вокруг Луны у SpaceX Илона Маска, отправится на МКС на борту российского «Союза» в конце 2021 года, сообщили в компании космического туризма Space Adventures. Остаются ли в силе планы Маэдзавы на полет со SpaceX не сообщается.

Первый клиент «лунной программы» SpaceX Илона Маска полетит в космос на российском «Союзе»

Маэдзава планирует отправиться к МКС 8 декабря 2021 года со своим помощником по бизнесу Едзо Хирано. Вместе они будут проходить подготовку в Звездном городке под Москвой, которая начнется в июне и продлится три месяца, пояснили в Space Adventures. Сам полет займет 12 дней.

Фото: Space Adventures

В 2018 году Маэдзава стал первым покупателем билета на полет вокруг Луны у SpaceX Илона Маска, писали Forbes. Полет был запланирован на 2023 год.

Юсаку Маэдзава владеет одним из крупнейших в Японии онлайн-магазинов одежды Zozotown. Его состояние оценивается Forbes в $2 млрд, что ставит его на 30 место в списке богатейших людей Японии.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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