Первый клиент «лунной программы» SpaceX Илона Маска полетит в космос на российском «Союзе»

Юсаку Маэдзава – японский миллиардер, первым купивший билет на полет вокруг Луны у SpaceX Илона Маска, отправится на МКС на борту российского «Союза» в конце 2021 года, сообщили в компании космического туризма Space Adventures. Остаются ли в силе планы Маэдзавы на полет со SpaceX не сообщается.
Маэдзава планирует отправиться к МКС 8 декабря 2021 года со своим помощником по бизнесу Едзо Хирано. Вместе они будут проходить подготовку в Звездном городке под Москвой, которая начнется в июне и продлится три месяца, пояснили в Space Adventures. Сам полет займет 12 дней.
Фото: Space Adventures
В 2018 году Маэдзава стал первым покупателем билета на полет вокруг Луны у SpaceX Илона Маска, писали Forbes. Полет был запланирован на 2023 год.
Юсаку Маэдзава владеет одним из крупнейших в Японии онлайн-магазинов одежды Zozotown. Его состояние оценивается Forbes в $2 млрд, что ставит его на 30 место в списке богатейших людей Японии.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как спутниковый интернет окупит строительство города на Марсе
- 2 «Приостановить космическую деятельность лет на десять»: почему проблему орбитального мусора больше нельзя игнорировать
- 3 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 4 Всерьез и надолго? Есть ли будущее у космической рекламы
- 5 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric